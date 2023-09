[Danmee 株式会社]

Danmee(ダンミ)では、日本のネットユーザーを対象に毎回異なるテーマでアンケートを実施。今回のアンケートのテーマは『9月 K-POP女性アイドルグループ 人気No.1決定戦』。本記事では2023年9月5日~9月12日までに行われた投票の結果をご紹介します。







Danmee(ダンミ)では、毎月、日本のK-POPファンを対象に『K-POP女性アイドルグループ 人気No.1決定戦』というテーマでアンケートを行っています。



韓国カルチャー好きであるDanmee読者の皆さんに”今月最も輝いていた”と考える女性アイドルグループを候補から1組選んでいただき、投票でNo.1を決定。



そのグループの活躍やファンからのコメントなどを記事にしてご紹介します。



今回は、韓国での活動指数とブランド指数(BRAND REPUTATION INDEX提供)、Twitterでの月間言及量及びDanmeeでの関連記事PVを元に、今大注目のK-POP女性アイドルグループ21組をピックアップしました。(※韓国のエンターテインメント企業に所属するすべてのガールズグループを対象)



日本のK-POPファンが、今月最も輝いていると感じたのは一体どのグループだったのでしょうか。



<候補者>

KARA



少女時代



Red Velvet



MAMAMOO



OH MY GIRL



TWICE



BLACKPINK



宇宙少女



fromis_9



(G)I-DLE



EVERGLOW



ITZY



NiziU



aespa



STAYC



Billlie



IVE



Kep1er



NMIXX



LE SSERAFIM



NewJeans





●調査期間:2023年9月5日~9月12日

●調査機関 (調査主体):K-POP&韓流専門ウェブメディア「Danmee」(自社調査)

●調査対象:K-POPや韓国ドラマが好きな男女

●有効回答数:3,015票

●調査方法 (集計方法、算出方法):インターネットでのアンケート

●調査ページ:https://danmee.jp/survey/kpop-girlsgroup-september/

※厳正なる調査のため、1人1回のみの投票で調査実施



★3位 IVE



第3位を獲得したのはIVE(アイヴ)でした。



IVEは投票全体の9.65%にあたる291票を獲得。



IVEは10月13日に1st EP『I’VE MINE』をリリースすることを予告。



4月に発売した1stフルアルバム『I’ve IVE』以来、約半年ぶりのカムバックとなります。



★2位 Kep1er



第2位にランクインしたのは、Kep1er(ケプラー)でした。



Kep1erは投票全体の20.73%にあたる625票を獲得しました。



Kep1erは、9月25日に5thミニアルバム『Magic Hour』でカムバック。



このアルバムには、自身初のユニットソングを収録しています。



★1位 NiziU



『9月 K-POP女性アイドルグループ 人気No.1決定戦』の1位に選ばれたのは、NiziU(ニジュー)でした。



投票では全体の36.42%にあたる1,098票を獲得しました。



NiziUは、9月17日、18日に『ココ!夏 Fes. -Stadium Special-』と題してZOZOマリンスタジアムでコンサートを開催しました。



アンケートページには「Niziu大好きです!これからもずっと応援し続けます!」「幸せをたくさんくれるNiziUが大好きで家族で応援しています!」「生歌、生バンドのツアーライブ最高でした。NiziUはLiveが命」とファンからコメントが寄せられました。



<最終結果>

1位 NiziU

2位 Kep1er

3位 IVE

4位 TWICE

5位 fromis_9

6位 LE SSERAFIM

7位 ITZY

8位 aespa

9位 NewJeans

10位 BLACKPINK

11位 NMIXX

12位 (G)I-DLE

同率13位 Billlie

同率13位 Red Velvet

15位 少女時代

16位 MAMAMOO

17位 OH MY GIRL

18位 STAYC

19位 EVERGLOW

20位 KARA

21位 宇宙少女



