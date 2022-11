[株式会社TWO]

多忙を極めシン・疲労を実感している注目の芸人「蛙亭」を起用した9種のビジュアル & WEB CM公開



ウェルビーイング事業を展開する株式会社TWO(本社:東京都渋谷区/代表取締役 CEO:東 義和)の中性重炭酸入浴剤ブランド「BARTH(バース)」は、“働き方が変われば、疲れ方も変わる。”をテーマに、働き方の変化に伴い生まれた新しい疲労と闘うひとを入浴でサポートするキャンペーン「『シン・疲労』白書 by BARTH」を 11 月 24 日(木)より開始いたします。







URL:https://cp.barth.jp/barth-winter-cp-202211/



BARTHは、コロナ禍で多様な働き方が生まれたことに伴い、“疲れ方”にも変化が生じていることに着目。“新時代の疲労=シン・疲労”を顕在化し入浴によるセルフケアを啓蒙するキャンペーンとして、ビジネスパーソン4,221名へのアンケート調査の結果から見えた新しい疲れのカタチ「『シン・疲労』白書」のビジュアルおよびWEB CMを公開します。ビジュアルにはブレイク芸人として注目されている蛙亭のお二人を起用。実際にコロナ禍で仕事に変化が生まれ、それに伴う疲れを実感しているお二人だからこその表情や表現にぜひご注目ください。



薬用BARTH中性重炭酸入浴剤は、独自の技術によってお湯を中性に保ち、有効成分炭酸水素ナトリウムによる重炭酸イオンを多く、長く湯中に溶け込ませることで高い温浴効果を発揮し疲労回復を促します。ワークスタイルが大きく変化し、“シン・疲労”が定着しつつある現代において、BARTHはこれからも時代のニーズに合わせた疲労回復手段として皆様の生活に寄り添ってまいります。





「『シン・疲労』白書 by BARTH」とは?



この度BARTHは、“働き方が変われば、疲れ方も変わる。”をテーマに、20~40代のビジネスパーソン4,221名を対象とした調査を実施。特に「働き方が変化した」と回答したビジネスパーソン429名を対象に、現代人が新たに抱える疲れの実態を調査し、結果から見えてきた“新時代の疲労=シン・疲労”とその共感度を白書にまとめました。

※「シン・疲労」指数…事前調査で明らかになった「シン・疲労」の起きる各シチュエーションに対し、

共感度(「非常に疲れそうだ」/「疲れそうだ」と思われた率)が40~60%のものを★3つ、

60~80%のものを★4つ、80~100%のものを★5つと表現。





蛙亭が表現した新しい疲れのカタチ「『シン・疲労』白書」ビジュアル9種を公開!



本キャンペーンでは、蛙亭のお二人を起用し様々な“シン・疲労”を表現したビジュアルを公開します。実際に仕事の変化に伴い生まれた新しい疲労を実感している蛙亭のお二人ならではの表現や表情にぜひご注目ください。ビジュアルは特設サイトおよび薬用BARTH中性重炭酸入浴剤が販売されている各店舗で掲出され、同時に会社員役に挑戦する蛙亭のお二人が見られるWEB CMが公開されます。

特設サイト:https://cp.barth.jp/barth-winter-cp-202211/











多忙な蛙亭が終始癒されっぱなし!? BARTH「シン・疲労」白書 & WEB CM発表会を開催









11月24日(木)に、キャンペーンビジュアルに起用した蛙亭のお二人をゲストに迎え、BARTH「シン・疲労」白書 & WEB CM発表会を開催しました。多忙な蛙亭のお二人にBARTHロゴ入りの特注バスローブでご登壇いただき、薬用BARTH中性重炭酸入浴剤が入った足湯で日ごろの疲れを癒してもらいながら、「シン・疲労」白書を公開いたしました。中野さんからBARTH足湯体験を終えた後「BARTHでシン疲労もブットバース!」と決め台詞がきまるなど、笑い声が絶えない発表会となりました。



≫蛙亭 中野さん得意のイラストで披露!

“芸人版”シン・疲労ランキング第1位は「マスクのせいで食レポの間がもどかしい問題」





ビジネスパーソンを対象に調査した「シン・疲労ランキング」に対し、蛙亭が考える”芸人版”シン・疲労ランキングを発表。1位の「マスクのせいで食レポの間がもどかしい問題」は、絵を描くことが得意な中野さん作のイラストでご紹介いただきました。1位の理由に「食レポの時、マスクを付けてからでないと感想を言えないあの間がもどかしい。あと、美味しさを表情で伝えられないのが辛い」とコメント。顔芸が得意な先輩などは専用のマスクを開発しているなど、舞台裏についてもお話しいただけました。



≫蛙亭 中野さんの誕生日を祝して、サプライズで HAPPY “BARTH” DAYプレゼント を用意





11月20日が誕生日だった蛙亭の中野さんを祝し、誕生日に近いお風呂に関する記念日である11月26日「いい風呂の日」にちなみ、薬用BARTH中性重炭酸入浴剤1,126錠分をプレゼント。BARTHが並べられたHAPPY “BARTH” DAYタワーを見て、「1,126個って本当ですか!?奥さんが入浴剤大好きなので、めちゃくちゃありがたいです」と中野さんは驚きながらもコメントいただきました。イワクラさんも「うらやましい!半分ぐらいは私にもくれ!」と和やかなお祝いムードが会場を包みました。



