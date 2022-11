[株式会社ベスト-アニバーサリー]

株式会社ベスト-アニバーサリー(代表取締役社長 塚田 健斗:渋谷区東3-11-10)は、

スペイン発のドレスブランド【PRONOVIAS】(プロノビアス)を2023年度より取扱い開始。

ドレスサロンDESTINY Line/デスティニー ライン(https://destinyline.jp/)

ACQUA GRAZIE/アクア・グラツィエ(https://www.acquagrazie.com/)全国の店舗より19モデルが、

2023年1月より順次到着いたします。









創業から50年以上、起源は花嫁のためのレース・刺繍の有名店 El Suiso(エル スイス)として100年続くレース専門店。1964年、ブライダルとプレタポルテの概念を組み合わせたコレクションを発表し、初店舗をスペインをはじめヨーロッパ全土、アメリカ、アジアなど100か国以上に展開する世界最大級のブランド「プロノビアス」。



美意識が高く、こだわりが深い花嫁たちの願いを叶えられるブランドとして当社では、2023年1月より取扱い開始。

ボディラインを美しく見せるパターンのクオリティの高さと、オリジナルレースの美しさ、上品かつ洗練されたデザインは、ウエディングドレスの王道です。ダイナミックな広がりをみせるマーメイドドレス、イリュージョンスリーブがロマンティックを醸し出し、ミカド素材の美しい光沢とため息のでるような花嫁のボディを優雅に纏うラインナップが揃います。









2023年新作ドレスコレクションラインナップ ※税込表記







No. ESMEE (PR0010)

Color. Off White

Price. ¥726,000-







No. FAYETTE (PR0009)

Color. Off White

Price. ¥429,000-





No. MARCELINE (PR0008)

Color. Pink







No. JUSTINE (PR0003)

Color. Off White

Price. ¥396,000-





No. CHERET (PR0020)

Color. Off White

Price. ¥539,000-





No. BIJOU (PR0002)

Color. Off White

Price. ¥429,000-









No. CADENET (PR0006)

Color. Off White

Price. ¥550,000-





No. KATHERYN (PR0014)

Color. Off White

Price. ¥418,000-





No. HISPALIS (PR0013)

Color. Off White

Price. ¥429,000-







No. MARIONA (PR0016)

Color. Off White

Price. ¥341,000-





No. DDESSAY (PR0011)

Color. Off White

Price. ¥440,000-





No. BARBARA (PR0015)

Color. Off White

Price. ¥341,000-





PRONOVIAS



PRONOVIASのチーフアーティスティックオフィサー、Alessandra Rinaoudo(アレッサンドラ・リナウド)PRONOVIASのデザイナー、アレッサンドラ・リナウドは、イタリアの彼女の母親の経営するウェディングドレスブティックの繊細かつ丈夫な生地、レース、テープメジャー、はさみに囲まれて育ち、ロマンチックなシルエットの中で育ちました。

彼女の夢は常にブライダルデザイナーになることでした。ラグジュアリーなデザインとブライダルクチュールへの生涯にわたる情熱はそこで育まれ、職人技と先駆的な革新を、女性のためにデザインする女性として、卓越した品質を誇るPRONOVIASに取り入れています。

まるで映画のワンシーンのようにラグシュアリーな感覚、それがアレッサンドラ・リナウドがデザインしたPRONOVIASアトリエコレクションの、息を呑むようなドレスを着たときに花嫁様に感じていただきたいものとなっています。









SHOP INFORMATION



DESTINY Line 横浜

DESTINY Line 名古屋

DESTINY Line 梅田

DESTINY Line 博多

Web site

https://destinyline.jp

Instagram

https://www.instagram.com/destinyline_dress/?hl=ja



ACQUA GRAZIE 表参道グランドサロン

ACQUA GRAZIE 浦安店

ACQUA GRAZIE 京都店

ACQUA GRAZIE 仙台店

Web site

https://www.acquagrazie.com

Instagram

https://www.instagram.com/acquagrazie/?hl=ja



