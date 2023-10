[NTTドコモ Lemino]

レッドカーペットを無料で見られるのは「Lemino」だけ!





株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、映像配信サービス「Lemino」において、2023年10月10日(火)に韓国・仁川南洞体育館で開催される「2023 THE FACT MUSIC AWARDS (TMA)」を独占生配信いたします。



「2023 THE FACT MUSIC AWARDS (TMA)」は、韓国のニュース配信サイト「THE FACT」が主催する韓国の音楽授賞式です。6回目を迎える今年は、SEVENTEEN、Stray Kids、aespa、NewJeans、IVE、TREASUREをはじめとする超豪華アーティストが多数集結!9月27日に7thラインナップとしてRIIZEの出演が発表され、全出演アーティストが出揃いました。



そしてLeminoでは、16時30分よりレッドカーペット、18時30分より授賞式を、日本独占生配信いたします!レッドカーペットの生配信はLemino完全独占で、Leminoプレミアム会員でないお客様もどなたでも無料でご視聴可能です。(※)

ここでしか観ることのできない人気K-POPアーティストたちによる豪華なステージをお見逃しなく!



※授賞式の生配信の視聴、およびレッドカーペット・授賞式のアーカイブ配信のご視聴は、Leminoプレミアム(月額990円(税込)、初回初月無料※1)へのご入会が必要です。



【配信概要】

■タイトル:2023 THE FACT MUSIC AWARDS (TMA)

■出演:ATEEZ、ITZY、TREASURE、NMIXX、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOOR、xikers、クォン・ウンビ、JANNABI、aespa、IVE、NewJeans、SEVENTEEN、Stray Kids、イム・ヨンウン、イ・チャンウォン、RIIZE

<MC>チョン・ヒョンム、ソヒョン(少女時代)

<レッドカーペットMC>パク・スルギ

<プレゼンター>キム・ナムギル、パク・ヘジン、イム・ジヨン、キム・ソヒョン、パク・シネ、パク・ヒョンシク、キム・ナムヒ、キム・ゴンウ、ウ・ドファン、イ・サンイ、イ・セヨン、チュ・ヒョンヨン、ジニョン、イ・ユミ、ナ・イヌ、ユ・ソンホ、カン・フン、コン・スンヨン、イ・ジョンハ、キム・ドフン、パク・ナレ、イ・スジ、イ・ウンジ、ホン・ヒョンヒ、ジェイソン、モニカ、Honey J

■配信日時 :2023年 10月 10日(火) 開場16:00/開演16:30~

【レッドカーペット】16:30~

【授賞式】18:30~

※時間は当日の進行状況等により前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■視聴方法:下記配信ページよりご視聴ください。レッドカーペットはどなたでもご視聴いただけます。授賞式の視聴にはLeminoプレミアム(月額990円(税込)、初回初月無料※1)への入会が必要です。

■配信ページ(完全版※授賞式とレッドカーペットの両方を視聴可能) :https://lemino.docomo.ne.jp/live?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDBjNGY%3D

■配信ページ(無料版※レッドカーペットのみ視聴可能):

https://lemino.docomo.ne.jp/live?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDBjNGU%3D



※日本語字幕版を含むアーカイブ配信の日時は決まり次第Leminoサービスサイトでお知らせいたします。







【「Lemino」概要】



■ドコモの新しい映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※1でご利用いただけます。



■「Lemino」サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/







※1 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。初回初月無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/03-21:40)