[スペシャライズド]

トレイルを整備してライドする。マウンテンバイクを通じて自然と溶け合う2日間。



スペシャライズドは、4月8日(土)-9日(日)に山梨県甲府市及び市川三郷町で「Soil Searching in Yamanashi」 を開催します。2日間のイベントには、グローバルアンバサダーのマット・ハンターとマティー・マイルズも来日。参加者と共にトレイル整備を行い、自然のありがたみとトレイル整備の大切さを伝えます。







4月8日(土)-9日(日)に山梨県甲府市及び市川三郷町で「Soil Searching in Yamanashi」 を開催します。

「Specialized Soil Searching」は、MTBを陰で支える縁の下の力持ちである、トレイルビルダーに焦点を当て、サポートする活動です。

スペシャライズドは、グローバルアンバサダーとして南アルプスMTB愛好会代表の弭間亮さんをサポートしています。



弭間さんについてはこちら

https://www.specialized.com/jp/ja/guardian-of-the-mountains







イベント初日の4月8日(土)はトレイル整備のDig Day、続く4月9日(日)は参加者全員で整備を行なったトレイルライドを楽しむイベントを南アルプスMTB愛好会と共に開催します。ゲストとして、グローバルアンバサダーのMatt Hunter(マット・ハンター)とMatty Miles(マティー・マイルズ)も来日。画面の中の憧れのライダーと共に、トレイル整備の大切さを体感し、ライドを楽しみましょう。

また、4月8日(土)の夜の「映像作品上映会&トークセッション」では、Patagoniaアンバサダーでトレイルランニング界のパイオニアの石川弘樹選手も参加。自身の映像作品「共生のために走る」の上映とトークショーに登壇し、トレイル文化に浸る夜を演出します。

本イベントに、スペシャライズドバイクのオーナー様から抽選で5名をイベントへご招待いたします。



南アルプスMTB愛好会についてはこちら

https://www.minamialpsmtb.com/about





Matt Hunter(Instagram @mattyhunter)





Matty Miles (Instagram @mattygmiles)





「Soil Searching in Yamanashi」イベント詳細



場所:山梨県甲府市及び市川三郷町

参加費:無料(両日ランチ付き、宿泊費他は別途ご負担ください)



スケジュール:

<4/8 sat. Dig Day>

08:15 受付開始

09:00 Dig Day スタート

16:00 下山 Dig Day 終了

18:00 映像作品上映会&トークセッション(有料フード・ドリンク有)

20:00 全体終了予定



<4/9 sun. Ride Day>

08:30 ウォーミングアップライド

09:00 Ride Day スタート

15:00 Ride Day終了

15:30 解散



注記:

1、9日(日)は本格的なトレイルでのライディングとなるため、オフロードでの走行に慣れた方のみご参加いただけます。

2、宿泊に関しては各自での手配をお願いいたします。

3、上映会場である山梨MTBオートキャンプ場での宿泊も可能です。

詳しい料金や予約状況については上記の山梨MTBオートキャンプ場のウェブサイトからご確認ください。

山梨MTBベースオートキャンプ場:https://www.camp.minamialpsmtb.com/

4、詳細スケジュールや集合場所に関しては当選者にお知らせいたします。

5、参加にはご自身のマウンテンバイクをご持参ください。





「Soil Searching in Yamanashi」参加申し込み



イベント抽選申し込みはこちら

https://forms.office.com/r/tDu80eBtCx



申し込み期間:3月29日(水)-4月2日(日)

当選結果ご連絡:4月3日(月)



※スペシャライズドの自転車を購入いただいた方が抽選にお申し込みいただけます。スペシャライズドオーナー確認には、オンライン保証登録との照合を行います。

※当選者の方への当選のメール連絡をもって発表に代えさせていただきます。当選連絡はmarke.japan@specialized.comから送信致します。受信設定をお願いいたします。





スペシャライズドについて







アメリカのカルフォルニア州に本社を置くスポーツ自転車ブランド。

「Pedal the Planet Forward (ペダルを回して地球を前に進めよう)」を存在意義に掲げ、サイクリングを通して人々の健康や生活の質を向上させるとともに、環境や社会問題の改善を目指しています。



スペシャライズドは、より速く走りたいというライダーのニーズに応えるため、2013年には業界で初めて自社内に自転車専用の風洞実験施設Win Tunnel(ウィントンネル)を建設し、エアロダイナミクスを追求。ツール・ド・フランスなどのワールドツアーで勝利を量産するトップチームにバイクをはじめとする機材を提供しています。



特に『S-WORKS(エス・ワークス)』と呼ばれるハイエンドモデルは、プロフェッショナルが実際に使用する最高グレードの製品を意味し、多くの本格的なアマチュアライダーにも支持されています。

技術革新への飽くなき挑戦の姿勢は、「Innovate or Die(革新を、さもなくば死を)」という行動指針にも表れています。



またトップアスリート向けだけではなく世界各国で一般ユーザー向けの幅広いラインアップを展開し、マウンテンバイクやロードバイク、クロスバイク、キッズバイク、e-Bikeなど、トッププロライダーが乗るバイクと同じ技術を活かしたモデルを販売しています。



【スペシャライズド・ジャパン】

公式サイト>https://www.specialized.com/jp/ja/

公式オンラインストア>https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/default.aspx

公式インスタグラム>@specialized_japan

公式フェイスブック>https://www.facebook.com/specialized.japan/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/29-20:15)