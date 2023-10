[株式会社WSP]

10月12日(木)-10月30日(月) 14:59 の期間限定、対象商品ご購入で、特典1「パールキーパー」特典2「お手入れクロスセット」が付くフォーマルパールフェアを開催いたします。



株式会社 WSP(本社:東京都中央区、代表取締役 CEO:渡邊雅夫)が展開するパールジュエリーブランド「Pearl for Life」は、公式オンラインショップにて10月12日(木)から10月30日(月)14:59の期間限定でフォーマルパールフェアを開催いたします。







Pearl for Lifeでは、10月12日(木)-10月30日(月) 14:59 の期間限定で、フォーマルパールネックレス/セットをご購入のお客様に特典が付くフェアを開催いたします。







Pearl for Lifeでは、パールネックレスセットで5万円~の商品から、鑑別書が付く花珠真珠ネックレスセットなど幅広い価格帯と商品をご用意しております。



パールネックレス/セットをお探しや、お買い換えを考えられている方はこの機会に是非一度、Pearl for Life

サイトをご覧ください。





■https://www.wsp.ne.jp/c/event







特典1「パールキーパー」







真珠やジュエリーの保管に適した3つの機能を備えたパールキーパーをプレゼント。

・湿度調節機能

・吸水吸油機能

・防錆機能



上下ともにやわらかなクッション性に富んだ素材でできておりパールを包み込むようなかたちで保管できます。

中の布は吸水性と吸油性に優れたハイテク繊維を使用しており、真珠を守るだけでなく、ジュエリーに使っている金具の金属変色も防いでくれます。

ずっと大切にしたいとっておきの真珠はパールキーパーでの保管をおすすめします。







特典対象商品:花珠真珠・鑑別書付きパールネックレス/セットをご購入のお客様

カラー:ベージュ(当ブランドオリジナル)

真珠科学研究所開発/特許取得済





特典2 「お手入れクロスセット」







真珠やジュエリーの普段のお手入れに役立つ

「真珠てりクロス」と「真珠リフレッシュクロス」のセット。

(真珠科学研究所開発)



「真珠てりクロス」

真珠表面に付着した汚れをひとふきするだけで取り除きます。特殊成分の働きで真珠のてりをアップさせ、新たな光沢の鈍化を防ぎます。



「真珠リフレッシュクロス」

長い年月の間に表面に微小な傷が付くと、見えない程度ながら真珠の光沢は鈍くなっていきます。この真珠リフレッシュクロスは研磨剤が布の中にしみこませてあり、磨くことで真珠の光沢を取り戻します。







特典対象商品:あこや真珠ネックレス/セットをご購入のお客様













■Pearl for Life(パールフォーライフ)

「真珠で彩る豊かな暮らし」

2002年、真珠を中心とした宝飾卸業を営む株式会社WSPから生まれたパールジュエリーECサイト。

2021年秋、「Pearl for Life」としてサイトリニューアル。多種多彩で上質&稀少なパールジュエリーを幅広く取り揃え、本当に素敵で良いものを身に着ける大人の贅沢と、心ときめくパールとの出会いをお届けします。

WEB:https://www.wsp.ne.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/pearl_for_life.jp/





■株式会社WSP

代表者 :渡邊 雅夫

設立 :1994年12月15日

所在地 :東京オフィス

〒104-0061

東京都中央区銀座3-14-1 銀座三丁目ビル6階

大阪オフィス

〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場4-12-12

ニッセイ心斎橋ウェスト10階

資本金 :1億円

URL :https://www.wspcorp.jp/theme/



■お問合わせ先

Pearl for Life カスタマーサポート

wspinfo@wspcorp.jp

フリーダイヤル 0120-806-044

受付時間 11:00-18:00(土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)



