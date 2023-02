[株式会社ベクトル]

ファッション古着の買取や販売を手掛ける株式会社ベクトル(本社:岡山県岡山市、代表取締役:村川智博)は、様々な企業とパートナーシップを組むことで経営理念「ゴミバコのないセカイへ」の達成を目指しております。そこで、ベクトルのサステナブルの輪に参加いただけるコラボレーション企業を募集します。







■旅行代理店や商業施設など、コラボ企業を募集!

サステナブルな取り組みに関心がある旅行代理店、ホームセンター、不動産会社、ショッピングモール、スーパー、クリーニング店、美容院、アパレル企業など、ベクトルとコラボいただける企業や店舗を募集いたします。企業規模や業種は問わず、その企業の特色を活かした多種多様なアライアンスを目指しております。サステナブルな活動に興味はあるけれども、具体的な活動に落とし込めていないといった企業におすすめです。協業の内容は多岐に渡りますので、お気軽にお問合せください。



<物々交換サービス>

ウェブ上でモノと体験を交換できる”物々交換サービス”の展開を目指しており、体験サービスを扱う企業を募集します。物々交換の対応はベクトルが行うので、企業側の作業負担はなく、告知のみで物々交換サービスを開始することができます。例えば、二酸化炭素を多く輩出する旅行業界と連携し、モノと旅行を交換する“サステナブルトラベル”の開発をサポートすることが可能です。



<空きスペース活用>

商業施設などとコラボし、空きスペース(催事スペースや駐車場など)を活用した買取イベントを開催しております。買取の査定額をクーポンやポイントでお支払いすることにより、購買促進につなげることも可能です。



<宅配買取・下取りサービス>

ブランド公認の「買取サービス」「販売サービス」を構築・運営をすることで、アパレル企業のリユース市場参入をトータルサポートすることが可能です。アパレル企業は、インフラ整備なくリユース市場に参入でき、自社で「循環式」のファッションEC事業を構築することが可能です。



<今までのコラボ実績>

MAGASEEK(宅配買取・販売)、ソフマップ(宅配買取・販売)、三井アウトレット(買取イベント)

TSUTAYA(買取イベント)、京王百貨店(買取イベント)、阪神百貨店(買取&販売ポップアップ)

有楽町マルイ(買取&販売&物々交換ポップアップ)、SHOPLIST(宅配買取)

ジーンズショップ店の買取店併設、マンションロビー買取



<コラボ・アライアンスに関するお問い合わせ>

担当:矢野(ヤノ)

電話:080-5432-0803

メール:d.yano@vector-enter.jp



■新しい価値観やあたりまえを世の中に提案していきたい~ベクトル アライアンス事業本部 取締役 矢野よりコメント



企業がSDGsに取り組むべき理由は3つ。1つ目は、人口増加、大気汚染、資源の無駄使いなど、このままでは地球が壊れてしまうこと。2つ目は、ビジネスの評価基準が株主重視から、ビジネスを軸として、社会、環境を包括的にとらえたビジネスシステム重視に変わってきていること。3つ目は、以上の事からその取り組みを行えない企業はサプライチェーンから外されるリスクが生じることだと考えます。逆に取り組みを行えば社会問題の解決に貢献でき、企業イメージも上がり、そこに新たなビジネスチャンスも生まれ、永続的に企業活動を行うことが可能になるでしょう。我々は20年間培ってきたリユースインフラを様々な企業に提供することで、物々交換やモノ払いといった、アライアンス先企業特有の新しい価値観やあたりまえを提案していくことで、貢献していきたいと考えています。ベクトルの商品は何かと問われたならば、BtoCの関係ではリユース品ですが、BtoBの関係においては会社自体が商品であると考えています。



■コラボ買取事例「with you × vector POP UP EVENT in MIKKE! suported by ニッポン放送プロジェクト」



株式会社ニッポン放送プロジェクトが展開する委託販売型のリサイクルブティック「with you」とコラボし、2023年2月22日(水)より移動車を活用した買取ポップアップイベントを期間限定で開催します。スタッフが買取や査定見積りの相談窓口として、マンションの敷地内までお伺いいたします。「不用品が大量にあり、買取店まで持ち込むのが大変」「これまで買取店を利用したことがなく、入るのに抵抗がある」「買取査定と委託販売の違いを知りたい」といった方でも、気軽に安心してご利用いただけます。





<THE TOYOSU TOWER>

日程:2023年2月22日、23日、26日、27日、28日(5日間)

住所:〒135-0061 東京都江東区豊洲3-6-5

時間:11:00~18:00



<大川端リバーシティ21>

日程:2023年2月24日、25日(2日間)

住所:〒104-0051 東京都中央区佃2-2-10

時間:11:00~18:00



<買取アイテム>

ブランド品、メンズ・レディス衣類、シューズ、時計、バッグ、財布、アクセサリー、金など



■リサイクルブティック「with you(ウィズ・ユー)」について https://withyou.info/

エコロジー(ものを大切にするおいう活動)と、コミュニケーション(お客様同士の楽しい交流の場の創造)をキーワードに1987年からスタートしました。一般消費者より、商品をお預かりして店頭で代理販売するシステムで商品が売れた場合にはご契約金額を後日お支払いさせていただくコミュニケーションのあるサスティナブル・サービスです。



■移動商業プラットフォーム「&MIKKE!」について https://www.mikke-spot.com/

「“新しい発見のある第3の買い物体験”が、あなたの街へやってくる」をコンセプトに掲げ、2021年11月に本格始動した三井不動産グループの新たな事業です。多種多様な移動店舗を皆様の生活圏の近くにお届けする移動商業プラットフォームとして事業開始。移動店舗による新たな需要を生み出しています。



■株式会社ベクトルについて https://vectorcorp.co.jp/

「ゴミバコのないセカイへ」を経営理念に掲げ、リサイクルショップ「ベクトル」の運営をしております。オンライン宅配買取サービス 「フクウロ」や店舗で仕入れた古着ファッションアイテムを自社運営通販サイト「ベクトルパーク」を始め、楽天やヤフオク!等で販売するマルチチャネル販売戦略をとっております。また、誰でも参加できるセミナー交流会「サステナブルファッション大学」を運営しており、誰かにとって不要なモノが必要な人に渡る循環型社会の実現を目指しております。



設 立:2003年2月

所在地:岡山県岡山市北区駅前町1-8-1 岡山新光ビル7F (岡山本社)

東京都港区芝3-15-13 YODAビル4F(東京本部)

代表者:代表取締役 村川智博

事業内容:リサイクルショップ運営、ECサイト運営、システムプラットフォーム事業、FC事業

サステナブルファッション大学の運営、セミナー事業、交流会事





