[ポール・スミス リミテッド]

PAUL SMITH PRESENTS IMMERSIVE “STRIPE, UNFOLDED ” POP UP EVENT AT BANK GALLERY 5th - 15th OCTOBER



英国を代表するファッションライフスタイルブランド、ポール・スミスは、2023年10月5日(木)~15日(日)の期間、東京・原宿のBANK GALLERY (バンクギャラリー)にて、ポール・スミスを象徴する「シグネチャーストライプ」にフォーカスしたポップアップイベント『ポール・スミス ストライプを紐解く ー STRIPE, UNFOLDED』を開催します。









デザイナー、ポール・スミスが70年代に最初のショップをオープンして以来、「ストライプ」はポール・スミスの代名詞であり、“classic with a twist (ひねりのあるクラシック)” というポール・スミスの哲学を体現するアイコンとして親しまれてきました。一見シンプルなストライプは、実際はデザインと制作の両面で非常に複雑な工程を経て製品となります。そして現在では、コレクションの中でもよりプレミアムな素材やクラシックなアイテムに意外性のあるディテールとして用いられており、現代の職人技を駆使しイノベーションとオリジナリティの象徴として、ユニークかつ趣向を凝らした手法で幅広いアイテムを彩っています。



イベント会場では、「シグネチャーストライプ」の過去と現在を紐解く、さまざまなインスタレーションをご覧いただけます。アーカイブピースやデザイナー本人が登場する動画に加え、イギリス、アメリカを旅してきた「シグネチャーストライプ」の気球や「シグネチャーストライプ」を体感いただけるフォトブースなども設置しています。またイベント会期中、ポール・スミスの公式Instagramアカウント (@paulsmithjapan) をフォローの上、会場内で撮影した写真に#stripeunfolded と#paulsmithcampaign2023 を両方を付けて投稿いただいた方の中から抽選で5名様に、「シグネチャーストライプ」のアイテムをプレゼントするハッシュタグキャンペーンも実施します。また、会場にてLINEのアンケートにお答えくださった方には、オリジナルカップでお楽しみいただけるジェラートもプレゼントいたします。



B1Fに併設のショップでは、会場先行発売となる数量限定エクスクルーシブアイテムに加え、「シグネチャーストライプ」があしらわれた2023年秋冬シーズンのメンズ、ウィメンズアイテムを多彩なラインナップで展開します。



『ポール・スミス ストライプを紐解く ー STRIPE, UNFOLDED』

会場: 東京都渋谷区神宮前6-14-5 BANK GALLERY

期間: 2023年10月5日(木)~15日(日)

営業時間: 11:00~20:00(19:30 最終入場)

※5日(木)のみ12:00~20:00 (19:30 最終入場)

※15日(日)は11:00~16:00(15:00 最終入場)

入場無料

ご来場のご予約は2023年9月22日 (金)よりポール・スミスLINE 公式アカウントにて受付開始

詳細ページ: https://www.paulsmith.co.jp/discover/japan/aw23/stripe-unfolded-pop-up-event



【ポール・スミスについて】

<ポール・スミス>は、英国を代表するファッションライフスタイルブランドです。

1970年、英国・ノッティンガムにてわずか3m×3mの小さなショップからスタートし、現在では60以上の国や地域でおよそ130の店舗を展開しています。「インスピレーションの源はどこにでもある」というデザイナー、ポール・スミスの言葉は、ブランド創設以来基本理念の一つとなっており、芸術、音楽、日常生活や長年愛してきたサイクリングなど多様な分野からヒントを得たデザインは、独特のアート感覚に溢れています。原点であるメンズに加え、ウィメンズ、ジュニア、アクセサリー、インテリアアイテムなどを展開し、それぞれにポール・スミスの個性溢れるデザインが息づいています。



