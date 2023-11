[IVS]

国内最大のスタートアップカンファレンス「IVS」は、11月29日(水) に東京ポートシティ竹芝 ポートホールにて開催するシードスタートアップにフォーカスしたピッチイベント「LAUNCHPAD SEED 2023 Winter Powered by 東急不動産株式会社(以下、LAUNCHPAD SEED 23W)」を開催します。LAUNCHPAD SEED 23Wは、「シード起業家と投資家への価値提供を最大化」すべくコンテンツを新たに用意しました。







▶LAUNCHPAD SEED 23Wとは







LAUNCHPAD SEED 23Wは、シード期のスタートアップに特化したピッチイベントです。

IVSは、日本最大級のピッチイベント「IVS LAUNCHPAD」を開催しています。その歴史は古く、2023年に17年目を迎えました。IVS LAUNCHPADは、その名前が意味するとおり「まだ世に出ていないアーリーステージのスタートアップの飛躍を支える発射台になりたい」という思いで立ち上がったピッチイベントです。







■開催日:2023年11月29日 (水)

■会場:東京ポートシティ竹芝 ポートホール

■参加人数:約300~400名を想定

■スケジュール(予定)

- 開場:11:00

- 新コンテンツ:12:00~15:00

- LAUNCHPAD SEED:16:00~18:30

- ネットワーキング&移動:18:30~19:30

- LAUNCHPAD SEED公式サイドイベント:19:00頃~(詳細は各サイドイベントを確認ください)

■WEBサイト:https://www.ivs.events/ja/launchpadseed2023-winter

■参加方法

対象者:

・プレシードからプレシリーズA程度の資金調達を検討している起業家・起業志望の方

完全招待制・無料

※ 同業他社のご応募はご遠慮いただいております。

応募先:https://forms.gle/QnedeX9mAbwoyk1t6

上記Googleフォームに「参加VCからの推薦」を必ず貰った上で、応募してください。

締切:11/17(金)を予定



▶新コンテンツのご紹介







LAUNCHPAD SEED 23Wは、「シード起業家と投資家への価値提供を最大化」すべく4つのコンテンツを新たに用意いたしました。どのコンテンツも参加する皆さまの協力が必須となっているIVSらしい企画となっています。新コンテンツを通して、投資家とシード起業家がしっかりと商談でき、実利を追求できる場を提供します。



■エキシビションピッチ

LAUNCHPAD登壇者以外でも登壇できるピッチの場を用意しました。スタートアップだけでなくVC・エンジェル投資家・アクセラレーターも登壇できます。資金調達ニーズのあるスタートアップのピッチ、VC・エンジェル投資家・アクセラレーターのリバースピッチを間近でご覧いただけます。



■投資家壁打ち企画 Supported by StartPass

スタートアップの起業家がVC・エンジェル投資家と1on1で事業内容を壁打ちする企画です。起業家は事業についての説明を行い、投資家からフィードバックを受け取ります。壁打ち相手は各VCのパートナークラス。出資にも直結するまたとない機会となっています。



■アクセラランド

各社が展開するアクセラレータープログラムについて、簡易的なブースを設けてスタートアップに直接説明する企画。当日は、プログラムに関する相談や一部の体験内容を提供する予定です。自分の会社のフェーズや事業内容にあったプログラムを見つけることができます。



■LAUNCHPAD SEEDライブ解説

投資家による解説を聞きながらLAUNCHPAD SEEDをパブリックビューイングのように観る企画です。投資家のリアルな声や思考を学べます。



▶LAUNCHPAD SEED公式のサイドイベント







IVS2023 KYOTO / IVS Crypto 2023 KYOTOでも好評を博したサイドイベントをLAUNCHPAD SEED 23Wでも開催します。サイドイベントは、シードスタートアップに興味のある方であれば、誰でも参加可能です。気になるサイドイベントに積極的にご参加いただければ幸いです。本リリースでは、サイドイベントの一部を紹介します。



■コマース大忘年会

主催:New Commerce Ventures株式会社

会場:調整中

概要:コマース領域に関心ある起業家・VC/CVC・事業会社の交流会

対象:誰でも参加可能

無料 定員60名

https://newcommerce.ventures/



■ぶっちゃけCVC交流会 ~CVC設立した経験者たちによるオフレコトークを添えて~

主催:HAKOBUNE

会場:調整中

対象:CVC関係者もしくはCVC設立検討中の方、事業会社の方

有料 定員50名

https://lu.ma/buccyakecvc



■インキュベイトファンド 参謀ナイト スタートアップのCxO・幹部候補を集める

主催:インキュベイトファンド

会場:調整中

定員20名

https://incubatefund.com/



■スタートアップスタジオ発の起業家交流会

主催:一般社団法人スタートアップスタジオ協会

概要:スタートアップスタジオ発の起業家交流会

会場:CiP協議会

対象:誰でも参加可能

無料 定員100名

https://startup-studio.jp/





株式会社Headline Japan(旧称:IVS株式会社)

・代表取締役:島川 敏明(しまかわ としあき)

・所在地 :150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-12-18 The Iceberg 5F

・設立年月日:2020年1月24日

・Webサイト:https://www.ivs.events



