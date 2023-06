[StrategIT]



株式会社ストラテジット(本社:東京都港区、代表:加藤 史恵、以下「当社」)は、この度、「freee人事労務 to カオナビ」を機能アップデートいたしました。





freee人事労務 to カオナビ 連携イメージ





■サービス提供背景

これまでの「freee人事労務 to カオナビ」ではfreee人事労務の従業員情報を「カオナビ」に連携する事ができ、入社/異動/退職時の登録/更新の作業コスト削減を実現できる一方で、「カオナビ」の従業員情報を連携する機能はございませんでした。

この度お客様からのご要望を反映し、連携元のサービスを選択できる機能を設け、「カオナビ」からも従業員情報を連携できるようになりました。





■「freee人事労務 to カオナビ」の機能概要

●従業員情報の連携

freee人事労務又は「カオナビ」で新規作成/更新した従業員情報を毎日24時

に連携し、自動登録/更新します。



連携された従業員情報は、連携元のサービス側で情報更新するだけで変更情報(部署や氏名、退職情報等)を連携先に反映することができます。



※連携前に退職しているメンバーの情報は連携されません。連携後に退職となった方のみ退職情報を連携します。



※freee人事労務に登録されている従業員数によって、初期インポート時の登録処理に時間がかかる場合がございます。









■ご利用方法

株式会社ストラテジットが運用するアプリストア「SaaStainer」にて購入可能です。

・SaaStainer「freee人事労務 to カオナビ」ページ:

https://saastainer.com/apps/freee-to-kaonavi

・価格:1企業 年間264,000円(税込)

・利用方法詳細についてはこちらのURLよりご確認ください:

https://saastainer.zendesk.com/hc/ja/articles/4407874068121

・問い合わせフォーム先:(アプリデモのご要望はこちら)

https://saastainer.com/inquiry



freee人事労務連携以外のカオナビへのデータ移行も承っておりますので、こちらもご確認ください。



・「カオナビ データ移行サービス」ページ:https://saastainer.com/apps/kaonavi-data





■株式会社カオナビについて

株式会社カオナビは、社員の個性・才能を発掘し、戦略人事を加速させるタレントマネジメントシステム「カオナビ」を提供しています。企業の人材情報をクラウド上で一元管理し、社員の顔や名前、経験、評価、スキル、才能などの人材情報を可視化することで、最適な人材配置や抜擢といった戦略的なタレントマネジメントの実現を支援しております。現在では約3,000社※1を超える企業・団体にご利用いただき、8年連続国内No.1シェア※2を獲得しています。



タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスの下、テクノロジーによって一人ひとりの個性や才能を理解することで、個人のキャリア形成や働き方が多様化される社会の実現を目指してまいります。



※1 2023年3月末時点

※2 出典 ITR「ITR Market View:人材管理市場2023」人材管理市場:ベンダー別売上金額シェア(2015~2022年度予測)、SaaS型人材管理市場:ベンダー別売上金額推移およびシェア(2015~2022年度予測)





■当社サービス概要



・JoInT(ジョイント)

SaaSを企画・構築・運用するためのプラットフォーム。

JoInTは、「Products:製品」、「Consulting Services:企画・戦略策定のご支援、API開発等の設計のご支援」、「Professional Support:製品を利用して期待するビジネス成果を実現するためのサポート」の3つの要素で構成されるプラットフォームです。

JoInT公式ページ:https://joint-data.com





・SaaStainer(サーステイナー)

SaaStainerは、ノーコードでデータ連携を実現する連携アプリストアです。

アプリストアに掲載されている連携アプリは、API連携のノウハウがなくても、今すぐ簡単に連携を実現できます。

2021年5月のサービス開始以来、2000社を越えるお客様にご利用いただいております。

様々な作業を自動化して、SaaS本来のチカラを引き出し、業務改善にお役立てください。

SaaStainer公式ページ:https://saastainer.com/apps

SaaStainer公式Twitter:https://twitter.com/SaaStainer



■株式会社ストラテジット

全てのDataと企業をJointする存在になる為、SaaSを企画・構築・運用するためのプラットフォーム「JoInT(ジョイント https://joint-data.com/)」、SaaS連携アプリストアSaaStainer(サーステイナー https://saastainer.com/)、SaaS導入支援サービス(https://www.strategit.jp/consulting/)を提供しています。



■会社概要



所在地 :東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F

代表 :代表取締役社長 加藤 史恵

設立 :2019年7月2日

事業内容:SaaS連携開発、SaaS導入コンサルティング

URL :https://strategit.jp/



※記載されている会社名および商品・製品・サービス名(ロゴマーク等を含む)は、各社の商標または各権利者の登録商標です。

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。









