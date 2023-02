[株式会社flaggs]

~手に入れたゲリラコインを好きなアイテムに交換できる『ゲリラコイン交換所』も開催~



株式会社flaggs(本社:東京都品川区、代表取締役CEO:吉江直人)と株式会社インクストゥエンター(本社:東京都渋谷区、代表取締役:田村優)は、HoneyWorks初のスマートフォン向け公式リズムゲーム『HoneyWorks Premium Live(以下ハニプレ)』にて、2023年2月8日(水)15:00より、通常楽曲をクリアすることで、稀に特別な楽曲がプレイできる『ゲリラライブ』が発生するようになりましたことをお知らせいたします。





今月のゲリラライブ専用楽曲は、南(ふてニャン/CV:豊永利行)/LIP×LIP(CV:内山昂輝・島崎信長)が歌う『小さなライオン- Live Tour 2020~好きすぎてやばい。~ver -』となっており、ゲリラライブでのみプレイすることができる特別な楽曲となっております。

発生したゲリラライブは、フレンドやフォロー、フォロワー、その他のプレイヤー数名に招待が送られ、さらにSNSで呼びかけることもできますので、この機会にぜひゲリラライブに参加してイベントを盛り上げましょう!



また、ゲリラライブにあわせて交換所では『ドリームゲリラコイン交換所』の登場や『こはち特製ドリンクGセール』を開催しております。ぜひ奮ってご参加ください。















『ゲリラライブ』が発生中!







<開催期間>

2023年2月8日(水)15:00 ~ 2023年2月12日(日)22:00まで

※「ドリームゲリラコイン交換所」の開催期間は、2023年2月15日(水)15:00までです。

※イベント終了時間後にゲリラライブをクリアした場合、イベントptは加算されません。



<ゲリラライブ専用楽曲>

『小さなライオン- Live Tour 2020~好きすぎてやばい。~ver -』

歌唱者:南(ふてニャン/CV:豊永利行)/LIP×LIP(CV:内山昂輝・島崎信長)

作詞:HoneyWorks

作曲:HoneyWorks



※ゲリラライブ専用楽曲は、ゲリラライブでのみプレイすることができます。

※ゲリラライブ専用楽曲はプロフィールのカウント対象外です。



<今回のイベント対象楽曲>

・ホントノワタシ(前編/中編/後編)

・誇り高きアイドル(前編/中編/後編)

・チョコカノ(前編/中編/後編)

・我武者羅(前編/後編)



※イベント対象楽曲は開催毎に異なります。





2023年2月8日(水)15:00より、通常楽曲をクリアすることで、稀に特別な楽曲がプレイできる「ゲリラライブ」が発生いたします。さらに、上記のイベント対象楽曲をクリアするとゲリラライブが発生する確率が上がります。この機会にぜひ、ゲリラライブをたくさん発生させて報酬もたくさんゲットしましょう!



発生させたゲリラライブをクリアすると、よりレベルの高いゲリラライブが追加で発生することもあります。ゲリラライブのレベルが高いほど、獲得できるイベントptや報酬が多くなりますので、この機会にぜひゲリラライブにご参加ください!



さらに、他のプレイヤーが発生させたゲリラライブへの参加もできます。招待が送られてくると、ホーム画面に「ゲリラライブ発生」と表示されてゲスト参加が可能となります。招待が送られてきていないゲリラライブでも、ゲリラ招待IDを入力すればゲスト参加できるので、SNS等でプレイヤー同士がゲリラ招待IDを共有して楽しむこともできます。





ゲリラライブをクリアするとイベントptや専用アイテム「ドリームゲリラコイン」を獲得できます。「ドリームゲリラコイン」は『ドリームゲリラコイン交換所』で好きなアイテムと交換できるので、どんどんゲリラライブに参加しましょう!



※各ゲリラライブは制限時間中、1度だけプレイすることができます。

※イベント終了時間後にゲリラライブをクリアした場合、イベントptは加算されません。

※他のプレイヤーが発生させたゲリラライブにゲスト参加する場合、「ゲリラパス」を1つ消費します。

※自身がオーナーのゲリラライブに参加する場合、ゲリラパスは消費しません。

※自身がオーナーのゲリラライブが一覧に表示されている場合でも、他のゲリラライブへゲスト参加することができます。

※ゲリラライブ一覧に表示される、ゲリラ招待ID入力によるゲスト参加は、最大10件までです。





『ドリームゲリラコイン交換所』が登場!







