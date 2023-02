[株式会社ルミネ]

ブランド1号店のアパレルブランドや、人気店の新業態のコーヒーショップルミネ・ニュウマン初出店の香り&コスメショップなど続々オープン!



株式会社ルミネ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:高橋眞)が運営するルミネおよびニュウマン各館では、2023年春、約110ショップのリニューアルを実施します。

本リニューアルでは、ルミネ・ニュウマン初のアパレルショップ、コスメ・ビューティーショップをはじめ、各館エリア初のショップが多数オープンいたします。香りにまつわるショップの充実や、各地域で人気のグルメショップの1号店など、春のお出かけがより一層楽しくなるラインナップです。

またルミネ新宿では、ブランド1号店やルミネ・ニュウマン初出店など注目のショップがオープンします。

より充実したルミネ・ニュウマンで、春のショッピングをお楽しみください。











■「LUMINE & NEWoMan NEW SHOP OPEN 2023 SPRING」特設サイト

https://www.lumine.ne.jp/newshop/





ルミネ・ニュウマン 2023年春リニューアルのPOINT



POINT1.:香り&コスメショップがますます充実! ルミネ・ニュウマン初出店の人気ショップも!

POINT2.:ルミネ新宿がルミネ・ニュウマン初出店ブランドやブランド1号店などのオープンでリニューアル!

POINT3.:ルミネ新宿にPOP UPスペース「Gallery1」が新登場。限定アイテムやスペシャルノベルティも!

POINT4.:人気店の新業態や、おしゃれカフェなど、注目のグルメSHOPがオープン!





POINT1.:香り&コスメショップがますます充実! ルミネ・ニュウマン初出店の人気ショップも!



英国スタイルの香りを届けるブランドがルミネ・ニュウマンに初出店し、他にも有名ブランドのフレグランス専門店もエリア初出店。

春のお出かけを香りで華やかに彩ります。



■JO MALONE LONDON(ジョー マローン ロンドン)/ルミネ池袋 B1

3月17日 OPEN/ルミネ・ニュウマン初



1994年に誕生して以来、ジョー マローン ロンドンはあらゆるシーンを意外性に溢れた香りで彩ります。心を満たす豊かな香りと英国スタイルを象徴するブランドとして世界的に知られています。

★OPEN特典:ジョー マローン ロンドン商品を税込16,500円以上お買い上げの先着50名様に「ボディ & ハンド ウォッシュ 15mLとボディ クレーム 15mL」をプレゼント。



■Maison Margiela'REPLICA'Fragrances(メゾン マルジェラ「レプリカ」フレグランス)/ルミネ池袋 B1

3月6日 OPEN/エリア初



「レプリカ」フレグランス ―時や場所を超え、記憶やムードを再現する―それぞれの“シーン”を再現した香りが人々の潜在意識に語りかけ、記憶やムードを呼び覚まします。時や場所を超え、鮮明な香りの記憶の旅へ。

★OPEN特典:LINE登録でサンプルプレゼント ※数量限定 先着500名様



■Aēsop(イソップ)/ルミネ横浜 B1 ルミネ立川 2F

ルミネ横浜2月23日 OPEN/ルミネ立川3月1日 OPEN



イソップは1987年にオーストラリアのメルボルンで創業しました。スキンケア、ボディケア、ヘアケア製品のほか、フレグランスやパーソナルケア、ホーム製品等もご用意しております。





POINT2.:ルミネ新宿がルミネ・ニュウマン初出店ブランドやブランド1号店などのオープンでリニューアル!



