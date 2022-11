[AXN 海外ドラマ]

海外ドラマ専門チャンネルAXN(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO 野島亮司)は、アンソニー・ホロヴィッツによる世界的ベストセラー小説をドラマ化した最新スパイ・アクション「アレックス・ライダー」のシーズン2を11月10日(木)より放送いたします。日本初放送(※)となります。





ドラマ「アレックス・ライダー」は「名探偵ポワロ」の脚本や小説「007 逆襲のトリガー」「カササギ殺人事件」などを手掛けた世界的ベストセラー作家 アンソニー・ホロヴィッツの人気小説「アレックス・ライダー」シリーズが原作となり、シーズン2は原作シリーズ4作目となる「イーグルストライク」を映像化しています。また、シーズン1に引き続きアンソニー・ホロヴィッツ自身が製作総指揮を務め、脚本は英国アカデミー賞受賞のガイ・バートが務めるという豪華製作陣でも話題の作品です。



アンソニー・ホロヴィッツが創り出す緻密で予測不能なストーリーを重厚な世界観で映像化している本作は、見る者を作品の世界に引き込む奥深い魅力に溢れています。加えてシーズン1ではパルクールやエクストリームスポーツによるド派手なアクションシーンも話題になりましたが、シーズン2でもそれは健在。他では見られないような現代的かつ斬新なアクションもお楽しみ頂けます。



さらに、豪華キャストと吹替え声優陣にも注目です。主役アレックスを演じるのは子役時代から活躍する若手英国俳優オット・ファラント(映画「砂漠でサーモン・フィッシング」「ミセス・ウィルソン」出演)が、アレックスの親友トムをブレノック・オコナー(「ゲーム・オブ・スローンズ」出演)が演じています。また、シーズン2からの登場となるアレックスの友人サビーナには世界中で注目を集めている女優 チャリスラ・チャンドラン(「ブリジャートン家」出演)、サビーナの父親でジャーナリストのエドをハリー・ディロン(「THIS IS US 36歳、これから」出演)が演じるなど、幅広い年齢層の演技派が脇を固めています。



日本語吹替えでは人気声優の花江夏樹(アレックス役)と下野紘(トム役)が担い、加えて子安武人(ヤッセン役)、大塚芳忠(クレイ役)、古賀葵(サビーナ役)、塩田朋子(ジョーンズ役)、玉野井直樹(ブラント役)、日笠陽子(カイラ役)などの豪華声優陣が集結。

それぞれの持ち味をお楽しみ頂けるよう、字幕版と二カ国語版の両方をお届けいたします。





【放送情報】

「アレックス・ライダー」(シーズン2 全8話) 日本初放送(※)

字幕版 :2022年11月10日(木) 夜11:00スタート <DRAMAX11>

二カ国語版 :2022年11月14日(月) 夜11:00スタート <DRAMAX11>



【イントロダクション】

少年スパイの活躍と成長を描く物語。謎の死を遂げた叔父がイギリス政府のスパイだったことを知り、10代のアレックス・ライダーの人生は一変。死因を探っていく過程でMI6から能力を評価され、採用される。

シーズン1では大きな秘密を抱えていた全寮制学校“ポイントブランク”を破壊するミッションを達成しながらも、トラウマを抱え普通の生活に戻りたいと切望していたアレックス。過去を捨てて人生を立て直そうとしていた矢先に、新たな友人サビーナの父親が、自分の叔父を殺した疑いがある男、ヤッセン・グレゴロヴィッチに襲われる事件が発生。この事件を機に、再びスパイとして新たな任務に挑むことになる…。



(※) 他の動画配信サービスで配信済もしくはDVD/Blu-rayでリリース済だが、放送に関してはAXNが日本初となること。

















