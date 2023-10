[株式会社Phoenixx]

BitSummit X-Roads 「PlayStation(R)賞」 受賞作品!



ファンタジーアクションRPGのボス戦だけを抽出し連続で遊べることにフォーカスした協力オンラインアクション『TrinityS』がいよいよ本日PS4/PS5向けに配信開始!







株式会社Phoenixx(フィーニックス)(東京都武蔵野市、代表取締役社長:坂本 和則)は、協力オンラインアクション『TrinityS』のPlayStation(R)4/ PlayStation(R)5版を、2023年10月20日に配信開始したことをお知らせいたします。





『TrinityS』は、ファンタジーアクションRPGのボス戦だけを抽出し、連続で遊べることにフォーカスした、最大3人で遊べる協力オンラインアクションゲームです。

プレイヤーはそれぞれ役割の違うキャラクターを選択し、迫りくる強大なボスの撃破に協力して挑戦!

「移動」と「位置取り」が攻略のカギ!敵の行動を見極めて勝機を作り出しましょう。





2022年に行われたBitSummit X-Roadsにて 「PlayStation(R)賞」 を受賞した本作が、PlayStationプラットフォームにいよいよ登場!これを機に、友達と冒険へ出かけよう!

現在、Steam版とのクロスプレイの実装に向けて開発を進めております。

クロスプレイの実施につきましては続報をお待ちください。





『TrinityS』プロモーションビデオ









『TrinityS』:本日より配信開始!





本日より配信開始となった『TrinityS』は、“Standard Edition”と“Deluxe Edition”の2種類からお選びいただけます。

また、“Standard Edition”からのアップグレードとして“Digital Soundtrack&Artbook”単体での販売も行っております。

ゲームプレイを通して世界観に惹かれた方は、ぜひこちらもチェックしてみてください!





▶PlayStation Storeページはこちら:https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10007768





Editionごとの内容はこちら!

======================================================

▶Deluxe Edition (2,970円)

・PS4/ PS5用ソフト『TrinityS』本体

・“Digital Soundtrack&Artbook”(お得なセット販売!)





▶Standard Edition (1,870円)

・PS4/ PS5用ソフト『TrinityS』本体





▶“Digital Soundtrack&Artbook”単体 (1,210円)

※“Standard Edition”購入者向けのアップグレード商品です。

======================================================

※“Deluxe Edition”に含まれる“Digital Soundtrack&Artbook”と単体販売の内容は同じです。

各種の重複購入にご注意ください。





『TrinityS』 -最大3人で遊べる協力オンラインアクションゲーム-





▼ MMORPGのエンドコンテンツの要素を凝縮したボスラッシュ!

ファンタジーアクションRPGのボス戦だけを抽出し、連続で遊べることにフォーカスした、最大3人で遊べる協力オンラインアクションゲーム。

強大なボスとステージギミックによる短時間で濃厚なゲーム体験をお届けします。





▼ 個性豊かな冒険者たちを選んで強敵に挑もう!

プレイヤーは3人の冒険者から一人を選び、その役割を演じます。

各キャラクターの特徴を掴み、様々なスキルを駆使して強大なボスを討ち取りましょう!

・盾となって味方を守り抜くナイト 「グレイ」

・強力な魔法で敵を薙ぎ払うウィザード 「エミール」

・癒しの力で味方を支えるプリースト 「ベル」









強敵に立ち向かうために、フレンドや世界中のプレイヤーとパーティを組んで3人で冒険へと出発!…するのですが、もちろん1人でも遊べるようになっています。パーティが3人に満たない場合は、NPCがあなたの冒険をサポート!!





▼ 「位置取り」を制して勝利を掴め!

プレイヤーの操る冒険者は、その場に留まることで加護によるパワーアップが可能。

ボスから放たれる苛烈な攻撃を見極め、有利な状況を作り出しましょう。





▼ 簡単な操作とルールで気軽にMMORPGボスに挑戦だ!

面倒なレベル上げや装備強化などは一切なし!

ゲームを始めればすぐに同じ土俵でボス戦に挑戦が可能、腕前とチームワークだけが勝敗を左右します。

チュートリアルをプレイすれば、あなたもすぐに一流の冒険者。ノーマルモード、そしてハードモードの踏破を目指して今すぐ冒険へ旅立とう。







『TrinityS』概要







“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※画面は開発中のものです。



株式会社Indie-us Games





公式サイト:https://www.indie-us-games.co.jp/

Indie-us Games Twitter:https://twitter.com/IndieusGames <@IndieusGames>

TrinityS Twitter:https://twitter.com/TrinitysGame <@TrinitysGame>

Indie-us Games YouTube:https://www.youtube.com/@indie-us_games

TrinitySプレイリスト: https://youtube.com/playlist?list=PLw5PqIEVB8jePqdcjSmTBs0s_jVdIjv66



株式会社Phoenixx





公式サイト:https://phoenixx.ne.jp/

Twitter:https://twitter.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC7GFEi5fF9-mfLIqnyzRMDw

―――

Creators - Centric



クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

―――



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-18:16)