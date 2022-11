[インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社]

協力企業・団体:認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)/川上産業株式会社/認定NPO法人 フローレンス



インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社(東京都千代田区)は11月10日(木)・11日(金)にサンシャインシティ・文化会館ビル(東京都豊島区)にて開催する主催展示会において「ペットボトルキャップの回収」「空気緩衝材『プチプチ』の回収」「慈善活動団体への募金活動」等のサステイナビリティへの取り組みを実施いたします。











サステイナビリティへの取り組み



年間約40種類のイベントを主催するインフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社は、展示会の開催を通じた環境・社会・経済への責任や影響力を十分に認識し、サステイナビリティ向上に貢献することを目指します。

今回の展示会の開催を通じては、「ペットボトルキャップ」「プチプチ」の回収活動に加え、過去6年に渡りInformaの全世界の拠点で累計1億5,000万円以上を集めた募金活動を実施いたします。



▼展示会におけるサステイナビリティへの取り組み

https://www.callcenter-japan.com/tokyo/sdgs/



SDGsスポンサー



本取り組みは以下の出展企業・協力会社より賛同をいただいております。



■スポンサー企業一覧

サイシード、サンシャインシティ、ズィーバーコミュニケーションズ、トリロワークス、メディアリンク、協栄産業、日本アバイア、RightTouch(五十音順)







キャップを集めて、ワクチンを贈ろう- ペットボトルキャップを回収しております



ペットボトルキャップを子供たちのワクチンに。

通算「5,590個」のキャップが「6.5本分」のワクチンになりました。





■概要

飲み終わったペットボトルのキャップをインフォーマ マーケッツ ジャパン社内、および主催展示会会場内にて回収しています。

ペットボトルキャップは、リサイクル資源として売却され、その利益を「認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会」(JCV)に寄付をします。その後「国際連合児童基金」(UNICEF)と連携して世界のワクチン工場に発注され、各国の予防接種会場にて子どもたちに届けられます。



■活動実績

2022年から取り組みを開始し、合計「13.0kg」、数にして「5,590個」のペットボトルキャップを回収し、「6.5本分」のワクチンに生まれ変わらせることが出来ました。



※主に贈っているワクチンや支援実績については、以下をご覧ください。

https://www.jcv-jp.org/activity

https://www.jcv-jp.org/activity/countries



■協力

認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)







ループリサイクル- プチプチを回収しております





「そのプチプチ、捨てないで!」





ご使用後のプチプチが、生まれ変わってまたお客様のもとへ。









■概要





展示会場への資材運搬に使用し、廃棄される予定の「プチプチ」を展示会場内で回収し、川上産業株式会社に提供いたします。





資材の梱包に多く使われる「プチプチ」は、通常 “使い捨て資材”として認識されることが多く、展示会においても資材の搬入時に大量の廃棄が発生していました。そのことに注目し、当初からループリサイクルの取り組みを推進されていた川上産業株式会社による協力のもと、リサイクル活動を実施する運びとなりました。









■協力





川上産業株式会社













Walk the World- 募金のご協力をお願いします







■概要

Informa社がSDGsへの取り組みとして、全世界で毎年開催しているウォーキングイベントです。各国オフィスで開催し、参加者からの募金を各地の慈善活動団体に寄付しています。 私たち、インフォーマ マーケッツ ジャパンでは、「ひとり親世帯支援」「病児・障害児保育」など、子供の未来を守るための活動を行っている「認定NPO法人フローレンス」へ寄付しています。



※本取り組みにご賛同いただける方からの募金を随時受付けております。

また、「Walk the World」(ウォーキングイベント)へのご参加希望の方はお問い合わせください。



■活動実績

過去6年間の開催において、社内外から「計22,000人以上」の方にご参加いただき、

歩いた距離はおよそ「地球5周分」にもなります。

募金の金額は、累計で「約1億5,000万円以上」となり、多くの方々からの支持と賛同を頂戴しています。





■募金先

認定NPO法人 フローレンス







FSC認証- 環境に配慮した印刷物を使用しております







■概要

FSC認証とは、持続可能な森林活用・保全を目的として誕生した、「適切な森林管理」を認証する国際的な制度です。

認証を受けた森林からの生産品による製品には、FSCロゴマークがつけられます。

FSC認証を受けた製品を選ぶことで、適切な森林管理を行う林業者や地域を支援し、その生産品を原材料として使う企業や事業者を支持することになり、世界全体の森林保全へとつながります。







協力会社・募金先詳細



■認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)

公式HP:https://www.jcv-jp.org/







1日4,000人、時間にして20秒に1人の赤ちゃんや子どもが、ワクチンがないために予防可能な感染症で命を落としています。

「世界の子どもにワクチンを 日本委員会」(JCV)は、開発途上国の子どもたちにワクチンを届け、彼らの命と未来を守る活動「子どもワクチン支援」を行う民間の国際支援団体です。

感染症のワクチンはとても安価です。例えば、ポリオや結核のワクチンであれば1人分わずか20円。100円で5人の子どもたちの命を救うことができます。

大切な命を1人でも多く救うために、皆さまのあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。



■川上産業株式会社

公式HP:https://www.putiputi.co.jp/







( 「プチプチ」「プラパール」「ループリサイクル」は

川上産業株式会社の商標登録です)



川上産業株式会社では自社製品に限らず、お客様で使用済みとなったポリオレフィン包材(プチプチ(R)やプラパール(R)、ポリ袋、ストレッチフィルム等)を回収し、製品の原料として生まれ変わらせたあと、この原料を用いて製品を製造し、再び同じお客様にお買い上げいただく取り組みを行っています。

ご使用後のプチプチが、生まれ変わってまたお客様のもとへ。このリサイクルを、「ループリサイクル(R)」と名付けました。日本全国のお客様および再生原料メーカーと協力してループリサイクル(R)の輪を広げ、環境負荷の軽減に貢献します。



■認定NPO法人 フローレンス

公式HP:https://florence.or.jp/







認定NPO法人フローレンスは、「訪問型病児保育」「障害児保育」「認可保育事業」などを通じ、子育てと仕事の両立支援のほか、子どもの貧困、虐待問題などのソーシャルワーク事業に取り組んでいる団体です。

親子の笑顔をさまたげる社会問題への「小さな解」を事業として生み出し、多くの親子が救われるよう、社会問題解決のイノベーションを牽引していきます。 皆様のご支援をお願いいたします。





展示会開催概要







名 称:コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2022 in 東京 (第23回)

日 程:2022年11月10日(木)・11日(金) 10:00-17:30

会 場:サンシャインシティ・文化会館ビル

主 催:株式会社リックテレコム 月刊コールセンタージャパン、

インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

公式WEBサイト:https://www.callcenter-japan.com/tokyo/









≪本件に関するお問い合わせ先≫

インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

TEL: 03-5296-1020

コールセンターデモ運営事務局:info@callcenter-japan.com