ブランド1号店や、ECサイトで人気のショップのリアル店舗がオープンします。更にフランス発のスニーカーブランドやプレミアムファッションスポーツブランドも。

ルミネ・ニュウマンに初出店するなど、ルミネ新宿でのお買い物を新鮮な気持ちで楽しんでいただけます。



■JOSE MOON(ジョゼムーン)/ルミネ新宿 ルミネ2 2F

3月8日 OPEN/ブランド1号店、ルミネ・ニュウマン初



The style is “comfort mode” トレンドに流されすぎず、自分の感性を大切にする女性へ向けた、エイジレスで着られるコンフォートモードスタイルを提案します。

★OPEN特典:33,000円(税込)以上お買い上げでLOGO TOTE BAGをプレゼント※無くなり次第終了



■CHAROL(シャロル)/ルミネ新宿 ルミネ2 2F

3月2日 OPEN/リアル店舗初出店、ルミネ・ニュウマン初



纏うことですべての女性が美しく、綺麗に。纏うことで自分に自信を。それぞれの個性を引き出せる。

モードなスタイルの中に程よく力の抜けたリラックスをMIXしたリラクシーモードスタイルを提案します。

★OPEN特典:1.一部商品の先行発売 2.ディレクターHINANOの来店(詳細は、ブランドオフィシャル・ディレクターのインスタグラムアカウントをご覧ください。)3.オープンを記念したロゴ入りバニティポーチの発売



■PRANK PROJECT(プランクプロジェクト)/ルミネ新宿 ルミネ1 1F

2月17日 OPEN/ブランド1号店、ルミネ・ニュウマン初



MIX MATCH ELEGANCE常識に縛られない洗練された大人の女性に向けた”意外性”と”品の良さ”をMIXさせた上質なNEW MODE BRAND。

★OPEN特典:ご購入者様全員にオリジナルトートバックをプレゼント。

更に20,000円(税抜)以上お買い上げのお客さまにはオリジナルマグカップをプレゼント。



■VEJA(ヴェジャ)/ルミネ新宿 ルミネ1 3F

2月8日 OPEN/ルミネ・ニュウマン初



フランス発のスニーカーブランドヴェジャ

社会的責任や経済的正義、エコロジカルな素材の活用等、グローバリゼーションと物づくりの抱える多くの課題と向き合い従来とは異なる方法でスニーカーを作り続けています。



■ラコステ/ルミネ新宿 ルミネ2 5F

3月9日 OPEN/ルミネ・ニュウマン初



フランスの伝説的テニスプレイヤーであり優れた発明家でもある、ルネ・ラコステが1933年に設立したプレミアム ファッションスポーツ ブランド。

★OPEN特典:オープンを記念して、11,000円(税込)以上お買い上げのTEAM LACOSTE会員様にオリジナルノベルティーをプレゼント。※会員登録は当日入会可。ノベルティーはなくなり次第終了とさせていただきます。



■BILLY’S ENT(ビリーズ エンター)/ルミネ新宿 ルミネ1 5F

3月1日 OPEN/ルミネ・ニュウマン初



トレンドばかりにとらわれることなく、独自の目線で今を切り取り、来店する度に五感を刺激するコンセプトシューズショップ。※BILLY'S初となるレディースを中心に展開するコンセプトシューズショップです。





POINT3.:ルミネ新宿にPOP UPスペース「Gallery1」が新登場。限定アイテムやスペシャルノベルティも!



春のリニューアルから新たに、POP UPスペース「Gallery1」が新登場します。高感度で大人の女性に支持されているアパレルブランドに加え、ライフスタイル提案やイベント性のあるPOP UPも実施予定ですのでお楽しみに!













POINT4.:人気店の新業態や、おしゃれカフェなど、注目のグルメSHOPがオープン!



人気店のベイク&コーヒーショップの新業態や、那須で人気のお菓子屋さんや神奈川の食材を味わえるカフェなどがニューオープンします。

春のお出かけの際にぜひ立ち寄ってみてください。













NEW OPEN SPECIAL PICK UP(各館注目ショップ)











上記記載以外のニュー&リニューアルショップの情報はこちらをご覧ください。

■「LUMINE & NEWoMan NEW SHOP OPEN 2023 SPRING」特設サイト

https://www.lumine.ne.jp/newshop/