<開催期間>

2023年2月8日(水)15:00 ~ 2023年2月15日(水)15:00

※『ドリームゲリラコイン交換所』が終了すると、「ドリームゲリラコイン」は使用できなくなります。



2023年2月8日(水)15:00より、ゲリラライブ専用楽曲をクリアすることで手に入る「ドリームゲリラコイン」を、好きなアイテムと交換することができる『ドリームゲリラコイン交換所』が開催中です。この機会にぜひ交換所をご利用ください。





『こはち特製ドリンクGセール』が開催!







<開催期間>

2023年2月8日(水)15:00 ~ 2023年2月12日(日)22:00まで



2023年2月8日(水)15:00より、交換所にて『こはち特製ドリンクGセール』が開催中です。ゲリラライブへゲスト参加する際に必要な「ゲリラパス」が不足したら「こはち特製ドリンクG」を手に入れて、ゲリラパスを回復させましょう!



※ゲリラパスの所持数が2つ以下の場合、1時間毎に1つ回復します。

※「こはち特製ドリンクG」には使用期限がありますのでご注意ください。

※使用期限を過ぎた「こはち特製ドリンクG」は使用することができなくなります。



■HoneyWorks Premium Live(ハニプレ)とは

『HoneyWorks Premium Live(ハニプレ)』は、HoneyWorks初のスマートフォン向け公式リズムゲームです。『告白予行練習』『今ちょっとだけ話題の神様』『世界は恋に落ちている』『可愛くなりたい』『ロメオ』などHoneyWorksやCHiCO with HoneyWorksの人気ミュージックビデオ(MV)を多数収録!MVを背景に進行するリズムゲームを通して、HoneyWorks初のインタラクティブな青春音楽体験を提供いたします。





■サービス概要

・タイトル:HoneyWorks公式リズムゲーム『HoneyWorks Premium Live』

・ジャンル:青春応援リズムゲーム

・配信開始日:2020年11月18日(水)



・対応OS:iOS/Android(機種によりご利用いただけない場合があります)

・App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1518532415?mt=8

・GooglePlayストア:

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.aktsk.honeyworkspremiumlive

・権利表記:(C)︎INCS toenter Co.,ltd/ MusicRay'n Inc. powered by flaggs inc.

・公式ページ:https://honeyworks-game.com

・公式PV:https://youtu.be/SG5E6UdCZ0U

・公式Twitterアカウント:https://twitter.com/HoneyWorks_Game

・公式LINEアカウント(@honeyworks_game)



■ 会社概要 株式会社flaggs

「健康で文化的にエンタメ業界に貢献し続ける」ことをミッションに掲げている、ゲーム開発及びゲームアニメーション制作会社。

メンバーがやりがいをもってモノづくりに向き合って、世界を感動させるプロダクトを送り出し続けたいと願っています。

社名:株式会社flaggs(フラッグス)

URL:https://flaggs.jp/

設立:2015年3月20日

代表取締役:吉江直人

所在地:東京都品川区西五反田2丁目11-20 五反田ブリックビルB1階

事業内容:スマートフォン向けゲームの開発・運用、ゲーム向けアニメーション・サウンドの制作



■会社概要 株式会社インクストゥエンター

社名:株式会社インクストゥエンター

URL:http://www.incs-toenter.jp

設立:2004年6月30日

代表者:代表取締役 田村 優

所在地:東京都渋谷区元代々木町52-5 コロムビア代々木公園ビル5F

事業内容:

アーティスト・作家・クリエイター・イラストレーター・声優のマネジメント

音楽・映像原盤・出版物の企画・制作・発売・流通・配信

ライブ・イベントの企画・制作・運営

音楽出版(100%出資会社のイクシーミュージックによる)

レコーディングスタジオの運営(100%出資会社のイクシーミュージックによる)



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)︎INCS toenter Co.,ltd/ MusicRay'n Inc. powered by flaggs inc.



