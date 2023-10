[シマダグループ]

今年のテーマは「Cocktail Trip」。87店舗のトップバーテンダーによる約350種類のイベント限定オリジナルカクテルが、スペシャルプライス1杯1,100 円で楽しめる!



シマダグループ(東京都渋谷区、代表:島田成年)が運営する神楽坂レトロなBARとホテルは、都内の話題のバー87店舗がオリジナルカクテルを提供する「東京カクテル7デイズ」に初参加いたします。期間は10月26日(木)から11月5日(日)まで。開催7回目となる今年のテーマは「Cocktail Trip」。「Trip」を様々な角度から捉え、「旅のお供」「体感」「土地」「時間」を表現した4種類のカクテルをご用意。本イベントでしか体験できない“旅の味わい”をご堪能ください。









「Cocktail Trip」をイメージした、4種類のイベント限定オリジナルカクテル









神楽坂レトロなBARとホテルでは「Trip」を様々な角度から捉え、「旅のお供」「体感」「土地」「時間」を表現しました。変わり種から定番の味わいまで、カクテルの持つ多様性を感じながら、ドリンクとしてはもちろん、ひとつひとつの作品としてもお愉しみいただけます。

Bartender:馬上 潤(Jun Moue)









ジャパニーズ スピリット Japanese Spirit

inspired by 日本人の旅のお供、おにぎりを川辺で頬張る情景



TUMUGI infused with Nori, Sake, Irizake (Versatile seasoning), Lemon juice, Shiso bitters, Shiso 海苔インフューズド ツムギ、日本酒、煎り酒、レモンジュース、紫蘇ビターズ、大葉

















森林浴 Relaxing in the Forest

inspired by 草木の香る森の中



HENDRICK'S infused with herbs, French herbal liqueur, Italian lemon liqueur, Ogonkei (a type of oolong tea), Hinoki bitters ハーブ インフューズド ヘンドリックス、フランス産ハーブリキュール、イタリア産レモンリキュール、黄金桂、檜ビターズ













デ カーニャ ポッシビリティ De Kana Possibility

inspired by ニカラグア



FLOR DE CAÑA 7Y, Italian herbal liqueur, Simple syrup, Milk, Fresh cream, Peanuts, Vanilla ice cream, Coffee syrup フロールデカーニャ 7年、イタリア産ハーブリキュール、シュガーシロップ、牛乳、 生クリーム、ピーナッツ、バニラアイス、コーヒーシロップ















恋する思春期 Adolescent in Love

inspired by 青春時代



MONIN Passion Fruit Fruit mix, Cranberry juice, Homemade Italian herbal liqueur syrup, Lime juice, Powdered sugar, Fresh mint, Ginger ale モナン パッション フルーツ フルーツミックス、クランベリージュース、自家製イタリア産ハーブリキュール シロップ、ライムジュース、粉糖、フレッシュミント、ジンジャエール







東京カクテル7デイズ 公式サイト内 神楽坂レトロなBARとホテル紹介ページ

https://cocktailbar.jp/7dbars/kagurazaka-retro-bar-hotel/





『東京カクテル 7 デイズ』とは





バー&カクテルファン向けのサイト「Drink Planet(ドリンク プラネット)」が、2017 年に始めたカクテルイベントで、今年で7回目の開催となります。カクテルパスポートを購入した参加者は、開催期間中に参加しているバーやレストランバーを訪れて、この期間のためだけに創作された自慢のカクテルをスペシャルプライス 1杯1,100円(サ別)で味わうことができます。2日間限定でオープンするイベント会場「Village(RIDE@天王洲アイル)」では、10ブランドによるPOP UP BARでのカクテル無料体験や、ワークショップへの参加なども!



【パスポートに含まれる4つの特典】

1. このイベントのためにつくられたカクテルが、1杯1,100円(サ別)で楽しめます。

2. 参加バーで使用できる1,100円分の無料クーポン付き。

3. イベント会場「Village(RIDE@天王洲アイル)」への入場が無料!

国内外有名ブランドがPOP UP BARで提供するカクテルを1日5杯まで無料で体験できます。

※Villageのオープンは10月28日(土)、10月29日(日)の2日間限定。

4. パスポートはイベント後もバーブックとしてご利用いただけます。





<価格>

前売販売 3,960 円(税込)※ペアチケットは 25%OFF!

当日販売 4,980 円(税込)



<購入先>

■東京カクテル7デイズ 公式サイト■

https://cocktailbar.jp/7days_2023





神楽坂レトロなBARとホテルについて







神楽坂の路地裏で、昭和の佇まいを残すホテルとBAR。

神楽坂レトロなホテルの誕生は2019年。

数寄屋門の茜色の暖簾をくぐると庭の木々が四季折々の美しさで迎えてくれる、どこか懐かしい、ほっとできる建物。お部屋は84平米の庭付き一軒家の離れと22平米~25平米の3室、計4室です。

2020年にはグッドデザイン賞を受賞。



「神楽坂レトロなBARとホテル」を開発・運営するのは、箱根小涌谷にて「bar hotel 箱根香山」を手掛けるシマダグループ。「bar hotel 箱根香山」とは一味違った昭和レトロな雰囲気を存分に味わえるBARに仕上がりました。



BARは全6席、和を感じる隠れ家のような造り、落ち着いた空間で贅沢な時間をお過ごしいただけます。

ホテルへのチェックインはウェルカムドリンクをお召し上がりながら、レトロなBARにてどうぞ。

ご滞在中のシートチャージは無料にてご案内いたします。

もちろん、ホテルにご宿泊予定のないお客様も、BARのみご利用いただけます。

お勧めのお酒、クリーンで華やかな味わいの日本酒「雨降」。日本酒の飲み比べやカクテルとして、お愉しみください。また、ウイスキーやその他、季節のオリジナルカクテルなどご用意をしております。





施設概要

名称:神楽坂レトロなBARとホテル

住所:〒162-0825 新宿区神楽坂4丁目1‐3

アクセス:牛込神楽坂駅徒歩約6分、飯田橋駅から徒歩約7分、駐車場なし

室数:4室(庭付き一軒家 離れ84平米、25平米1室、22平米2室)

電話:050-4777-7366(ホテル)

チェックイン:17:00~23:00

チェックアウト:13:00

サイト:https://www.retro-na-hotel.com/



BAR

電話:080-4777-7366

営業時間:18:00~24:00(23:30 L.O.)

チャージ:1名様1,000円(レトロなホテルへのご滞在中は、シートチャージが無料となります)

席数:6席(限られたお席となりますため、空席状況はお電話にてお問合せください)



関連ホテル

シマダグループは神楽坂レトロなBARとホテルの他、東京、神奈川、沖縄石垣島に8施設のホテルを運営しております。

ホテル&レジデンス六本木 ホテルS

bar hotel 箱根香山

箱根つたや旅館

葉山うみのホテル

石垣島ホテルククル/ちゅらククル/スカイククル



https://shimadahouse.co.jp/business/hotel



シマダグループについて





シマダグループは1952年、世田谷区にある一軒の精米店から始まりました。この「島田精米店」を礎に、日本の米食文化の変化に対応すべく、国産米麺(フォー)を主とした飲食店「コムフォー」を開店。その後、戸建事業・賃貸管理事業といった不動産・建築事業から、介護施設の展開・ホテル事業・保育事業・旅行事業・酒造事業など、社会のニーズにあわせ事業形態を変化させ、現在では7事業を展開しています。



シマダグループ WEBサイト

https://shimadahouse.co.jp/



