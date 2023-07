[セイコーグループ株式会社]

セイコーグループ株式会社(代表取締役会長 兼 グループCEO 兼 グループCCO 服部 真二、本社:東京都中央区、以下「セイコー」)は、8月19日から27日まで、ハンガリー・ブダペストで開催される第19回世界陸上競技選手権ブダペスト大会のオフィシャルタイマーを担当します。







セイコーは、1985年にワールドアスレティックス(World Athletics)と協賛契約を締結して以来、38年間パートナーシップを続けており、世界最高峰の陸上競技大会である世界陸上競技選手権大会のオフィシャルタイマーを18大会連続でつとめます。



今回のブダペスト大会では、三段跳の助走スピードと、3つのジャンプ(ホップ・ステップ・ジャンプ)の各距離・高さ・スピードを計測する三段跳フェーズ計測(Triple Jump Phase Measurement)の新機材を投入するほか、昨年行われたオレゴン大会に続き次世代アスリート支援を目的とする「Time to Shine」を開催します。



セイコーは、常にスポーツの進化に寄り添い、経験豊富なタイミングチームと最新の計測機器を駆使し、正確な計時・計測を提供しています。さらに、次世代アスリートの支援を通じて、世界中の陸上競技ファンに笑顔と感動の瞬間をお届けします。



■三段跳フェーズ計測(Triple Jump Phase Measurement=TJP)

今大会より、助走から砂場までの広範囲を撮影する60FPS*の高解像度カメラ(4096x3000px)を観客席など高さのある場所に設置し、三段跳の助走スピードと、3つのジャンプ(ホップ・ステップ・ジャンプ)の各距離・高さ・スピードを計測して、選手および観客へ情報を提供いたします。

*FPS:FPSは「frames per second」の略で、1秒間の動画が何枚の静止画で構成されているかを示す単位のこと。60FPSでは、1秒間に60枚の画像が表示される。













■Time to Shine

次世代アスリート支援と陸上競技振興を目的にセイコーが主催するイベントです。現地の陸上競技に打ち込む10歳から12歳までの男女を対象に、世界陸上と同じ会場・機材を使用して陸上教室を行います。世界トップアスリートと同じ舞台を体験していただくことで、次世代アスリートに感動を提供します。



・日程:

8月21日(月)14:00~16:30

・場所:

ナショナル・アスレティクス・センター(ハンガリー・ブダペスト)

・対象:

10歳~12歳の男女

・講師:

福島千里(セイコースマイルアンバサダー)



▼福島千里 プロフィール

https://www.seiko.co.jp/sports_music/sports/team_seiko/athlete/fukushima.html



▼2022年オレゴン大会の様子







■世界陸上ブダペスト23記念限定モデルウオッチ

<セイコー プロスペックス>のクロノグラフコレクション「スピードタイマー」から、セイコーがオフィシャルタイマーを務める世界陸上ブダペスト23の記念限定モデルを発売しました。



「スピードタイマー」は、セイコーが長年にわたって培ってきた、計時機器に求められる高い実用性を追求したデザイン哲学に基づいたコレクションです。



今回の記念限定モデルは、ダイヤルには陸上競技場のトラックの質感のような型打ちパターンを採用、針と各サブダイヤルの外周リングには、栄光の象徴であるゴールドカラーを使用するなど、熱い戦いが繰り広げられるスタジアムの熱狂を腕から感じ取れる記念限定モデルに仕上がっています。



・品番 SBER007

・希望小売価格(税込) 121,000円

・販売数量 世界限定4,000本(うち国内:700本)



▼セイコーウオッチ株式会社 プレスリリース

https://www.seikowatches.com/jp-ja/news/20230605



■「日本代表オフィシャルスポンサー」契約を締結

セイコーは、公益財団法人日本陸上競技連盟(会長 尾縣貢、所在地:東京都新宿区)との契約により、第19回世界陸上競技選手権 ブダペスト大会における「日本代表オフィシャルスポンサー」に認定されました。セイコーが世界陸上選手権大会で「日本代表オフィシャルスポンサー」を務めるのは今回が初めてとなり、日本代表チームへの商品・サービス提供を行うとともに、日本代表各種ウェアに「SEIKO」ロゴが掲出されます。



▼「日本代表オフィシャルスポンサー」契約を締結 プレスリリース

https://www.seiko.co.jp/news/sgc/2023/202306051300.html



