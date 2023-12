[フローフシ]



株式会社フローフシ(本社:東京都港区)が展開するブランド「UZU BY FLOWFUSHI」は、2024年のバレンタインに向けて、世界的に著名なフランス人パティシエ PIERRE HERME が選りすぐった日本の素晴らしいものを世界へ発信するブランド『Made in ピエール・エルメ』とコラボレーションいたします。





私へ。あなたへ。贈る、新時代。



たとえばカラーのアイライナーで、一本、目もとに線を引く。

それだけで、私が知らなかった私に、意外にもすぐ手が届く。



たとえば可憐なスイーツを、一箱、誰かを想って選ぶ。

私のために。あなたのために。その想いは必ず、幸せにつながっている。

一本の線。一箱のスイーツ。“UZU BY FLOWFUSHI” と“Made in ピエール・エルメ”、

ふたつの匠の技が作る、2024 年のバレンタイン。



小さな勇気から生まれた小さな贈り物たちは、

私たちをきっと、新しい時代へ導いてくれる。





“一本のアイライン、ひとつのスイーツで新しい扉が開く” をコンセプトに、「UZU BY FLOWFUSHI」の代表作である『EYE OPENING LINER』の容器のカラーコントラストからインスピレーションを得たパッケージが、ピエール・エルメの愛する日本ならではの食材を取り入れたショコラやマカロンを色鮮やかに演出します。



まだ世の中にないもの。唯一無二のオリジナルであること。お客さまの声にとことん耳を傾けること。型破りな妥協しないものづくり。匠の技。「UZU BY FLOWFUSHI」と『Made in ピエール・エルメ』を引き合わせたのは、徹底したものづくりへのこだわりでした。国境を超えて、ジャンルの違いを超えて、ものづくりに対する想いが意気投合し、2023 年7月に『Made in ピエール・エルメ』丸の内にてコラボレーションカフェを実施以来、このたび2度目となる協働が実現いたしました。



ジェンダー問わず大切なパートナーへのギフトはもちろん、日頃から頑張るご自身へのご褒美ギフトとしても。

一粒のショコラ、マカロンそして一本のアイラインが、バレンタインシーズンを機に日常をよりカラフルにアップデートします。





伝統的な浮世絵× マカロン× アイライナー

ユーモアとウィットに溢れたビジュアル











一見日本の伝統的な浮世絵のあちこちに、マカロンが“鎮座“している…そんなユーモアとウィットに溢れたビジュアルを、ギフトボックスとして展開している『Made in ピエール・エルメ』。今回のコラボレーションのために特別に、UZUのカラーアイライナーも参加したビジュアルが登場。色とりどりのマカロンとアイライナーが、時空を超えた男女をカラフルに、プレイフルに彩ります。







商品一覧





『Made in ピエール・エルメ』

VALENTINE'S DAY GIFT 2024

2024年1月15日(月)より販売開始



CHOCOLATES





チョコレートはピエール・エルメの大好きな素材のひとつ。“パティスリー界のピカソ” と称される彼のチョコレートには、独特の輝き、まろやかさ、芳香があります。『Made in ピエール・エルメ』では、5周年を機にデビューした家紋風ロゴをあしらったチョコレートや、和素材を使用したトリュフチョコレートを『EYE OPENING LINER』を思わせるバイカラーのボックスに詰め合わせました。





チョコレート5個詰合わせ

単品¥2,700

バニラ風味ビターチョコレート、カカオ片入りヌガティーヌ入りビターチョコレート、カシス風味ビターチョコレート、パッションフルーツ風味ミルクチョコレート、キャラメリゼしたミルクチョコレート





チョコレート8個詰合わせ

単品¥4,320

キャラメリゼしたミルクチョコレート、カカオ片入りヌガティーヌ入りビターチョコレート、有塩バター入りキャラメルのチョコレート、バナナとショウガ風味のゼリー&ヘーゼルナッツプラリネのチョコレート、バニラ風味ビターチョコレート、パッションフルーツ風味ミルクチョコレート、キャラメリゼしたシナモン風味ミルクチョコレート、ラズベリー風味のマジパン&ラズベリー風味ビターチョコレート





