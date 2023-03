[マーティ株式会社]

世界三大バレエ団のうちの一つに挙げられる、ロイヤルバレエ団で活躍する崔由姫さんの来日公演が開催されます!!



MartyBalletDancersプロジェクトがお送りする、Ballet Gala Concert Vol.21 in 町田 特別公演の部 のスペシャルゲストとして先日発表された、新国立劇場バレエ団プリンシパル奥村康祐さんに加えて、ロイヤルバレエ団ファーストソリスト崔由姫さんの出演が決定いたしました!!

世界を代表するバレリーナと共演できるチャンスです♪





これからバレエ界を担っていく人材が集まるMartyBalletDancers。

そんな未来ある人材がお送りする、いつもと違うBallet Gala Concertの特別公演が開催されます!



マーティがお届けする、BalletGalaConcertとは...?

皆さまの『踊りたい』を叶える舞台 。

年齢・キャリア・ジャンル問わず、 Ballet Gala Concertでは出演者の皆さまの夢を形にできます。

誰でも自由にご参加いただける舞台です。



Ballet Gala Concertは全国で開催されており、東京・町田で、なんと21回目の開催となります!



いつも皆様に愛されるBalletGalaConcertをより輝かしいものにしたく、Ballet Gala Concert Vol.21 in 町田ではMBDメンバーで特別公演の部において、作品を上演する運びとなりました♪♪



スペシャルゲストとして、



崔由姫 さん(ロイヤルバレエ団ファーストソリスト)

奥村康祐さん(新国立劇場バレエ団)



をお迎えし、特別公演の部では「眠れる森の美女」第3幕より抜粋を上演いたします。

主演はもちろんスペシャルゲストのお二人です!





せっかくのこの機会、スペシャルゲストと共演できるのがMBDメンバーだけでなく、日頃からバレエをこよなく愛する大人ダンサーの皆さんにも共演していただきたい!



そこで、貴族役として大人ダンサーの皆さんで共演していただける方を募集しております!!

それにあたり、出演者オーディションを開催いたします♪









ーオーディション詳細ー

BALLET GALA CONCERT VOL.21

MARTY BALLET DANCERS出演

『眠れる森の美女』第3幕より抜粋 共演

公演日:2023/7/29(土)

場所:町田市民ホール

演目:眠れる森の美女第3幕

募集役:貴族

ゲスト:崔由姫(ロイヤルバレエ団ファーストソリスト)

奥村康祐(新国立劇場バレエ団プリンシパル)

オーディション日時:2023/4/2(日) 18:30~19:45

場所:スタジオマーティ新横浜

オーディション料:¥2,000

出演料:¥30,000

※衣裳代負担あり

※ガラコンサート一般出演者の方は10%割引

バレエ歴:バレエ歴2年以上



オーディション詳細はこちらから

▼https://www.marty-balletdancers.com/audition/



ご応募はこちらから

▼https://www.marty-balletdancers.com/audition/











Yuhui Choe

ロイヤルバレエ団ファーストソリスト

日本の福岡県に生まれ、5歳でバレエを始める。 14歳でパリに渡り、工藤大貳、後にドミニク・カルフーニに師事する。 2002年、ローザンヌ国際バレエコンクールにて1位およびコンテンポラリーダンス賞を受賞し、ロイヤルバレエ団に研修生として参加。 翌年、アーティストとなる。 2004年、「眠れる森の美女」のフロリナ王女役で初のソロを踊る。 2006年にファーストアーティスト、2008年にファーストソリストに昇格。 主なレパートリーは、フレデリック・アシュトン振付「ラ・フィユ・マル・ガルデ」のリーズ、「シンデレラ」、「バレエの情景」、「ラプソディ」、「交響的変奏曲」、「二羽のハト」、「春の声」、「レ・パティヌール」、「タイス」より瞑想。ケネス・マクミラン振付「レクイエム」、「マノン」よりミストレス、「エリート・シンコペーション」、「マイヤリング」よりステファニー姫、「コンチェルト」。クリストファー・ウィールドン振付「不思議の国のアリス」よりアリス、「女王に捧ぐ」よりファイヤー、「DGV」、「ポリフォニア」、「フールズパラダイス」、「ウィズイン・ザ・ゴールデンアワー」。ウェイン・マクレガー振付「インフラ」、「ライメン」、「クロマ」、「カーボンライフ」「ウルフワークス」。 ジョージ・バランシン振付、ルビー、エメラルド、「アポロ」、「アゴン」、「シンフォニー・イン・C」 。リアム・スカーレット振付「アスフォデル・メドウズ」、「スイート・バイオレット」、「ヴィセラ」 その他、オーロラ(眠れる森の美女)、金平糖の精(くるみ割り人形)、ニキヤとガムザッティ(ラ・バヤデール)、スワ二ルダ(コッペリア)、ザ・レッスン、ダンス・アット・ア・ギャザリングなど多くの作品で主要な役を踊っている。またジョナサン・ワトキンズ、クリステン・マクナリーの作品にも出演。



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





また同時に、Ballet Gala Concert Vol.21 in 町田では、特別公演の部の前に上演される一般出演者も募集しております♪

こちらは、いつものBallet Gala Concert 同様、皆さまの『踊りたい!』を叶える舞台です。



上記の特別公演の部と一般のW出演で、出演料割引もございます!

ぜひこちらもご応募お待ちしております♪

※申込締切:2023年5月31日(水)



詳しくはこちら

▼https://www.ballet-gala-concert.com/vol-21-%E7%94%BA%E7%94%B0-2023%E5%B9%B47%E6%9C%88/



お申込はこちら

▼https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPeFCCE9P7ViIKFSnI4n5ZjJCZZXnpsc6DrJqIOvFoZxEHkA/viewform





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

MBD公式HP

▼https://www.marty-balletdancers.com/



特別公演の部詳細https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQdT19TTbSV8Rh1qDkU79J9Zq5IeaPsKH8nyfCUqubUcYcAA/viewform

▼https://www.ballet-gala-concert.com/vol-21-%E7%94%BA%E7%94%B0-2023%E5%B9%B47%E6%9C%88/%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%85%AC%E6%BC%94/



Ballet Gala Concert 公式HP

▼https://www.ballet-gala-concert.com/



Ballet Gala Concert in 町田詳細

▼https://www.ballet-gala-concert.com/vol-21-%E7%94%BA%E7%94%B0-2023%E5%B9%B47%E6%9C%88/



特別公演の部オーディションお申込

▼https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQdT19TTbSV8Rh1qDkU79J9Zq5IeaPsKH8nyfCUqubUcYcAA/viewform



一般出演お申込

▼https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPeFCCE9P7ViIKFSnI4n5ZjJCZZXnpsc6DrJqIOvFoZxEHkA/viewform



-----------------------------------------------



配信主体

マーティ株式会社

https://www.marty.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/26-10:16)