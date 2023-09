[スウォッチグループジャパン株式会社 スウォッチ事業本部]



Swatchがスイス時計製造のアイコンウォッチ、ブランパンのFifty Fathomsを祝います。

この時計は今からちょうど70年前に誕生し、最初の本格的なダイバーズウォッチとして時計業界に革命を起こしました。1953年に発表されたFifty Fathomsは、水中を探検するというニーズに応えるよう、ダイバーによって創られ、発売後あっという間に、世界中の先駆的なダイバーやエリート海兵隊員から好まれるプロの計時ツールになりました。







今回の新しいコラボレーションでは、楽しく、遊び心豊かに、しかもSwatchらしさを持ち続ける5種類の新作モデルでこのアイコニックな時計を讃えます。「Bioceramic Scuba Fifty Fathoms」コレクション。これはSwatchで出しているダイバーズウォッチ、SCUBAシリーズにもちなんだ命名です。今回の非限定コレクションでは、卓越した防水性、優れた視認性、機械式ムーブメント、安全な回転ベゼル、そして耐磁性といったFifty Fathomsの特徴を忠実に再現しています。コレクションの5種類のSwatchモデルを創るにあたって、ブランパンとSwatchは、深海からインスピレーションを得ました。地球上の五つの大洋から名前をとったArctic Ocean、Pacific Ocean、Atlantic Ocean、Indian Ocean、Antarctic Oceanです。



ダイバーズウォッチにふさわしく、Bioceramic Scuba Fifty Fathomsは、深海でも使える最大91m防水です。これもブランパンを意識した演出になっています。Fifty Fathomsという名の「ファゾム」は英語圏で水深を表わすのに使われた語で、50ファゾムは91m(300フィート)に相当します。







Bioceramic Scuba Fifty FathomsにはSwatchの機械式ムーブメント「SISTEM51」が搭載されています。これは製造が完全オートメーション化された最初の、そして唯一の機械式ムーブメントです。Nivachron(TM)ひげぜんまい搭載なので耐磁性のメカニズム。中央のネジは1本のみでパーツはたった51個。そして90時間パワーリザーブ。表で時刻を示しながら、裏ではストーリーを物語る。2013年、SISTEM51はムーブメントが見えるデザインによって自動巻ウォッチの世界を一変しました。



このデザインを活かして、5つのモデルとも、裏面に全五大陸でみられる美しいカラフルな動物、ウミウシ(裸鰓類)のイラストが付いていて、ムーブメントのローターにデジタルプリントされています。このローターのおかげで、時計は手首を動かすだけで自動的に充電されるようになっています。ARCTIC OCEANウォッチには、柔らかく微妙な形が特徴のスギノハウミウシが描かれています。PACIFIC OCEANは、ウミウシの一種、クロモドーリス・クーターイがモチーフになっていて、太陽のように明るく、暖かい澄み切ったブルーの海を思い起こさせます。ATLANTIC OCEANはアオミノウミウシがモチーフ。ディープブルーのカラーは荒海へのオマージュです。海洋生物のもろさを表わした種ですが、見かけにだまされてはなりません。実は有毒で、ブルードラゴンというあだ名が付いているくらいです。アカフチリュウグウウミウシをモチーフにしたINDIAN OCEANは、サンゴや青草、まばゆいばかりの海水の記憶を喚起します。そして最後にANTARCTIC OCEAN。ホクヨウウミウシの一種がモチーフで、氷で覆われた南極海の神秘的な魅力を思い起こさせ、暴風雨の波がたたきつける氷山に似ています。これらのウミウシは、各モデルの大洋に実際に生息しています。それぞれ裏側に大洋の描写もあります。



Swatchグループの2つのブランドによる今回のコラボレーションでは、全モデルがBioceramic製です。このユニークな素材はSwatchにより特許取得済みで、3分の2がセラミック、3分の1がヒマシ油を原料にしたバイオ由来素材から作られています。大洋の環境保全への取り組みの表現として、NATOストラップは使用済みの漁網からリサイクルして作られています。



そして共通のBlancpain X Swatchのロゴが文字盤とクラウンに見られます。オリジナルのFifty Fathomsウォッチに“Blancpain”の文字が刻まれているのと同じように、今回のモデルには“Swatch”の文字がケースに刻まれています。時計の裏面には、PASSION FOR DIVING(ダイビングへの情熱)、LICENCE TO EXPLORE(探究へのライセンス)、OCEAN BREATH(海洋の息吹)、PROTECT WHAT YOU LOVE(愛するものを守る)、IMMERSE YOURSELF(夢中になる)といったインスピレーションを与える言葉が記されています。



Fifty Fathomsの熱狂的なファン向けに、ARCTIC OCEANモデルは、ホワイトの十字のカットが入ったイエローの背景にレッドのクローバーという特別なシンボルが文字盤に施されていて、ロゴの下には“NO RADIATIONS”という文字が配置されていて、メッセージを強調しています。60年代、ダイバーズウォッチの文字盤には、ラジウムを含んでいないことを示すために“NO RADIATIONS”というロゴが使われていました。それ以来、これらの時計は非常に人気の高いコレクター向けアイテムになり、今日、レジェンド的なFifty Fathomsの伝統の一部になっています。



もう一つ、注目すべき引用は、ANTARCTIC OCEANモデルに見られます。水があることを検知する液体接触インジケーターです。1954年以来、ブランパンは、ダイビングクラブや軍事部隊で使用することを目的としたいくつかのモデルにこの機能を追加しました。文字盤の6時位置にあるセンサーが、前のダイバーが使用した際に時計の防水性が損なわれていないことを確かめます。センサーの色が変わると、湿気が検出されたことを示します。いくつかのFifty Fathomsモデルでは、米国海軍仕様に準拠した“MIL-SPEC”という名称の付いたバイカラーセンサーが装備されています。







新しいBlancpain X Swatchコレクションでは、今回のコラボレーションのために特別に開発されたカラーが使われています。このカラーは、ブランパンのプロフェッショナルなダイバーズウォッチに、遊び心豊かな独特の雰囲気を加えます。どのBioceramic Scuba Fifty Fathomsモデルにも、独自のアイデンティティがあり、ブランパンのコレクションに、それぞれ固有の魅力を与えています。



今回のSwatchコラボレーションのモデルは9月9日発売開始で、全世界の一部のSwatchストアでのみ購入可能です。Bioceramic MoonSwatchと同じく、時計のご購入はお一人様につき、1日1本に限らせていただきます。これらの時計は特殊ダイビングケースに入って紹介される予定です。また、ブランパンの一部のストアでも数週間展示される予定です。



ARCTIC OCEAN/SO35N100







PACIFIC OCEAN/SO35P100











ATLANTIC OCEAN/SO35A100







INDIAN OCEAN/SO35I100









ANTARCTIC OCEAN/SO35S100





