クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too(本社/東京都港区虎ノ門3-4-7、社長/石井剛太)は、株式会社UPSIDER(代表取締役/宮城徹・水野智規、本社/東京都港区)が提供する法人カード「UPSIDER」において、利用企業様向け優待プログラム「Boost Your Business」への優待プログラムの提供を開始しました。





今回の優待プログラムの提供により、法人カード「UPSIDER」を利用する企業の方はファイル共有とコラボレーションのためのクラウドサービス「Box Business/Box Business Plus/Box Enterprise」を初年度10%割引で、Macの保守サービス「TooあんしんパックプランS for MacBook」を10%割引でご利用いただくことができます。



※プログラム適用には条件があります。









■Boxについて

Boxは世界95,000社で利用されているファイル共有とコラボレーションのためのクラウドサービスです。ユーザーとIT管理者の双方に支持される、使いやすくて安全性の高いファイル共有クラウドクラウドサービスでもあり、ログ管理、ユーザーやファイル管理、他システムとの連携など、企業での利用に最適な管理機能も提供されています。



マルチデバイス対応のBoxを使えば「いつでも」「どこからでも」仕事環境にログインできるようになり、社内外の人々とセキュアに情報コンテンツの共有・活用が可能になります。



Boxについての詳細はこちら:https://www.too.com/product/box/

※Boxを初めて契約する企業様に限ります。お支払いは年間一括となります。



■「TooあんしんパックプランS for MacBook」について

Macの保守サービス「TooあんしんパックプランS for MacBook」は、通常の保守サービスでは及ばない落下、衝突、水漏れなど物損の修理を保証します。ご利用回数も無制限で、経年による保証額の低減もありません。日本全国ピックアップ&デリバリーに対応しています。



「TooあんしんパックプランS for MacBook」についての詳細はこちら:https://www.too.com/support/toocare/anshin/anshin.html

※他社で購入されたMacについては対象外となります。



■「Boost Your Business」について

「Boost Your Business」は、「挑戦する人々がより活躍できる社会を創る」をミッションに、法人カード「UPSIDER」を提供するUPSIDER社が提供するリワードプログラムです。UPSIDER社のミッションに共感した企業が法人カード「UPSIDER」を利用している企業に対して優待サービスを提供することで、「Boost Your Business」が、挑戦する企業を支えるプラットフォームとなることを目指しています。



「Boost Your Business」サービス一覧はこちら

https://up-sider.com/lp/boost-your-business.html

※「Boost Your Business」の利用には、法人カード『UPSIDER』への申込みが必要です。詳しくはこちらのページをご覧ください。

https://up-sider.com/lp/



■法人カード『UPSIDER』について

『UPSIDER』は、利用限度額や会計処理などの財務課題を解決する法人カードです。特に、最大1億円以上の利用限度額や、バーチャルカードの発行・管理機能、会計処理の早期化を助けるSaaS機能が好評で、アクティブな利用企業は数千社以上、利用継続率は99%以上です。



■株式会社UPSIDERについて

「挑戦者を支える世界的な金融プラットフォームを創る」をミッションに、法人カード「UPSIDER」およびビジネスあと払いサービス「支払い.com」を提供し、両サービスの利用社数は15,000社を超えて成長しています。



今後も「決済」を入り口に、「挑戦する人々がより活躍する」際に直面するあらゆる課題解決を展開していく予定です。すべての挑戦者を支える金融プラットフォームとして、1人でも多くの方が、一刻も早く、少しでも大きく成功する後押しを続け、すべての挑戦者がお金の悩みから解放され、より挑戦を加速できる社会をつくってまいります。



会社名:株式会社UPSIDER

設立年月:2018年5月

資本金:8,794百万円(資本準備金等含む)

代表者名:代表取締役:宮城 徹、代表取締役:水野 智規

本社所在地:東京都港区六本木7-15-7

事業内容:法人間決済サービスの企画・運営



■株式会社Tooについて

弊社ロゴの「.Too」には「ピリオドの前にあるものを越え常に挑戦する」という意味が込められています。1919年に創業し100年を超える歴史を持つ私達は、大きく変化を続ける世界で常に次の時代を見据えて進んでまいりました。表現とコミュニケーションは、いつの時代でも常に最先端の技術とアイデアに牽引されています。Tooは表現したい人をサポートし、デザインの新しい価値の創造につとめ、デザイン文化貢献企業を目指しています。



Tooは35年以上にわたってAppleデバイスを取り扱っています。企業における、Apple製品の導入・活用に関わる高い付加価値を提供するパートナーとして、国内で初めてAppleと「Apple Authorized Enterprise Reseller(AAER)」の契約を締結しました。Appleデバイスの販売のみならず、デバイスをご利用いただく環境構築とサポートサービス体制を整えています。



会社名:株式会社Too

代表者:代表取締役社長 石井剛太

本社所在地:東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル

URL:https://www.too.com



■同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too エンタープライズアカウント部

E-Mail epsales@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル



