[コミューン株式会社]

ホットドッグを片手に、コミュニティについて語り合いましょう





コミューン株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役CEO:高田優哉)は、2023年1月24日(火)・25日(水)に開催するコミュニティに関わる全ての方に向けた無料オンラインカンファレンス「Commmune Community Days ~コミュニティにまつわる『あれこれ』を360°語り尽くす~」にご参加いただいた方限定のアフターパーティを開催することをお知らせします。「コミュニティ」という共通の興味をきっかけとして、今後につながる出会いの場を創出いたします。一部登壇者も参加予定です。







「Commmune Community Days ~コミュニティにまつわる『あれこれ』を360°語り尽くす~」へのお申込みはこちらから:https://www.commmune-conference.com/





参加者特典「#CCDays After Party」にご招待!

Commmune Community Daysにご参加いただいた方限定で、#CCDays After Party にご招待いたします。

参加者や一部登壇者の皆様とご一緒に「コミュニティ」について語らいましょう。お申し込みいただいた方は、ご友人や同僚の方を一名までお誘いの上お越しいただくことが可能です。途中入退場も可能ですので、今コミュニティ施策に取り組まれている方も、これから取り組みたい方も本イベントをぜひお役立てください。



開催日時:2023年2月17日(金)18:30~22:00

場所 :BABY HOTDOG CAFE(渋谷駅・恵比寿駅徒歩8分以内)

参加方法:希望者による事前申込制



https://www.instagram.com/baby.hotdogcafe/



#CCDays After Partyは途中入退場可となっておりますので、お気軽にお立ち寄りください。



※カンファレンスにご参加頂いた方限定で、1月26日にインビテーションメールをお送りさせていただく予定です。メールは保管いただき、当日受付にてインビテーションメールをご提示ください。

※ご希望者多数の場合は抽選となる場合があります。



▼ご希望のセッションと併せてこちらからお申し込みください

https://www.commmune-conference.com/apply



「Commmune Community Days ~コミュニティにまつわる『あれこれ』を360°語り尽くす~」

イベントテーマ

Commmune Community Daysは、企業とお客様との双方向のコミュニケーションの形としての「コミュニティ」を様々なワードで深堀りする2日間です。様々な角度から「コミュニティ」に関わるトッププレイヤー・キーパーソンの方々にご登壇頂き、日本中のコミュニティの知見を集めることを目的としています。

https://www.commmune-conference.com/



開催概要





タイトル:「Commmune Community Days~コミュニティにまつわる『あれこれ』を360°語り尽くす~」

開催日 : 2023年1月24日(火) 16:00~21:00 / 1月25日(水) 16:00~21:00

参加方法:下記URLよりお申し込みください。

https://www.commmune-conference.com/





■「commmune(コミューン)」について

「commmune」は、コミューン株式会社が提供するコミュニティサクセスプラットフォームです。自社に最適な顧客コミュニティをノーコードで簡単に構築・運用でき、顧客・ユーザーコミュニケーションのワンストップ化が可能です。顧客コミュニティを通して、課題解決・利用度向上・ファン増加を促し、企業の継続的な売上向上を実現します。



3分で分かるcommmune資料:

https://commmune.jp/whitepapers/commmune_introduction/



■「SuccessHub(サクセスハブ)」について

「SuccessHub」は、コミューン株式会社が提供する効率的なカスタマーサクセスのためのアクション基盤です。お客様の状況をすぐに把握し、一箇所でアクション・連絡をすることが可能になり、カスタマーサクセスのアクションが最速で効率化されます。



3分で分かるSuccessHub資料:

https://www.successhub.jp/whitepapers/successhub-introduction



■コミューン株式会社 会社概要

企業名:コミューン株式会社

代表者 : 代表取締役CEO 高田優哉

設立:2018年5月10日

事業内容:コミュニティプラットフォーム「commmune」、効率的なカスタマーサクセスを実現するアクション基盤「SuccessHub」の運営

所在地:〒141-0031 東京都品川区西五反田4‐31‐18 目黒テクノビル2F

HP:https://commmune.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/20-15:46)