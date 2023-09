[ポール・スミス リミテッド]

ブリティッシュスタイルとクラフツマンシップで知られる英国の巨匠、マルベリーと、英国を代表するファッションライフスタイルブランド ポール・スミスは、コラボレーションコレクションのリリースを記念し、2023年9月27 日(水)~10月3日(火)の期間、大阪・阪急うめだ本店にてポップアップショップをオープンします。







このコラボレーションはマルベリーの代表的なモデル「アントニー」をベースに、ポール・スミスのアイコニックな「シグネチャーストライプ」と色使いが織りなす10点のバッグからなるカプセルコレクションです。

「Mulberry×Paul Smith」コレクションは、マルベリーのDNAと、ポール・スミスの象徴的なストライプ、二つの異なるスタイルを展開します。ひとつ目は、黒のヘビーグレインレザーにポール・スミスのシグネチャーストライプのウェビングストラップとポップなカラーライニングを合わせたモデル。二つ目は、スムースカーフレザーに、大胆なカラーブロッキングでポール・スミスのシャドーストライプモチーフを表現したモデルです。このコレクションは、現代の英国らしいクリエイティビティ、伝統的なクラフツマンシップ、モダンなラグジュアリーが融合した、エレガントでダイナミックな魅力を放つ仕上がりとなっています。

ポール・スミスの2023年秋冬コレクションと共にコラボレーションコレクションの様々なスタリングをご覧ください。





ポップアップショップにて¥33,000(税込)以上お買い上げの方には先着で、オリジナルのドローストリングトラベルポーチセットをプレゼントします。(なくなり次第終了)

「Mulberry x Paul Smith」POP UP SHOP

会場:大阪:阪急うめだ本店1F コトコトステージ11

期間:2023年9月27日(水)~10月3日(火)

営業時間:10:00~20:00









ポール・スミス公式サイト:https://www.paulsmith.co.jp/discover/stories/aw23/mulberry



About Paul Smith

<ポール・スミス>は、英国を代表するファッションライフスタイルブランドです。ポジティブな姿勢や好奇心、創造性を大切にしており、その価値観は商品、ショップ、コラボレーションなど、<ポール・スミス>のすべてのデザインに散りばめられています。1970年、英国・ノッティンガムにてわずか3m x 3mの小さなショップからスタートし、現在では60以上の国や地域でおよそ130の店舗を展開しています。







About Mulberry

1971年、サマセット州で家族経営の事業としてスタートしたマルベリー。高級レザーグッズメーカーとして英国で最大の規模を誇るラグジュアリーブランドへと成長した今も、レザーバッグの50%以上をサマセット州の地で生産し続けています。 遊び心を働かせながら、英国の伝統を現代のライフスタイルに合わせて再解釈する独自のスタイルにより、長く愛用でき、次世代に受け継がれるような製品のデザイン・製造に励んでいます。



マルベリーでは創業当初から、長く愛用できる製品づくりという考え方を大切にしてきましたが、2021年に発表した「Made to Last」のマニフェストでは、2030年までに、原料の調達から製品としてお客様の手元に届くまでのサプライチェーン全体を再生型・循環型ビジネスモデルへと転換するという大きな目標を宣言しました。



ベイズウォーター、アレクサ、リリーなど、マルベリーのアイテムの中で最も愛されてきたバッグは、「コンテンポラリー・クラシック」を定義づけるものとして、また英国デザインを象徴するものとして、確固たる地位を確立しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/06-20:16)