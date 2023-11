[株式会社PoliPoli]

第一弾として、こどもの貧困問題解決に取り組む認定NPO法人 Learning for All への寄付・PR・政策提言の支援を実施



・「Policy Fund」:PoliPoliの寄付基金 (https://policy.fund/)

・The Breakthrough Company GOと、こどもに関わる社会課題に取り組む団体支援の基金を共同設立

・支援先の非営利団体に対し、寄付・PR・政策提言の支援を実施







政策を軸にした、社会課題解決を加速するための寄付基金「Policy Fund」等を運営する株式会社PoliPoli(所在地:東京都千代田区、代表取締役:伊藤和真、以下PoliPoli)は、The Breakthrough Company GO(東京都港区、代表取締役、三浦崇宏・福本⿓馬、以下GO) と、こどもの貧困問題を解決するための寄付基金「GO POLICY FUND」を設立したことをお知らせします。



「GO POLICY FUND(ゴー ポリシー ファンド)」とは





「GO POLICY FUND」は、PoliPoliと、企業のブランディングや事業成長支援を幅広く手掛けてきたGOのアセットを掛け合わせて、こどもの問題解決に取り組むNPO等の支援を行う新しい形の寄付基金です。



こどもに関わる社会課題に取り組む団体に寄付金をお渡しし、解決に向けた取り組みや研究、そして社会を変える政策立案や提言に活用していただきます。寄付に加え、PoliPoliが持つ政策共創の知見と、GOが培ってきたPR・ブランディング・マーケティングのノウハウを活かし、寄付先の団体の活動を伴走支援します。



取り組みの第一弾として、こどもたちの学習支援・食事支援・居場所づくり等を行う認定NPO法人 Learning for All(以下LFA)への支援を行います。



The Breakthrough Company GO について







電通・博報堂より独立した三浦崇宏と福本龍馬によって2017年に設立。通常の広告・PR会社の領域を超えて、“事業クリエイティブ”を標榜。クリエイティビティを核に大企業の新規事業立ち上げから事業成長や組織戦略のサポートまで手がける。また、PR発想とクリエイティブを掛け合わせた、ニュースになるプロモーションを得意とする。



https://goinc.co.jp/



GO代表取締役 PR/Creative Director 三浦 崇宏 氏コメント



「GOは設立以来、社会のあらゆる変化と挑戦にコミットするということを使命に掲げてきました。 それでも、どうしても企業やスタートアップ、行政機関への支援に注力せざるを得ない状況でした。 今回、PoliPoli、Policy Fundと組むことによって日本の未来をよくしていくためのNPOを支援する仕組みを作れたことをとても嬉しく思っています。

未来を担うこどもたちが安心して挑戦できる社会を作るために、GOがこれまで培ってきたクリエイティブの力と、わずかなお金が、役に立つことを願っています。もちろん、全力を尽くします。いこう、その先へ。」



認定NPO法人 Learning for All について







「子どもの貧困に、本質的解決を。」をミッションに掲げ、困難を抱える子どもたちへ学習支援と居場所づくりを展開。設立から延べ10,500人の子どもたちに支援を届ける。そして、地域の様々なステークホルダーと協力をしながら「つながり」「学びの環境」「育まれる環境」を整備し、小学生~高校生世代(6~18歳まで)の生活圏に必要なすべての支援・機会がそろう「地域協働型子ども包括支援」のモデルを構築。本モデルを全国へ広げ、すべての子どもたちが自分の可能性を信じ、 自分の力で人生を切り拓くことのできる社会の実現を目指す。



https://learningforall.or.jp/



LFA代表理事 李 炯植 氏 コメント



「困難を抱える子どもや家庭が多い地域で生まれ育った私は、10年以上『子どもの貧困』という社会課題 の解決に取り組んできました。その中で、解決のためには現場での支援活動のみならず、社会の仕組みを変える『政策提言』の重要性も同時に体感しています。

まさに今回の『GO POLICY FUND』のように、資金面だけでなく企業が自社の強みを活かし、政策立案の伴走支援をしてくれる取り組みは、NPO団体にとってとても力強いです。Learning for Allとしても、今回GO様とPoliPoli様よりいただく支援を受けて、さらに子どもの貧困解決に向けた活動を加速してまいります。」



「Policy Fund」について







国内外の企業、起業家、財団などから「寄付」として資金を集め、少子高齢化や貧困問題など、取り組みたい課題ごとに「基金」を設立します。その課題に取り組むNPOや「ルールメイカー」たちに寄付金をお渡しし、解決に向けた取り組みや研究、そして社会を変える政策立案や提言に活用していただきます。

また、PoliPoliがこれまでにプラットフォームやプロジェクトで培ってきた政策共創のノウハウを活かし、政策提言を伴走支援します。

寄付をしていただいた方には経済的リターンはありませんが、代わりに社会に対するインパクトをリターンとしてお返しする仕組みです。



「Policy Fund」サイト:https://policy.fund



会社概要









株式会社PoliPoli(ポリポリ)

代表者 :伊藤 和真

所在地:東京都千代田区

設立 :2018年2月

企業理念 :新しい政治・行政の仕組みをつくりつづけることで、世界中の人々の幸せな暮らしに貢献する。

コーポレートサイト:https://www.polipoli.work/

事業内容 :下記展開中

政治家に声を届けるウェブサイト『PoliPoli』:https://polipoli-web.com/



行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov』:https://polipoli-gov.com/



企業、団体向けルールメイキングのためのサポートサービス『PoliPoli Enterprise』:https://polipoli-enterprise.studio.site/



政治情報メディア『政治ドットコム』:https://say-g.com/







