全国の「ウブロブティック」および公式オンラインブティックで 3月11日(土)から26日(日)まで開催





スイスの高級腕時計ブランド「ウブロ」の直営店「ウブロブティック」(銀座・表参道・伊勢丹新宿店・名古屋・大阪・大丸梅田店・京都・公式オンラインブティック)では、期間限定で「ウブロブティック ストラップフェア ~ Time for Your Color ~」を開催します。期間中「ウブロブティック」で時計*をご購入いただいた方にお好きなストラップを1本差し上げます。

ウブロのアイコニックな「ビッグ・バン」や「クラシック・フュージョン」をはじめ、「ウブロブティック」ならではの多彩なウォッチコレクションにお好みのストラップを合わせて、自分だけの特別なタイムピースとしてお楽しみいただける機会です。





ブランドコンセプト「The Art of Fusion(異なる素材やアイデアの融合)」を表現した「ウブロブティック」では、充実した時計のラインナップに加え、時計のストラップも好みのスタイルが見つかる豊富な色や素材のバリエーションを数多く揃えています。ぜひこの機会に「ウブロブティック」にご来店下さい。



* 一部モデルを除く



ウブロブティック ストラップフェア 開催概要

期間: 2023年3月11日(土)~3月26日(日)

店舗: ウブロブティック 銀座・表参道・伊勢丹新宿店・名古屋・大阪・大丸梅田店・京都

ウブロ公式オンラインブティック「ウブロ e-ブティック」

読者からのお問合せ先電話番号: 03-5635-7055



