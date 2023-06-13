時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

「確定拠出年金に関する意識調査2023」を公表

「確定拠出年金に関する意識調査2023」を公表

［野村アセットマネジメント株式会社］

野村アセットマネジメント株式会社（CEO兼代表取締役社長:小池広靖、以下「当社」）は、このたび、当社資産運用研究所が実施した「確定拠出年金に関する意識調査2023」を公表しました。
今回の調査では、老後の生活資金や資産運用の現状、確定拠出年金（iDeCo（個人型DC）、企業型DC、iDeCo＋）の制度に対する理解・利用意向、運用商品の選定・資産配分、今後の意向などについてアンケートを実施しました。


調査の概要は以下のとおりです。


当社資産運用研究所では、今後も中立的な観点から調査、分析、報告を行うことで、資産運用・資産形成の一助となるよう、さまざまなステークホルダーの参考となる情報を提供していきます。
調査方法や調査結果の詳細は、当社ホームページ（「確定拠出年金に関する意識調査2023」http://www.nomura-am.co.jp/corporate/surveys/）をご参照ください。
当社ホームページには、過去のアンケート調査結果も掲載しています。

以上

当社について
商号：野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第373号
加入協会：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／一般社団法人第二種金融商品取引業協会
ウェブサイト：https://www.nomura-am.co.jp/
Twitter：https://twitter.com/nomura_am_jp/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCapg2WzetxzJBpVFXCHcjrw
Facebook：https://www.facebook.com/nomuraam/

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/13-18:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
　| ニッポンの魅力
日中韓「東アジア文化都市」事業
yayoi
問われる世界への「文化」発信力 [PR]

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
6月号の特集は「変わる東南アジア」。 日本は真の意味で「対等の関係」を目指さねばならない。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