[株式会社ベスト-アニバーサリー]

~ ANTONIO RIVA エクスクルーシブルモデルも登場 ~



株式会社ベスト-アニバーサリー(代表取締役社長 塚田 健斗:渋谷区東3-11-10)の、ウエディングドレスサロン「DESTINY Line / デスティニーライン 博多」(https://destinyline.jp/)が、2022年11月16日(水)~11月20日(日)まで、「カラードレス試着体験会 2022」を開催いたします。世界各国のカラードレスを一同に博多に集結。

エクスクルーシブルモデルの「ANTONIO RIVA」(アントニオ リーヴァ)から、艶やかなモダングラデーションの国内ドレスもお目見え。当日さながらの雰囲気もお楽しみいただけます。

















カラードレス試着体験会 2022 の世界観を体験



「カラードレス試着体験会 2022」は、世界各国のカラードレスの世界観を体験していただくために開催する試着体験会です。ドレスも自由に選ぶ時代、自身のありたい姿を表現できる「カラードレス」に注目。当社エクスクルーシブルモデルの「ANTONIO RIVA」(アントニオ リーヴァ)のカラードレスから、国内のドレスまで一同にDESTINY Line博多でご覧いただけます。



【開催概要】

イベント名称:「カラードレス試着体験会 2022」

開催期間: 2022年11月16日(水)~ 11月20日(日)

開催時間: 平日(10:30-19:00)土日祝 (10:30-19:00)

開催場所: DESTINY Line博多

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-26-23 太陽生命博多ビル1階

店舗H.P: https://destinyline.jp/





カラードレス試着体験会 2022 世界各国ドレスラインナップ







Brand. ANTONIO RIVA

No. AR0027

Color. ブルーグリーン





Brand. ANTONIO RIVA

No. AR0027

Color. ネイビー



Brand. NICOLE MILANO

No. NM012

Color. ピンク



Brand. ELISABETTA POLIGNANO

No. ELP045

Color. グリーン



Brand. THE HANY

No. Fair sky

Color. ピンク・ブルー







Brand. THE HANY

No. Linette

Color. プリント





店舗概要



・店名 DESTINY Line博多店

・住所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-26-23 太陽生命博多ビル1階

・電話番号 092-284-8831

・定休日 月・火(祝日を除く)

・営業時間 平日 10:30-19:00 土日祝 10:30-19:00

・ URL https://destinyline.jp/









