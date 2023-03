[マーティ株式会社]

みんなのバレエガラコンサート大阪・吹田会場のお申込み受付が開始しました!



みなさんの「踊りたい!」という熱い気持ちに支えられ、みんなのバレエガラコンサートも24回目を迎えることになりました。今回もみなさんのその熱い想いを舞台にのせてみませんか?





「踊りたい!」そんな気持ちがある皆さんに素敵なお知らせです♪



みんなのバレエガラコンサートVol.24 in 大阪・吹田のお申込み受付が開始しました!!



今回は大阪にある、吹田市文化会館メイシアター中ホールでの開催となります。

阪急線吹田駅から徒歩一分とアクセス抜群な会場での開催。出演者の皆様はご参加いただきやすく、また観客の皆様も足を運びやすくなっております♪







ーみんなのバレエガラコンサートVol.24 in 大阪・吹田ー

★日程 2023年10月22日(土)

★会場 吹田市文化会館メイシアター中ホール

大阪府吹田市泉町2-29-1 阪急線吹田駅[出口1]から徒歩約1分

★募集期間 2023年3月25日~2023年8月31日まで

★出演料 ソロ1曲(3分以内) ¥33,000/人

5分以内 ¥45,000/組

10分以内 ¥90,000/組

※10分以上の出演料は5分ごとに45,000円が加算されていきます。

※お申込時間の中で何作品出演していただいても構いません。

※時間は出ハケを含みます。

※上記の価格はすべて税込価格になります。







みんなのバレエガラコンサートの最大の魅力...

それは自分だけの舞台を創ることができること!!!



例えば...

・老若男女、どなたでもご参加可能!

・ジャンルは問いません!

・レベルは問いません。ご自身の日頃の成果を自分のペースで発揮できます!

・懐かしいあの作品、チャレンジしてみたかったあの作品...作品もご自身でお選びいただけます!

・創作作品ももちろんOK!

・プロの舞台スタッフによる舞台演出でより作品に華を添えます!



どんな舞台かイメージが湧きにくい方はぜひこちらの動画をご覧ください♪

↓↓↓









ここでお得なお知らせです♪

みんなのバレエガラコンサートでは、様々な出演料割引制度を多数ご用意しております。



★早期申し込み割引 5%OFF →2023年4月30日(日)まで

★過去出演割引 10%OFF

★パドドゥ割引 10%OFF

★20分以上ご優待割引 10%OFF



※割引制度の併用はできませんのでご了承ください。

※パドドゥ割引は、グランパドドゥのみ対象です。











みなさんのご参加を心よりお待ちしております♪♪





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

みんなのバレエガラコンサート公式HP

▼https://www.ballet-gala-concert.com/



みんなのバレエガラコンサートVol.24 in 大阪・吹田 詳細

▼https://www.ballet-gala-concert.com/vol-24%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%90%B9%E7%94%B02023%E5%B9%B410-%E6%9C%88/



みんなのバレエガラコンサートVol.24 in 大阪・吹田 申込フォーム

▼https://docs.google.com/forms/d/1pCfwUCZES_jRe2bFMsb4bdLckLORTnPteOHm7j3f--8/viewform?edit_requested=true



みんなのバレエガラコンサート公式Instagram

▼https://www.instagram.com/ballet_concert/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



配信主体

マーティ株式会社(https://www.marty.co.jp/)



