株式会社BAKE(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO:山田 純平)が運営する、バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」は、ホリデーシーズンと新春に向けた特別ギフトセットとして、「バターサンド ホリデーギフト オーナメント」と「新春・バターサンド3種詰合せ 12個入 2024年」を、2023年11月1日(水)より期間限定で順次販売いたします。







今年のホリデーシーズンと新春では、PRESS BUTTER SANDの人気商品を詰合せ!

今年大好評であった「バターサンド〈ピスタチオ〉」も再登場

今年のホリデーシーズンは、「バターサンド ホリデーギフト オーナメント」として3種のバターサンドを詰合せました。定番のバターサンドと「バターサンド〈あまおう苺〉」に加え、今年大好評であった「バターサンド〈ピスタチオ〉」も再登場。キラキラ光るパッケージはクリスマスツリーの飾りとしても楽しめます。

新春ギフトは、「新春・バターサンド3種詰合せ 12個入 2024年」として3種のバターサンドを展開。定番のバターサンドと「バターサンド〈あまおう苺〉」に加え、通常は中部地方でしか購入できない「バターサンド〈栗〉」も詰合せました。パッケージはどちらもイラストレーターの柊有花さんとのコラボレーション。紅白とブロンズの個包装が煌めく、無骨でかっこよさもありながらも上品さを感じられる年末年始にぴったりのデザインです。年末年始のご挨拶のお手土産として、ぜひご利用ください。



商品概要





HP:https://buttersand.com/news/holiday_2023/



⚫️バターサンド ホリデーギフト オーナメント

オーナメントをイメージしたきらりと光るシルバーのパッケージに、クリスマスをイメージしたカラーの〈あまおう苺〉、〈ピスタチオ〉、定番のバターサンドを詰めたホリデーギフト。パッケージはどの角度から見ても楽しめるよう、中に入ったバターサンドを表現した3色を使ってデザインしました。そのままツリーに飾ることもできて、プチギフトにもぴったりです。



価格 :1,188円(税込)

販売場所 :PRESS BUTTER SAND国内常設店舗

PRESS BUTTER SAND国内催事店舗

公式オンラインショップ「BAKE THE ONLINE」

販売期間 :2023年11月1日(水)~2023年12月25日(月)

※なくなり次第終了





⚫️新春・バターサンド3種詰合せ 12個入 2024年

新春を彩る華やかなパッケージデザイン。2024年の干支であるつがいの龍が、バターサンドの花の間をゆったりと泳いで散歩しています。中には福岡県産の「あまおう苺」を贅沢に使用した〈あまおう苺〉、マロングラッセを加えた栗の風味が濃厚な〈栗〉、クリームとキャラメルの2層を挟み込んだ代表商品のバターサンドの3種を詰合せました。紅白とブロンズの個包装が煌めく、年末年始のご挨拶にぴったりの詰合せです。



価格 :3,564円(税込)

販売場所 :PRESS BUTTER SAND国内常設店舗

PRESS BUTTER SAND国内催事店舗

公式オンラインショップ「BAKE THE ONLINE」

販売期間 :2023年11月1日(水)~2024年1月14日(日)

※なくなり次第終了





⚫️バターサンド〈苺ショコラ〉

福岡県産のあまおう苺を使った苺バターキャラメルに、香りと風味のバランスがよい、カカオ分70%のクーベルチュールから作られたショコラバタークリームを挟むことで、苺の華やかな甘さにショコラの濃厚な香ばしさが合わさる心地よい味わいに仕上げました。ほろ苦いココアクッキーと優しいベリークッキー2種のバイカラーで見た目も楽しめるバターサンドです。



価格 :3個入 864円(税込) / 5個入 1,404円

販売場所 :PRESS BUTTER SAND国内常設店舗

PRESS BUTTER SAND国内催事店舗

公式オンラインショップ「BAKE THE ONLINE」

販売期間 :2023年12月1日(金)~2024年1月14日(日)

※なくなり次第終了





柊 有花(ひいらぎ ゆか)プロフィール





神奈川県出身・在住。法政大学社会学部卒業。

幼児向けの学習教材用イラストレーションの制作・書籍編集職として勤務ののち独立。

主に本の装丁・挿絵、パッケージ等にイラストレーションを提供し、画文集『花と言葉』等、絵と言葉の仕事、国内外での個展も開催する。

Instagram:https://www.instagram.com/yukahiiragi/



PRESS BUTTER SANDとは







◼︎「はさみ焼き製法」で味と食感を両立

油分が適度に抜けて食感がよくなる「はさみ焼き製法」を採用。オリジナルブレンドの小麦と、フレッシュバターをたっぷり使用し、豊かな風味を楽しめるクッキーに仕上げました。





◼︎「バタークリーム×バターキャラメル」の2層構造

フレッシュバターを使ったなめらかなバタークリームとトロリとしたバターキャラメルの2層を挟み込みました。バター本来の風味が、ほかにはない美味しさで広がります。



◼︎「食べやすさ」を追求した設計

クッキーをボックス型にし、挟んだときに柔らかいフィリングがはみ出さないように閉じ込めました。

クッキーの表面には筋を入れ、食べやすく割れるように設計しています。



