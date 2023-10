[SCデジタル株式会社]

国内初の認定パートナーとして迅速なマーケティングシステム導入と定着化を目指す



SCデジタル株式会社(東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO:柿木 弾、以下「SCデジタル」)は、Braze株式会社(呼称:ブレイズ、本社:東京都港区、代表取締役社長:マイルズ・クリーガー、以下「Braze」)が迅速なマーケティングシステム導入などを目的として開始するオンボーディングプログラム「Partner Led Onboarding」(以下、PLO)において、日本国内初のPLOプログラム認定パートナーとなったことをお知らせします。







Partner Led Onboarding(PLO)プログラムとは





Brazeでは、お客様のシステム導入を支援するための専門スキルを備えたパートナー企業と提携し、Brazeの導入に関するプロセスや技術的、および機能的な専門家からなるオンボーディングチームを備えたパートナーを認定しています。



本プログラムの特徴



・エコシステムの専門知識へのアクセス

PLOプログラム認定パートナーは、Braze及び、連携パートナーの幅広いパートナーシップを保有しており、それらを日常的に実行、実装、管理することで、Brazeのお客様に包括的で専門的なオンボーディング体験を提供できるようにします。



・マーケティング戦略のレベルアップ

PLOプログラム認定パートナーは、数多くのブランドとの導入経験や活用に関する知識を活かし、Brazeのオンボーディングチームが提供するものと同等の品質の戦略的マーケティングアドバイスの提供ができる立場にあります。これらを通じてマーケティング戦略のレベルアップが期待できます。



・ネットワークの拡大

Brazeのお客様は、顧客エンゲージメントソリューションの活用だけでなく、テクノロジーやコンサルティングなど、さまざまなソリューションのサービスネットワークへのアクセスが可能となります。



・Time to Valueの実現

PLOプログラムは、Brazeを新たに導入するお客様の稼働を迅速、かつ効率的に支援できるように設計されています。Brazeから認定されたオンボーディングコンサルタント、およびテクニカルアーキテクトは、開始日を柔軟に設定できる一方で、重要なマーケティングキャンペーンに合わせたタイミングに稼働を合わせるような対応もできます。お客様が望むビジネス目標に合わせ、ROIが最大化するようなスケジュールでの導入支援が可能です。



本プログラムへの参画の背景と目的





マーケティングテクノロジープラットフォームの導入や実装には、多くの時間や工数を要するケースがあります。当社がBrazeのPLOプログラム認定パートナーとなることで、Brazeの導入に関する品質の担保や人材スキルの平準化を通じ、導入を検討するお客様のあらゆる状況に対応することができ、当社の目指すCXとDXを融合したデジタル顧客体験創造のさらなる拡大に資すると考えています。



Braze アライアンス本部 本部長 阪尾素行様 コメント





導入プロジェクトの成功は、我々のお客様への約束です。利用が拡大する中でもその品質を担保し続ける事を考えた時に、最も古く、関係の深いSCデジタル様とこの取り組みが始められる事に大変感謝しています。

また、SCデジタル様の幅広いノウハウを稼働後のお客様へのサービスにも展開する事でお客様の満足度向上にも寄与出来ると確信しています。



SCデジタル 上級執行役員 CMO データマーケティングBU ユニット統括 村角忠政 コメント





SCデジタルは、Brazeの導入、運用で培ったノウハウ・経験をPLOに活かし、Braze導入企業様の活用促進を全面サポートいたします。

また、LPOに加え、マーケティング戦略の立案、各種システムとの連携、クリエイティブの制作、マーケティング施策の伴走支援まで幅広く、企業のマーケティングをご支援し、クライアント企業のデジタル顧客体験価値の向上をご支援させていただきます。



Brazeについて







Brazeは、顧客とブランドの良質な関係構築を支援するカスタマーエンゲージメントプラットフォームを提供しています。Brazeの導入により、グローバルブランドは、顧客データをリアルタイムで取り込み、分析することができます。また、複数のチャネルにまたがるマーケティング施策を編成・最適化し、顧客エンゲージメント戦略を継続的に進化させることができます。Brazeは、Fortuneの「2022 Best US Workplaces in Technology」、「2022 Best US Workplaces for Women」、「2022 UK Best Workplaces for Women」、「2022 Best US Workplace for Millennials」に認定されています。ニューヨークに本社を置き、オースティン、ベルリン、シカゴ、ロンドン、パリ、サンフランシスコ、シンガポール、東京にオフィスを構えています。

https://www.braze.co.jp



SCデジタルについて











SCデジタルは、デジタル顧客体験創造の専門家集団です。

事業成長のための課題を発見・明確化し、顧客中心の解決策をクリエイティブとデジタルの力で遂行します。



名称 :SCデジタル株式会社(SC Didigtal Co., Ltd.)

所在地 :東京都渋谷区

代表者 :代表取締役 社長執行役員 CEO 柿木 弾

株主構成:住友商事株式会社100%

設立 :2017年12月

事業内容:マーケティングDXをはじめとしたDX支援事業

コンサルティング、CDP・MA等のシステム導入・運用・活用支援、

映像・動画制作、XR Studio/ライブ配信、SNSアカウント運用、

ウェブサイト制作、広告出稿・運用、等

サイトURL:https://www.scdigital.co.jp/



本件に関するお問い合わせ





SCデジタル株式会社

広報担当:山本 長武

Mail:pr@scdigital.co.jp



