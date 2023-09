[株式会社WSP]

気品溢れるブルーの煌めきを放つ宝石・サファイア



株式会社 WSP(本社:東京都中央区、代表取締役 CEO:渡邊雅夫)が展開するパールジュエリーブランド「Pearl for Life」は、公式オンラインショップにて9月誕生石サファイアを使用した新作ジュエリーを販売開始しました。











サファイアの気品溢れる煌めきは、ロイヤルブルーともいわれるように 英国王室御用達のジュエリーとしても有名で、エンゲージリングなどでも大変人気がある宝石です。







あこや真珠×サファイア リング 5.5-6.0mm/6mmUP K10YG ¥33,000税込















艶やかなあこや真珠と落ち着いた深いブルーのサファイアが寄り添ったリング。宝石そのものが持つ美しさを引き立てるため、あえて装飾を削ぎ落としたシンプルデザインだからこそのミニマルな魅力で、毎日愛用したくなるジュエリーに仕上げました。



ラウンドカボションのサファイアを使用。石そのものの光沢を生かすカボションカットならではの柔らかなフォルムは、並んだパールの雰囲気ともマッチし上品さと愛らしい印象を漂わせます。





あこや真珠×サファイア ピアス 5.5-6.0mm/6mmUP K10YG ¥36,300税込



















サファイアの由来、特徴







サファイアの語源は ”青色”を意味するラテン語やギリシャ語に由来するといわれています。

古代では青い石であればサファイアと呼ばれていたともいわれ、空や海、地球や宇宙の色=青として古くから最も神に近い神聖な石として崇拝されてきました。



サファイアはコランダム(鋼玉)という鉱物に属していて、その中で赤い鉱石を「ルビー」と呼び、それ以外の色の鉱石は「サファイア」と呼び分けられています。

ですので、サファイアと聞くと青色の印象が強いですが、実はピンクやバイオレット、グリーンなど多くの色相をもつ石です。







サファイアの石言葉:「誠実」「慈愛」「真実」「貞操」「成功」







中世ヨーロッパでは神の光のシンボルとされ、聖職者が指輪を身に着けたりと、神の恩恵や慈愛を受け精神の再生をもたらし、人々を癒し救う力があると信じられていました。



現代でもサファイアは強い鎮静効果をもち、感情の混乱を鎮め真実を見抜く直観力や冷静な洞察力をもたらすパワーストーンとされています



ダイアナ元妃からキャサリン妃が受け継いだエンゲージメントリングでも知られる貴石・サファイア。

石言葉にもあるように、貞操を守り真実の愛を貫く力があるとされ、一途な想いの象徴として 婚約・結婚指輪やパートナーへ贈るお守りジュエリーとしても人気です。







企業プレスリリース詳細へ (2023/09/24-00:40)