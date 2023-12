[株式会社ディー・エル・イー]

伊達政宗テクノポップユニット第2弾、梵天チューン 『カブいてMy road』





オリジナル作品「秘密結社鷹の爪」や「そろ谷のアニメっち」などのショートアニメを作り続けてきた株式会社ディー・エル・イー(本社:東京都 千代田区、代表取締役: 小濱 直人、以下 DLE)が、プロデュースした日本全国の戦国武将たちをモチーフにした音楽キャラクター『サムライブクインダム』より、超強力なアーティスト・プロデューサー陣をむかえた新曲が配信開始されました。



楽曲リリースデビューから1年も経たずしてYouTube総再生回数50万回を突破した『サムライブクインダム』この度、伊達政宗テクノポップユニット、梵天チューンの新曲の配信を開始しました。



▼『カブいてMy road』(from梵天チューン)



伊達政宗テクノポップユニット第2弾、梵天チューン 『カブいてMy road』 。



伊達政宗が憑依する少女“伊波・リュドミーラ・政(ツカサ)”

彼女と片倉小十郎が憑依した“片瀬 天十里(アトリ)”が織りなす梵天チューンの第2弾。

「君のための君でいい」というフレーズから始まり、できないことに目を向けず、自分だけが持つものを信じて未来を切り開こう!という前向きなメッセージを数多くの有名アーティストの楽曲を手掛けた松田 純一さんとMILKEYさんが作曲したメロウな曲調に乗せて届ける。

新しい挑戦をするあなたの背中を押してくれるような本楽曲を是非、ご視聴ください。



『カブいてMy road』MV

・YouTube: https://youtu.be/JYszzM0efd8





▼プロフィール

松田 純一

16歳でプロとしてデビュー。

浜崎あゆみから乃木坂46ほか数多くの国内アーティストの作編曲を手がけている。

第53回レコード大賞新人賞を作曲で受賞。また映画『着信アリ』やドラマ『家政夫のミタゾノ』にも楽曲提供するなど、ミュージカルまで国内外問わず幅広いメジャー作品にたずさわっている。





■サムライバー日本一を決める歌合戦「サムライブクインダム」が開催決定!



そして、サムライバー日本一を決める歌合戦「サムライブクインダム」が開催決定!

1位は誰か!?あなたの応援で決まる!!続報は公式サイト及びX(旧:Twitter)アカウントより告知しますので、フォロー宜しくお願いします。



■梵天チューン『カブいてMy road』楽曲情報

lyrics by AMAMOGU

Composed by 松田 純一(Junichi Matsuda) MILKEY(MILKEY)

Arranged by 松田 純一(Junichi Matsuda)

Bass : 津金澤 好(Masaru Tsuganezawa)

Sound Producer : 津金澤 好(Masaru Tsuganezawa)

Recording Engineer : 百瀬 渡(Wataru Momose)

Assistant Engineer : 古澤 みどり(Midori Furusawa)

Recording Studio : TV Asahi Music Roppongi Studio

Mix Engineer : 齋藤 晴夫 Haruo Saitoh

Mix Studio : THERMAL MIX STUDIO

Mastering Engineer : 齋藤 晴夫 Haruo Saitoh

Mastering Studio : SONIC BIRD MASTERING STUDI



YouTube:https://youtu.be/JYszzM0efd8

配信サイト:https://zula.lnk.to/RZ9cfRZL



■プロジェクト情報



『サムライブクインダム』プロジェクトの音楽制作は、数多くの有名アーティストの楽曲をリリースしているレコード会社ビクターエンタテインメントのグループ会社であるビクターミュージックアーツ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:山田 正、以下VMA)が担当。DLEとVMA以外には「アニメといえばTOKYO MX」と言われる東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 (本社:東京都千代田区、代表取締役社長: 伊達 寛)、 2023年には創立50周年を迎え、新作「アルスの巨獣」や「ピーチボーイリバーサイド」など話題アニメ作品を制作し続ける株式会社旭プロダクション(本社:東京都練馬区、代表取締役: 山浦 宗春)、そして「鬼滅の刃」「SPY×FAMILY」などの公式キャラクターグッズを展開し、キャラカフェも展開する中外鉱業株式会社(本社:東京都 千代田区、代表取締役: 西元 丈夫)など、それぞれの分野で強みを持つ会社が参加し、メディアミックスでのキャラクター拡散を狙う。



■サムライブクインダム作品情報



公式HP: https://samulive-q.com

X(旧:Twitter):https://twitter.com/samulive_q

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCrg-eFyYGYLQygT3wdPAkPQ/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/06-17:46)