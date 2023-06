[ダンヒル]





THE EXCLUSIVE TALK SESSION WITH MR. HAJIME MORIYASU



今年130周年を迎える英国ラグジュアリーメンズブランドのダンヒルは、サッカー日本代表との24年間のパートナーシップを記念した2023 SAMURAI BLUE COLLECTIONの発売を祝して、2023年6月2日(金)にサッカー日本代表の監督、森保一氏をダンヒル銀座本店に迎え、エクスクルーシブなトークセッションを開催しました。



今回のトークセッションは、ダンヒルの高貴なクラシシズムとサッカー日本代表の森保一監督の洗練された男らしさの共通点を探るものとなりました。森保監督は、ダンヒルの男性像である「The dunhill man」そのままに、伝統を尊重しながらも変化を受け入れ、進化を求め続けています。



トークセッションでは30年前に日本代表としてプレーしたピッチに現在は監督として立ち、今も昔もチームに力を与え続ける森保監督の仕事に対する信念と、サッカー日本代表を支え続けてきたダンヒル、そして2023 SAMURAI BLUE COLLECTIONへの想いを伺うことができました。森保監督は常に自信と野心を持って、チームの勝利のために戦い続けています。



当日のトークセッションのハイライト映像は、ダンヒルのLINE公式アカウントにて後日公開予定です。



2023 SAMURAI BLUE COLLECTIONは、全国のダンヒルブティックおよび公式オンラインショップで発売しています。



ダンヒルは、サッカー日本代表のオフィシャルスーツプロバイダーです。



- About dunhill -

1893年、アルフレッド・ダンヒルによってロンドンで設立されたdunhillは、スタイル、革新性、卓越性を備えたデザインを追求しています。ロンドン、ニューヨーク、東京、大阪、上海、香港、ドバイなど、世界16カ国に90以上の店舗を持つ、英国を代表するラグジュアリーブランドです。



