キッズと大人でゾーニングし、快適に学習いただける環境をご提供いたします



総合教育・生涯学習機関の株式会社ECC(本社:大阪市北区、代表取締役社長:花房雅博)が運営するECC外語学院は、2023年6月17日(土)に「豊洲校」をグランドオープンいたします。





★ECC外語学院 豊洲校

都内主要エリアにアクセスしやすく、近代的に整備されたおしゃれな街としても知られる豊洲エリア。多くの大型商業施設建設など大規模な再開発が進み、近年特にファミリー層に人気のエリアとなっています。その商業施設の一つ「スーパービバホーム豊洲店」に、この度ECC外語学院 豊洲校をグランドオープンいたします。

エリアの特性を活かし、幅広い年齢層の方々に通っていただきやすい環境を目指し、スクール内部は入口や動線を分けたレイアウトに。「キッズライブラリー」などを設けることで、お子さまに楽しく通っていただける工夫を施しました。日常生活の延長線上にあるスクールとして、皆さまに寄り添った運営を目指してまいります。

6月1日(木)より、グランドオープンを記念してキャンペーンを実施いたします。







ECC外語学院 豊洲校 特長





お買い物の合間やお仕事帰りはもちろん、駐車場完備のためお車でお越しの方にも通っていただきやすい立地です。

また校舎は、お子さまと大人の方、それぞれがご利用される入口や動線を分けることで、皆さまにとって居心地がよく学びやすい環境をご提供します。リラックスできるやわらかな色調の空間で、講師やクラスメートとの会話が弾むよう工夫された教室や待合スペース、そしてキッズエリアにはライブラリーをご用意するなど、快適に通学・学習していただくための魅力ある空間づくりを目指しました。





オープニングキャンペーン 概要





<期間> 2023年7月31日(月)までのご入学

※6月1日(木)よりHPにて先行予約受け付け中



<特典内容> ●入学金全額免除 ●ECCオリジナルエコバッグ プレゼント!

※特典適用には一定の条件がございます





ECC外語学院 豊洲校 概要





■ホームページ

(キッズ) https://www.kids.ecc.jp/school/tokyo/toyosu/

(大人) https://www.ecc.jp/school/tokyo/toyosu/ ※高校生以上

■開講コース:こども英会話/中学生/高校生/日常英会話/ビジネス英会話/資格対策/中国語/韓国語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ドイツ語/オンラインレッスン

■所在地:〒135-0061 東京都江東区豊洲3-4-8 スーパービバホーム豊洲 2階

■電 話:03-3536-7144

■営業時間:月~金 13:30~21:00/土・日・祝 10:30~18:00





ECCKIDS 5つの特長





<1.レッスン>

カラフルなポスターや教具がいっぱいの英語にあふれた教室、「All English」の環境に徹底的にこだわりました。お子さまの英語力を自然と伸ばしていく。そのようなレッスンカリキュラムをご用意しています。



<2.コース>

年齢や学年など、一人ひとりに応じた最適なコースをご用意。1歳半~5歳のコースでは、歌、ダンス、絵本など、英語の楽しさを学びます。また小学生のコースでは、「聞く・話す・読む・書く」の4技能を向上させ、たしかな英語力を身につけます。



<3.講師>

ECC独自の厳しい採用基準を満たした講師がレッスンを担当。スーパーマスターコースでは、外国人講師とバイリンガル講師によるペアティーチングで、総合的な英語力を着実に身につけます。



<4.教材>

年齢に応じて研究開発したECCオリジナル教材。わかりやすく、カラフルな楽しい教材でお子さまの興味をひきつけます。



<5.スタッフ>

スタッフによる安心のサポート。ご自宅での学習の仕方についてのアドバイスや、各種資格テストのご案内など、保護者の皆さまに対してのサポートも行っています。



★ECCKIDSに通う保護者の皆さまの声 はこちら!

https://www.kids.ecc.jp/features/number/





■ECC外語学院 https://www.ecc.jp/

ECC外語学院は、ECCが1962年創業時にスタートした英会話スクールで、60年以上にわたり、独自の教材、教授法、経験豊かな講師陣、多彩なコースによる実践的な外国語教育を展開。英検(R)・TOEIC(R) L&R TEST・TOEFL(R) TESTなどでも、高い成果を上げています。1歳半からのこども英会話にも力を入れ、真の国際人の育成に努めています。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です

※TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This website is not endorsed or approved by ETS.

※L&R means LISTENING AND READING.





■株式会社ECC https://www.ecc.co.jp/

ECCは1962年の創業以来、60年以上にわたり、さまざまな教育活動を展開。幼児からシニア世代までそれぞれの目的を実現する独自のカリキュラムや教材を導入し、確かな成果を生み出しています。語学教育を通じて、時代にあった“真の国際人”としての資質を兼ね備えた人材を育てることをECCの使命としています。



