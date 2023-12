[小泉成器株式会社]

理美容器具などの自社商品の企画・開発と、国内外のメーカーブランド商品を取扱い、販売する代理店業を展開する小泉成器株式会社(本社:大阪市中央区備後町、代表取締役社長:橋本直志)は、株式会社サンリオのハローキティとクロミデザインの『LEDミラー(KBE-3201/R)、(KBE-3202/V)』の販売を開始しましたので、お知らせします。









■商品

[品名]LEDミラー

[品番]KBE-3201/R

[カラー]レッド



■商品

[品名]LEDミラー

[品番]KBE-3202/V

[カラー]パープル



■特長

・調光・調色機能付き。調光は無段階、調色は3色(昼光色、電球色、昼白色)。

・便利なUSB充電タイプで、卓上で使いやすいコードレス。

・持ち運びに便利なコンパクトサイズ。背面にはクリアポケット付き。写真やチケットを入れられる。

















■製品仕様



■著作権表記

(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L644901



<<詳細はこちらよりご確認ください>>

小泉成器商品総合サイト

LEDミラー KBE-3201/R

https://www.koizumiseiki.jp/products/detail/1302



LEDミラー KBE-3202/V

https://www.koizumiseiki.jp/products/detail/1303



コイズミオンラインショップ

LEDミラー KBE-3201/R

https://www.koizumi-onlineshop.jp/c/beauty/kbe3201



LEDミラー KBE-3202/V

https://www.koizumi-onlineshop.jp/c/beauty/kbe3202



■企業情報

小泉成器は、理美容家電・調理家電などの自社ブランド商品の企画・開発・販売と、健康関連機器・調理家電・リビング関連商品などの販売代理店ビジネスを行う会社です。時代の変化や人々の暮らしの変化と向き合いながら、“量の拡大”よりも“質の豊かさ”を追求するのが事業の本質と捉え、生活者にとっての「豊かな暮らしのナビゲーター」として、新たな需要創造の提案を行っています。

・企業名:小泉成器株式会社

・代表取締役社長:橋本直志

・本社所在地:〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

・事業内容:家電製品、家庭用品の企画・製造・卸売り



