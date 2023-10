[SCデジタル株式会社]

10/1付の社名変更に合わせてサイト及びロゴを全面刷新



SCデジタル株式会社(東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO:柿木 弾、以下「SCデジタル」)は、2023年10月1日をもってSCデジタルメディア株式会社からSCデジタル株式会社へと社名変更を行ったことに伴い、コーポレートサイト及びロゴをリニューアルしたことをお知らせいたします。







社名変更の背景





当社は、成長が見込まれるデジタルメディア市場への進出を図るべく、デジタルメディア事業への出資や合弁会社設立の投資母体として、また、傘下事業会社の経営管理機能を有する統括会社として、2017年12月に設立されました。



2020年4月、住友商事株式会社DXセンターのマーケティングDX支援を提供する機能会社として、データマーケティング事業を開始。2021年12月、さらなる成長を目指し、新たなVISIONを策定しました。



2023年4月には、「CXとDXの融合」を加速させるために、100%子会社であるAlphaBoat合同会社の吸収合併を実行して参りました。今般、当社MISSION『2030年までにマーケティングDX領域におけるリーディングカンパニーになる』の達成に向けて、事業の更なる成長を押し進めるために社名を「SCデジタル株式会社」へ変更致しました。



コーポレートサイトリニューアルの背景及び目的





当社ではVISIONの達成のため、「CXとDXの融合」を図るべく多岐にわたるサービスを展開しております。また、上述のとおり4月1日付でAlphaBoat合同会社の吸収合併、さらに10月1日をもって社名をSCデジタルと変更致しました。これに伴い、当社のVISION、事業内容、及び提供サービスをより多くの企業様、パートナー様、及び求職者の皆様を中心とするステークホルダーにご理解していただけるようコーポレートサイトをフルリニューアルしました。



主な変更点



・サービスの具体化

これまでのコーポレートサイトではご支援内容が抽象度が高かったことから、当社サービスを具体的にイメージしにくかったと認識しています。今般、サービスごとに支援内容を解説することにより、ソリューションを具体的にイメージ頂きやすいよう改修しました。



・採用サイトの拡充

当社ではVISION達成のため、人材採用を強化しています。当社のCORE VALUES、PURPOSE、MISSIONに共感し、当社役職員にとっての当社の強みや遣り甲斐がより伝わりやすくなるよう採用サイトを一新しました。



・コンテンツの拡充

当社はこれまで数多くのクライアント企業様のマーケティングDX支援を実行してきました。その多くの支援事例を知っていただくため、オウンドメディアとしてのコンテンツ拡充ができるよう機能・UI/UX改善を大幅に行いました。



(新サイト)https://www.scdigital.co.jp



ロゴリニューアルの背景及び目的





新ロゴのコンセプトは「C × D」をモチーフにしたロゴデザインです。「C」は「カスタマーエクスペリエンス(Customer Experience/CX)、「D」は「デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation/DX)」。 間にある「×」は 2つが掛け合わさることで、無限(∞)の可能性が生まれることを表現しています。 さらに「×」の図形が枠から飛び出すことで、SCデジタルの独創性やチャレンジ精神を込めています。



コーポレートカラーのブルーは「信頼 / 誠実 / 知性 / 希望」を意味し、グラデーション表現により、明るい未来へと進んでいくことを表しています。



代表取締役 社長執行役員CEO 柿木 弾 コメント







当社が事業を展開する「DX(Digital Transformation)市場」「デジタルマーケティング関連サービス市場」「デジタル広告市場」「ソフトウェア市場」は、その規模が巨大であるだけでなく、今後も高い成長が見込まれています。



その背景には、世界に比し日本社会におけるデジタル基盤・環境の整備が遅れていること、企業・社会におけるデータの利活用の重要性が増してきていること、また、日常生活におけるデジタル化の浸透や生活者の趣味嗜好の多様化により、企業のマーケティング活動が複雑化していること等が挙げられます。加えて、少子高齢化も相まったDX人材の絶対数の不足は、日本経済の将来を考える上で、益々深刻な問題になってくると予想されます。

このような外部環境の認識の下、当社は事業を通じた社会課題の解決を目指して『マーケティングとテクノロジーの力を融合し豊かな未来を実現する』をPURPOSEに掲げ、クライアント企業様のマーケティングDXを中心とするDXの伴走支援にコミットして事業を拡大しています。



一方、昨今、企業の事業成長のために、顧客体験、CX(Customer Experience)が⾮常に重視されています。CXの最適化を継続的に実現していくために必要なのは、クライアント企業様が自社と外部環境を正しく認識した上で、DXを用いて顧客に対して新たな体験価値を創造していくことにあると当社は考えています。



当社は、設立以来培ってきた強みとケイパビリティを更に昇華させる為に、手段であるDXを駆使して、CXの価値を創造し、顧客の行動変容を促すこと、即ち、「CXとDXの融合」を事業のコアの考え方として位置づけています。クライアント企業様の事業成長のための課題を発見・明確化し、顧客中心の解決策をクリエイティブとデジタルの力で遂行して行きます。今般、当社で蓄積したノウハウをフレームワーク化したCX Value Creation Modelにのっとり、顧客視点でのマーケティングDXを中心とするDXの伴走支援事業を加速していきます。今回の新しいロゴデザインは、SCデジタルが顧客体験創造企業(CX Value Creation Company)であることを表現しています。



新商号





和文:SCデジタル株式会社

英文:SC Digital Co., Ltd.



新ロゴ





(新ロゴ)







(旧ロゴ)



変更日





2023年10月1日 (日)



SCデジタルについて





名称 :SCデジタル株式会社(SC Didigtal Co., Ltd.)

所在地 :東京都渋谷区

代表者 :代表取締役 社長執行役員 CEO 柿木 弾

株主構成:住友商事株式会社100%

設立 :2017年12月

事業内容:マーケティングDXをはじめとしたDX支援事業

コンサルティング、CDP・MA等のシステム導入・運用・活用支援、映像・動画制作、

XR Studio/ライブ配信、SNSアカウント運用、ウェブサイト制作、広告出稿・運用、等



本件に関するお問い合わせ





SCデジタル株式会社

広報担当:山本 長武

Mail:pr@scdigital.co.jp



