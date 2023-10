[ダイソン株式会社]

ダイソンは、自然光を再現し、光の当て方を変えることにより1台で4つの照明モードを実現するDyson Solarcycle Morph(TM)(ダイソン ソーラーサイクル モルフ)デスクライトの直販限定モデル、ダークブルー/ブライトコッパ―カラーを発表しました。このライトは、1台でタスクライト、インダイレクトライト(間接照明)、スポットライト、アンビエントライトとして使用することができると共に、一日を通して使う方の生活スタイルに合わせて光を変化させ、調節することができます。Dyson Solarcycle Morph(TM)デスクライトのダークブルー/ブライトコッパ―は、2023年10月4日(水)よりDyson DemoおよびDyson.co.jpで順次販売を開始しました。







照明を一から見直すために自然光を研究

私たちの身体は、自然光のサイクルに影響を受けており、人が室内で過ごす時間は、1日のうち約90%もの時間に及ぶことがあります。*¹ そこでダイソンは、自然光をヒントに、一日を通して常に適切な光で照らすことができる照明を開発しました。



一般的な照明は、環境に合わせて柔軟に光を変えることが難しい場合があります。しかし、Dyson Solarcycle Morph(TM)ライトは、使う方の作業内容、年齢、気分や就寝時間などに合わせて、インテリジェントにLEDの明るさと色温度を調節できます。*³ ポイントリボルブモーションにより、オプティカルヘッド(LED照明部分)、アーム(折り畳み部分)、支柱の3点は、それぞれ独立して360°回転し、必要な時、必要な場所にカスタマイズされた適切な光を提供します。さらに、MyDyson(TM)アプリに接続することで*²、時刻に合わせて光を照らすことができます。



また、弱い光量やフリッカー(ちらつき)、グレア(まぶしさ)などは、知らないうちに目の疲れを引き起こすおそれがあります。*³ Dyson Solarcycle Morph(TM)ライトは、グレアを防ぎ、フリッカーを抑えると同時に*³、高い均一性があり、鮮明に照らすことでより学習に集中できるように設計されています。*⁴ また、作業モードでは、演色評価数が90 (CRI/Ra)以上で、自然光にきわめて近い色を再現し、細かい作業のために手元をより鮮明に照らします。*⁴



Dyson Solarcycle Morph(TM)ライトの4つの照明モード







アプリで簡単に照明設定をパーソナライズ

65歳以上の人は、20歳以下の人と比べて、最大4倍*¹の光が必要と言われています。

Dyson Solarycle Morph(TM)ライトは、年齢調整機能を搭載し、MyDyson(TM)アプリに入力された年齢に基づき明るさを補正します。*⁵ ユーザーの年齢が高ければ高いほど光が明るくなります。学習モード、作業モード、リラックスモード、起床モード、留守番モードを備え、使用シーンに合わせて使い分けることができます。さらに、作業や気分に合わせて最大20種類のカスタマイズされた照明設定を事前にプログラムし、それぞれに名前を付けることもできます。マニュアルで設定したい場合は、タッチスライドによって、色温度と明るさを好みの光に調節することも可能です。



最長60年間、光の質を保つ照明*⁶

「自然光の特性を再現しようとするならば、“光”の品質が極めて重要です。そのため私たちは長期にわたって、光の品質を維持する方法を開発してきました。」 ジェイク ダイソン(チーフエンジニア)





LEDは過熱すると、劣化や変色することがあります。ダイソンのエンジニアたちは、人工衛星でよく利用される技術を採用し、この問題を解決しました。この技術は、真空の銅管を用いて熱を逃がします。まず管内の一滴の水が気化し、その後、銅管の全長にわたって熱を放散させながら凝縮して液体に戻り、毛細管現象によって熱源へと戻り、循環します。これにより、エネルギー不要で止まることのない冷却サイクルが実現します。この冷却サイクルが 明るさと光の質が最長60年間保つことを可能にしました。*⁶



【製品概要】





製品についての詳細は、ダイソン公式サイト(https://www.dyson.co.jp/lighting/solarcycle-morph/desk/cd06-solarcycle-morph-desk-dark-blue-copper.aspx)でもご覧いただけます。

