Sato Taisei: Imagery of Water Commemorating the 110th Anniversary of the Artist’s Birth



京都府福知山市は、福知山市名誉市民で文化勲章受章者の日本画家・佐藤太清画伯の生誕110年を記念し、板橋区立美術館、八幡浜市美術館との共同巡回展を行います。





9月10日から10月22日まで福知山市佐藤太清記念美術館にて展覧会を開催します。10月13日には太清画伯の子孫である美術史家、安田晴美さんに登壇いただき、ギャラリートークイベントを開催します。さらに、10月14日には太清画伯の作品からキャラクターを描くワークショップのほか、音楽・アート・ファッションが融合したミュージアムコンサートも開催。太清画伯の美しい世界を、作品として観るだけでなく体感できるイベントもご用意しております。ぜひご参加ください。





実施概要







〇名称:生誕110年佐藤太清展-水の心象-



〇開催日時:2023年9月10日(日)~10月22日(日)

前期 9月10日(日)~10月 2日(月)

後期 10月 4日(水)~10月22日(日)

※前期後期で約50点の作品が入れ替わります。

各期約70点展示。



〇会場:福知山市佐藤太清記念美術館

(福知山市字岡ノ32-64)



〇休館日: 火曜日

※10月14日(土)はイベント開催のため、正午以降は一般入場はできません。



〇開館時間:午前9時00分~午後5時00分

(入館は午後4時30分まで)



〇入館料: 一般220円、小中学生110円(団体割引・障がい者割引あり)



〇主催:生誕110年佐藤太清展実行委員会、福知山市



〇後援:文化庁、京都府、京都府教育委員会、朝日新聞京都総局、毎日新聞京都支局、読売新聞京都総局産経新聞社京都総局、京都新聞、両丹日日新聞社



〇HP:https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/7/58637.html



イベント内容





〇ギャラリートーク

日時:10月13日(金)15:00~(1時間程度)

講師:安田晴美(美術史家・福知山市佐藤太清記念美術館顧問・佐藤太清 孫)

参加費:なし(要入館料)







〇ワークショップ

「佐藤太清の絵画世界からキャラクターを作画しよう!」

日時:10月14日(土)13:00~15:00

講師:小渕暁子(イラストレーター)、川勝優(クリエイター・ホクシンリフト代表取締役)、安田晴美(美術史家)

募集:20名(小学校低学年以下は保護者要参加)

参加費:500円(入館料込)

申込み:電話、右記QRコードの申込フォーム





〇ミュージアムコンサート ジャズライブ&ファッショントーク



“Imagery of Water”-佐藤太清の絵画を纏(まと)って-

日時:10月14日(土)17:00~18:30(予定)

出演:akiko

2001年に名門ジャズレーベルVERVEにおいて初の日本人ジャズシンガーとしてユニバーサルミュージックよりデビュー。ジャズ・ディスク大賞、Billboard Japan Music Award等受賞歴多数。近年は、La Prairieアンバサダーに就任。音楽にファッションをそえた活躍も注目されている。

トークゲスト:小渕暁子(デザイナー)、安田晴美(美術史家)

募集:50名

入場料:1,000円(入館料込)

申込み:電話、右記QRコードの申込フォーム



佐藤太清画伯について





日本画家・佐藤太清画伯は、1913年に福知山市で生まれ、青年期まで過ごした。

太清画伯は、児玉希望塾の門下生として研鑽。その後、自然から感受したイメージを独自に解釈し、詩情豊かな世界観を創出、「花鳥風景画」という新しい分野を確立したことで知られている。



【佐藤太清 略歴】

1913年 11月10日京都府福知山市に生まれる。

1927年 福知山市惇明小学校卒業。

1930年 福知山市実践商業学校卒業。

1933年 児玉希望に師事。

1943年 第6回新文展《かすみ網》初入選。

1946年 第2回日展《篁》入選(惇明小学校蔵)。

1966年 第9回新日展へ出品した《風騒》が文部大臣賞、翌年に日本芸術院賞を受賞。

1980年 日本芸術院会員に就任。

1985年 日展理事長に就任。

1988年 文化功労者に列せられる。

1992年 文化勲章受章。

1993年 福知山市名誉市民となる。

2002年 第1回福知山市佐藤太清賞公募美術展(全国公募)が開催(以降、毎年開催)される。

2004年 11月6日逝去。従三位に叙せられる。



生誕110年佐藤太清展-水の心象- 共同巡回展





〇板橋区立美術館

開催日:2023年4月29日(土・祝)~6月4日(日) ※終了しました

〇八幡浜市美術館

開催日:2023年7月1日(土)~8月20日(日) ※終了しました

〇奈良県万葉文化会館

※2024年の開催に向け現在調整中です。







