「確定拠出年金に関する意識調査2023」を公表
［野村アセットマネジメント株式会社］
野村アセットマネジメント株式会社（CEO兼代表取締役社長:小池広靖、以下「当社」）は、このたび、当社資産運用研究所が実施した「確定拠出年金に関する意識調査2023」を公表しました。
今回の調査では、老後の生活資金や資産運用の現状、確定拠出年金（iDeCo（個人型DC）、企業型DC、iDeCo＋）の制度に対する理解・利用意向、運用商品の選定・資産配分、今後の意向などについてアンケートを実施しました。
調査の概要は以下のとおりです。
当社資産運用研究所では、今後も中立的な観点から調査、分析、報告を行うことで、資産運用・資産形成の一助となるよう、さまざまなステークホルダーの参考となる情報を提供していきます。
調査方法や調査結果の詳細は、当社ホームページ（「確定拠出年金に関する意識調査2023」http://www.nomura-am.co.jp/corporate/surveys/）をご参照ください。
当社ホームページには、過去のアンケート調査結果も掲載しています。
以上
当社について
商号：野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
加入協会：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／一般社団法人第二種金融商品取引業協会
ウェブサイト：https://www.nomura-am.co.jp/
Twitter：https://twitter.com/nomura_am_jp/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCapg2WzetxzJBpVFXCHcjrw
Facebook：https://www.facebook.com/nomuraam/
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/13-18:46）
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