ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 (代表取締役社長:キャスパー ブッカ マイルヴァン、本社:東京都千代田区) は、「キャリアバイアスに気づき、社員一人ひとりの可能性を解放するインクルーシブキャリアウィーク」(以下、「インクルーシブキャリアウィーク」) の取り組みが、「HRX (HRTransformation) of The Year 2023」 (主催: 「HRX of The Year 2023」実行委員会) の優秀賞を受賞したことをお知らせします。



「HRX of The Year」は、HRエグゼクティブコンソーシアム (代表: 楠田 祐) が、「日本企業における人事変革の推進」を奨励すべく2022年に創設したアワードで、人事領域における、その年の斬新な取り組みを広く社会に発信し、認知を広めることで、日本企業全体の人事変革に寄与することを目的としています。

人材領域において、過去3年以内に開始された新しい変革が対象であり、革新性 (企業に変革をもたらす革新的な取り組みであること) 、従業員利益 (キャリア形成、満足度向上に資するものであること) 、経営貢献 (経営力向上に貢献するものであること) の3つの審査評価基準で受賞企業が選定されます。



今回当社が受賞した「インクルーシブキャリアウィーク」の取り組みは、キャリアとD&I (ダイバーシティ&インクルージョン) を融合させた独自の人事施策です。

ノボ ノルディスク ファーマでは、D&Iは今後のビジネスの成長に不可欠であるとの考えから、社員一人ひとりが制約なくパフォーマンスを発揮し活躍できる組織づくりを目指しています。その実現には、社員が多様なキャリアパス、キャリア観に触れる機会を提供し、キャリアバイアスを取り払うことが重要であると考え、「インクルーシブキャリアウィーク」を実施しました。



「インクルーシブキャリアウィーク」では、他企業のリーダーとともにD&Iを考えるセッションや、インクルーシブリーダーシップを学ぶワークショップなど多様なコンテンツを実施しました。その中の一つとして、社員が役員クラスを含む他部門のマネジャー とキャリアや人生について1対1の対話を行う「IDP (個人能力開発計画) セッション」を実施しました。社員の誰もが参加でき、自身のIDPをベースに他部門のマネジャーからキャリアや能力開発のアドバイスを受けることや、マネジャーのパーソナルキャリアストーリーから学ぶことができました。全社の各部門から管理職計18名を対話する相手として募り、キャリア対話を希望する社員とマッチングすることで、計52回の1対1の対話の機会を創出しました。参加者への満足度調査結果は5段階中4.67で、ジョブ型雇用の形態を取っているノボ ノルディスク ファーマにおいて、社員が新たな価値観に出会い、自己を見つめ直し、キャリアチャンスの可能性を考える機会となりました。



今回の「インクルーシブキャリアウィーク」の取り組みは、下記が評価されての受賞となりました。



<評価のポイント>

知と経験のD&I、リスキルの要素を鑑みて、「インクルーシブキャリアウィーク」内で、他部門マネジャーとの1対1の対話を試みた取り組みは革新的であり、対話というカルチャーが浸透していることが見受けられる。キャリアや人生についての1対1の対話の機会を設け、同僚からの学びを可能としたことは、「価値観のダイバーシティ」に重点を置いた人財に対して非常に丁寧な取り組みであり、対話を活用した人的資本経営の優れたケースであると高く評価する。

























授賞式の様子



HRエグゼクティブコンソーシアムについて

日本の主要企業の人事エグゼクティブ層が集い、主要な人事課題や先進的事例を研究し、相互に学び合える全く新しい場です。著名な実務経験者による分科会や勉強会を開催し、価値ある相互の学びの場を提供しています。

詳細はウェブサイトをご覧ください。 ( https://www.hrpro.co.jp/hr-ec/ )



ノボ ノルディスクについて

ノボ ノルディスクは、1923年創立のデンマークに本社を置く世界有数のヘルスケア企業です。私たちのパーパスは、糖尿病で培った知識や経験を基に、変革を推進し深刻な慢性疾患を克服することです。その目的達成に向け、科学的革新を見出し、医薬品へのアクセスを拡大するとともに、病気の予防ならびに最終的には根治を目指して取り組んでいます。ノボ ノルディスクは現在80カ国に約59,000人の社員を擁し、製品は約170カ国で販売されています。日本法人のノボ ノルディスク ファーマ株式会社は1980年に設立されました。詳細はウェブサイトをご覧ください。(www.novonordisk.co.jp)



