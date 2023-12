[クオン株式会社]

全国の参加者とともに、島根県・鳥取県の魅力を言語化する新たな対話の場。田舎にしかない興味深い「ヒト・モノ・場所」をテーマにコミュニケーションを実施。



山陰中央テレビジョン放送株式会社(本社:島根県松江市、代表取締役社長:田部長右衛門)と、クオン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:武田 隆)は共同で、「山陰の魅力発見 コミュニティ with かまいたちの掟 supported by TSK」を11月16日(木)にオープンいたしました。

【ファンコミュニティURL】https://www.beach.jp/community/TSK







「山陰の魅力発見 コミュニティ」は、山陰地方にお住まいの方はもちろん、日本全国どこからでも参加することができるファンコミュニティです。全国にファン・視聴者が多いバラエティ番組「かまいたちの掟」などを制作するTSKさんいん中央テレビと連携し、田舎にしかない興味深い「ヒト・モノ・場所」をテーマに、山陰の魅力についてコミュニケーションを実施します。コミュニティの参加者は、自然や歴史、食べ物などについて他の参加者と対話しながら、山陰の魅力を知ることができます。



TSKさんいん中央テレビのスタッフはコミュニティで次のように語っています。



----------

TSKさんいん中央テレビは、島根、鳥取(山陰地方)が放送エリアのテレビ局です。

「かまいたちの掟(https://tsk-tv.com/okite/)」や、「結び農縁(youtube.com/@musubi_know_en)」などのコンテンツを発信し、全国に山陰の魅力をお届けしようとしています。



また「テレビもやってる会社」を目指し、地元産品をお届けする通販事業「TAKUMIの逸品(https://tsk8-shop.com/Takuminoippin.aspx)」や、観光業、地域活性化事業にも参画し、山陰を盛り上げようと取り組んでいます。



全国の方、そして島根、鳥取の方と一緒に、まだ気付いていない山陰の魅力を発見し、コンテンツや各事業に活かし、山陰をさらに楽しく魅力ある場所にしていきたいです!

どうぞよろしくお願いします!

----------



オープンから3週間が経ち、コミュニティには「山陰地方って自然が美しくて大好きです!もっと知らない山陰地方の景色があるかと思いますのでコミュニティでもっと山陰の魅力を知りたいです★(gumgumさん)」や「山陰地方かねてより行ってみたいと思っていたので、さらにコミュニティで魅力を知って実現できたらと思います。(Shuさん)」など、コミュニティへの期待の声が寄せられています。



TSKさんいん中央テレビとクオンは、コミュニティを通じて生活者と継続的な関係構築を実現し、山陰地方への関心向上につなげていきます。また、将来的には番組の企画や公式グッズのアイデアを募集するなど、コミュニティを山陰地方と山陰中央テレビジョン放送のファンが集まる共創の場に育てていくことを目指します。



「山陰の魅力発見 コミュニティ with かまいたちの掟 supported by TSK」URL

https://www.beach.jp/community/TSK



「山陰の魅力発見 コミュニティ with かまいたちの掟 supported by TSK」は「“絆”のコミュニティ」上に開設されました。「“絆”のコミュニティ」とは2020年1月に開設した、クオンが運営するオンライン上のファンコミュニティプラットフォーム。60以上の企業・自治体と200万人を超える生活者が集い、“絆”をテーマにした交流や、参画企業・団体のコラボレーション企画、双方向コミュニケーションから生まれる生活者の声をもとにした価値共創のイベントなどを実施しています。https://www.beach.jp/community/KIZUNA/



オープン記念キャンペーン





コミュニティオープンを記念して、抽選で合計106名様に「山陰の逸品」や「Amazonギフトカード500円分」が当たるキャンペーンを実施いたします。



応募締切:2024年1月31日(水)13時

賞品 :山陰の逸品(古都・鎌倉御成町石川推薦!まつなが牛すき焼き用400g)3名様

山陰の逸品(ホットエアー監修 山陰淡麗鶏らーめん5袋セット)3名様

TSKオンラインショップ「TAKUMIの逸品」1,000円オフクーポン 50名様

Amazonギフトカード500円分 50名様

応募条件:期間中「山陰の魅力発見 コミュニティ with かまいたちの掟」にコメントを投稿、もしくはトピックを立て、応募フォームに必要事項を登録した方



※本キャンペーンはクオン株式会社による提供です。キャンペーンについてのお問い合わせはBeachお問い合わせ事務局(https://www.beach.jp/mall/searchhelp)までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jp およびそのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。



山陰中央テレビジョン放送株式会社





TSKさんいん中央テレビでは「地域創造カンパニー」を目指し、テレビ放送以外にも、街づくり、宿泊事業、観光事業、農業など、地域の活性化に必要な様々な取り組みを続けています。「地方が面白い!楽しい!便利だ!」と地元はもちろん全国の皆さんに思ってもらえるよう、精力的にチャレンジしてまいります。



クオン株式会社





クオンは、企業・自治体と生活者をつなぐオンラインコミュニティの構築と運営・コンサルティングを行う会社です。1996年の創業以来、累計250超の企業や自治体のファンコミュニティを手がけ、国際特許を含む複数の特許技術を用いたデータサイエンスを駆使し、生活者との関係構築や課題解決、持続的発展を支援しています。コーポレートサイトで各社の成功事例をご紹介しています。https://www.q-o-n.com/casestudy/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease-20231207



社名:クオン株式会社 QON Inc. (旧社名:エイベック研究所)

創業:1996年

代表取締役:武田 隆

事業内容:ファンコミュニティの構築/運営/コンサルティング

URL:https://www.q-o-n.com/



