[株式会社Juice]

2023年11月29日(水)より「0% SHIBUYA」にて開幕!



株式会社 Juice(代表取締役:神戸テルオ・本社:東京都豊島区)は、ONE原作によるTVアニメ「モブサイコ100 III」をモチーフにしたPOP UP STORE「モブサイコ100 III EXHIBITION -POP UP SHOP-」を、2023年11月29日(水)より「0% SHIBUYA(東京都渋谷区神南1-12-14 星ビル1F)」にて開催致します。







2022年12月に池袋PARCOで約1万人以上を動員し、その後福岡、長野、広島と巡回を続けた大規模展覧会「モブサイコ100 III EXHIBITION」。その展覧会で発売された描き下ろしの記念商品が再び東京にて発売決定。惜しくも買い逃してしまった方、必見の POP UP SHOPを是非お見逃しなく。



展覧会開催概要





●タイトル

モブサイコ100 III EXHIBITION -POP UP SHOP-



●会期

2023年11月29日(水)‐12月11日(月)



●会場

「0% SHIBUYA」(東京都渋谷区神南1-12-14 星ビル1F)



●営業時間

11:00~20:00



●入場

無料



●主催・企画制作

Juice



●店舗公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/0_percent_store



●制作協力

「モブサイコ100 III」製作委員会



●アニメ公式HP

https://mobpsycho100.com/



※営業日時の変更、入場者数の制限及び休業となる場合がございます。ご来場の際は各店の営業日時をご確認ください。

※画像はイメージです。

※内容は予告なく変更になる可能性がございます。



グッズ情報





































※画像はイメージです。

※企画内容・商品の仕様・価格などは予告なく変更になる場合がございます。

※価格はすべて税込価格です。

※商品に購入制限を設けさせていただく場合がございます。

※商品の数には限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。掲載している商品は一部です。





「モブサイコ100 III」とは







学校生活に除霊のアルバイトと、忙しい日々をおくるモブ。

一方、霊幻は新人所員・芹沢と、霊とか相談所に次々と舞い込む奇妙な依頼に奔走している。

そんな中、街の中心にそびえ立つ巨大なブロッコリーは、いまや“神樹”として崇拝され街の人々を魅了していた。

再びモブの前から姿を消したエクボに、新たな盛り上がりを見せるサイコヘルメット教……。

街の危険を察知したモブたちはブロッコリーへと向かう。

果たして神樹の中では何が起きているのか……!?

“1 and Only One”友情、恋、そして自分自身―― モブの青春が爆発するシリーズ第三弾!



TVアニメ公式HP

https://mobpsycho100.com/



TVアニメ公式Twitter

https://twitter.com/mobpsycho_anime



TVアニメ公式Youtube

https://youtube.com/playlist?list=PLk78tIf0IwH2VZ3OaselXZkFFiCSHhtkk



プレスリリース原稿





https://prtimes.jp/a/?f=d74811-110-c67b997d1caaff1fec3d5fcf99167bce.pdf



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/13-18:16)