■蛙亭プロフィール





蛙亭(中野周平・イワクラ)

2012年に結成された男女のお笑いコンビ。

NSC大阪校34期出身で、キングオブコント2021ファイナリスト。



中野周平(なかのしゅうへい)(左) イワクラ(右)

・性別:男性 ・性別:女性

・生年月日:1990年11月20日 ・生年月日:1990年04月10日

・身長/体重:176cm/83kg ・身長/体重:160cm/55kg

・血液型:B型 ・血液型:AB型

・出身地:岡山県 ・出身地:宮崎県小林市

・趣味:絵を描くこと、映画鑑賞、 ・趣味:赤ちゃんの人形と遊ぶこと、

神聖かまってちゃん カメラ

・特技:三点倒立 ・特技:絵を描くこと





ビジネスパーソン4,221名に聞いた、働き方や疲れ方に関する調査結果を発表



≫直近2~3年以内に「働き方が変わった」と回答した人は、約半数の46.6%







新型コロナウイルスの感染拡大を背景に進んだ急速な働き方改革は、多くのビジネスパーソンの働き方に影響を及ぼしていることが分かります。



≫ビジネスパーソンの80%以上が「近年疲れる原因が増えている」と回答





働き方に変化を感じているビジネスパーソンの多くは、疲れる原因が増えていると感じていることが分かります。働き方が変われば、疲れ方も多様になっています。



≫体験したことのある「疲れたシチュエーション」第1位は、「長時間のPC操作による眼精疲労」

「オンライントラブル」など、リモートワークの普及に伴い生まれた疲れも上位にランクイン





働き方の変化に伴い、「長時間のPC操作で眼精疲労を感じる」と回答した人は47.1%、「長時間座りっぱなしで腰など身体が痛い」と回答した人は44.5%と、直接的な身体への負担により感じる疲れが1位・2位を占める結果に。一方で、3位以降は「久々に人混みに紛れた時」「仕事とプライベートの境があいまい」「通信等のオンライントラブルが発生」と続き、リモートワークおよびオンラインツールが普及した結果生まれた疲れが上位にランクインしました。この結果からも、働き方の変化に伴い疲れ方にも変化が生じていることが分かります。



≫約90%のビジネスパーソンが、「新しい疲れの取り方があれば試してみたい」と回答







ワークスタイルが大きく変化し、“シン・疲労”が定着しつつある現代において、新しい疲労回復法への興味関心が高まっていることが分かります。



■「BARTH」について





BARTHはバスタイムからスリープタイムまで、ワンランク上のナイトルーティンを提案するライフスタイルブランドです。

世界でも希少な中性重炭酸泉の研究から誕生した「薬用BARTH中性重炭酸入浴剤」を中心に、ナイトタイムを充実させるプロダクトを展開。「入浴」や「睡眠」といった何気ない日々の暮らしにワンエッセンス加えるだけで、ココロもカラダも満たされて健やかに生まれ変わっていく、そんな体験をお届けします。

https://barth.jp/





薬用BARTH中性重炭酸入浴剤





ドイツをはじめとする世界的にも希少かつ特別な、中性重炭酸泉の研究から誕生した中性重炭酸入浴剤です。健康維持など多くの効能があるとして古くから注目され、様々な用途で利用されている「中性重炭酸泉」を研究し、ご家庭でも体験できるよう、独自の製造技術で開発しました。有効成分である炭酸水素ナトリウムには重炭酸イオンが多く含まれ、お湯を中性にすることで、長く湯中に溶け込みます。この重炭酸イオンを豊富に含むお湯が温浴効果を促進、疲労回復を促します。



・製品名 :薬用BARTH中性重炭酸入浴剤

・内容量 :9錠、30錠、90錠(160リットルのお湯に3錠を目安にご使用ください)

・価格 :9錠 990円、30錠 2,750円、90錠 6,600円 ※いずれも税込価格

・特徴 :無香料・無着色

・使用方法:37~40℃のぬるめのお湯(160リットル)に1回3錠を目安に溶かしてご使用ください

・効能 :疲労回復・肩のこり・腰痛・冷え症・神経痛・リウマチ・痔・産前産後の冷え症・うちみ・

くじき・あせも・しもやけ・荒れ性・ひび・あかぎれ・にきび・しっしん





■株式会社TWO概要

「健康と欲求はトレードオフの関係」という常識を覆し、カラダ、ココロ、そして社会的にも満たされる“真の健康”をデザイン、健康と欲求の相反する2つを同時に享受できるプロダクトやサービスを提供するウェルビーイングカンパニーです。代表ブランドとしては、中性重炭酸入浴剤ブランド「BARTH」、プラントベースフードブランド「2foods」(https://2foods.jp/)など。



社名:株式会社TWO(トゥー)/TWO Inc.

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6‐35‐3 JUNCTION space

設立:2015年12月

事業内容:ウェルビーイング事業の企画・製造・販売 等

代表取締役CEO:東 義和

コーポレートサイト:https://two2.jp/



※本リリースに記載の会社名・ロゴマーク・製品名などは、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/24-23:16)