ガナッシュチョコレート/ミルク

単品¥2,700

口どけなめらかな生チョコを定番のミルクフレーバーでご用意しました。愛らしいパステルピンクがバレンタインを彩ります。





トリュフチョコレート

単品¥2,700

和のフレーバーである抹茶とプラリネ2種のトリュフチョコレートを詰め合わせました。香ばしいプラリネの香りや、ふくよかな抹茶の風味が口いっぱいに広がります。抹茶、プラリネ 各3





MACARONS & CAKE



『EYE OPENING LINER』からインスピレーションを得たバイカラーのボックスに、色とりどりのマカロンやケーキを詰め合わせました。マカロンは和素材「桜」や「黒ゴマ」「抹茶」を用いた『Made in ピエール・エルメ』ならではの味わいです。またチョコレートとナッツの風味と味わいのバランスが調和したパウンドケーキもバレンタインシーズン限定で登場します。









マカロン6個詰合わせ

単品 ¥3,240

チョコレート、ピスタチオ、ジャスミン、桜、抹茶&黒ゴマ、ローズ





マカロン10個詰合わせ

単品¥4,428

チョコレート、桜、抹茶&黒ゴマ、ローズ 各2、ジャスミン、ピスタチオ





チョコレート&ナッツのパウンドケーキ

単品¥2,700

アーモンド、ピスタチオ、ヘーゼルナッツ入りチョコレートコーティングパウンドケーキ



ーーーー





『Made in ピエール・エルメ』



“味覚の喜びだけが唯一の指針”をモットーとし、『味覚・感性・歓喜の世界』を構築するピエール・エルメは、自

身のブランドの第一号店を日本に選ぶなど、日本との関わりが深く、来日の度に日本各地の生産者のもとへ足を運び、ユズ、ワサビ、日本茶などを自身のクリエーションに取り入れてきました。

『Made in ピエール・エルメ』は、そんな彼が選りすぐった日本の素晴らしいものを、日本から世界へ発信するブ

ランドです。日本各地の優秀な生産者とコラボレーションした食料品やキッチン雑貨、ファッションアイテムのほ

か、マカロンやチョコレート、焼き菓子ギフトをご用意しています。





ピエール・エルメ



21世紀のパティスリー界を先導する第一人者。

4代続くアルザスのパティシエの家系に生まれ、14歳のときガストン・ルノートルの元で修業を始める。

常に創造性あふれる菓子作りに挑戦し続け、独自の“オート・パティスリー”(高級菓子)のノウハウ伝授にも意欲を燃やしている。多くのスイーツファンから絶賛を浴び、同業のパティシエたちからも畏敬されている。その鬼才ぶりは世界的に認められ、ヴォーグ誌から“パティスリー界のピカソ”と称賛された。



徹底的に素材にこだわり、精緻な技巧を駆使して創り上げる絶品の数々はどれも清楚な美しさを見せる。“味覚の喜びだけが唯一の指針”をモットーとするエルメは、真に独創的な『味覚・感性・歓喜の世界』を構築している。



『EYE OPENING LINER』

全10色1,694 円(税込)



アイライナーをアイライナー以上のものに。

2019年3月の発売以来、そのカラフルな色提案に加え、描きやすさ、“もち” の良さ、そして落とすときはお湯で落とせる機能性を特性として、リキッドアイライナーの定義を塗り替えてきました。

2023年3月。さらに自由で多彩な色の表現に、より「高み」をめざした発色と機能性を求めて、安定した最高レベルの品質提供を目的に、4 年ぶりに全面アップデートいたしました。





「UZU BY FLOWFUSHI」



美容業界に存在するさまざまな「枠」をアンフレームすべく、2019年3月に「EYE OPENING LINER」でブランドをスタート。はじめて化粧品を作る時のように、常に本質を見つめた丁寧なものづくりを心がけ、「UNFRAME THE BEAUTY」をブランドフィロソフィーとして、人種や性別、年齢、メイクアップのルールなど、あらゆる枠に囚われない新しい価値を提供しています。



Official Site: https://www.uzu.team

Instagram: @uzu_byflowfushi/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/05-13:46)