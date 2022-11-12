［株式会社プロジェクトニッポン］

イノベーションのビッグトレンドを体感できる4日間【第10回ILS】



11月29日(火)-12月2日(金)＠虎ノ門ヒルズ（東京）

https://ils.tokyo/event_10th/





オープンイノベーションの祭典「第10回イノベーションリーダーズサミット(略称：第10回ILS) 運営：株式会社プロジェクトニッポン 後援：経済産業省」は、11月29日(火)-12月2日(金)に虎ノ門ヒルズにて開催いたします。※一部オンライン同時配信







━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

一般参加パスを無料登録＆プログラム事前予約で先着500名に

「第10回ILS TOP100スタートアップリスト」進呈 *

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

11月29日(火)～12月2日(金)に虎ノ門ヒルズで開催される第10回ILSの一般参加パスを無料登録し、プログラム事前予約を行った方先着500名限定で、以下「第10回ILS TOP100スタートアップリスト」を進呈します。



第10回ILSパワーマッチングに参加する国内外主要110機関が推薦したスタートアップ647社の中から、大手企業上位人気100社のリスト（社名・URL・参加プログラム）をご提供。リスト掲載の人気企業にコンタクトでき効果的なイベント参加が可能です。

*特典対象：大手企業・VC・投資家の方で、11月18日までに参加登録しプログラム予約を5つ以上行った大手企業・VC・投資家の方



▼一般参加パスの無料登録はこちらから（お早めに！）

https://ils.tokyo/event_10th/?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=sentyaku1108



一般参加パス（無料）の参加可能プログラム

・有望スタートアップ150社以上の最新技術や製品の展示会

・有力機関注目のスタートアップ200社以上のピッチセッション

・VC界キーパーソンなど50名が登壇する特別な20のセッション

・大手企業12社によるスタートアップとの協業マッチングブース



───────────────────────────────────

▼第10回ILS参加のメリット

───────────────────────────────────



【最先端技術やトレンドをキャッチ】

約2万名参加するオープンイノベーションイベントで最先端の技術やトレンドをキャッチできます。

【有望スタートアップ600社のイノベーションを一挙公開】

ピッチ登壇やブース出展を行うスタートアップは、VCなど国内外主要110機関が推薦する有望企業のみとなっています。

【協業候補と出会える、商談できる】

参加するスタートアップは大手企業との協業志向の企業のみ。ピッチ登壇者にはオンラインで名刺交換や商談依頼が可能です。



▼詳細はこちら

https://ils.tokyo/event_10th/?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=sentyaku1108







１．有望スタートアップ150社以上の最新技術や製品を展示・デモ

───────────────────────────────────

AI、ロボット、ウェアラブル、モビリティ、高機能素材などディープテック150社以上がブース出展。最先端のイノベーティブな製品に直接触れられるチャンス。

■NEDO・J-Startupエキシビジョン

■準天頂衛星システムで広がる宇宙関連ビジネス展示コーナー

■MUFGスタートアップブース

■EUスタートアップブース

■ILSスタートアップショー

▼詳細はこちら

https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&utm_source=&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=sentyaku1108









２．各主要機関が注目するスタートアップ200社以上がプレゼンテーション

───────────────────────────────────

大企業からの人気トップ10企業やネクストユニコーンであるJ-Startupによるピッチ、海外16ヵ国の有望企業など200社が最先端のテクノロジーをピッチで披露

■NEDOドリームピッチ

■J-Stratupピッチ

■日本政策金融公庫ベンチャーピッチ

■Tokyo Green Impact Challengeピッチ(東京都主催)

■準天頂衛星システム「みちびき」利活用企業によるピッチ

■MUFGスタートアップピッチ

■NTTデータ「豊洲の港から」in ILS

■ILS TOP100スタートアップピッチ

■ILSスタートアップピッチ［業界別］

■オーストラリア大使館主催スタートアップピッチ

▼詳細はこちら

https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=pitch&utm_source=&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=sentyaku1108







３．VC界キーパーソンなど50名が登壇する特別なセッション

───────────────────────────────────

主要ベンチャーキャピタルなどスタートアップ界のキーパーソン50名以上が登壇する特別なセッション

■EY Startup Innovation Webinar

■オーストラリア大使館主催：オーストラリアのイノベーションエコシステム

■9社のベンチャーキャピタルによるセミナー

<主催ベンチャーキャピタル>

SBIインベストメント、リアルテックファンド、イノベーションエンジン、SARR、FFGベンチャービジネスパートナーズ、JIC Venture Growth Investments、サムライインキュベート、Beyond Next Ventures、日本スタートアップ支援協会

▼詳細はこちら

https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=seminar&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=sentyaku1108







４．11分野のビッグトレンド交流会 *交流会プレミアムパス限定

───────────────────────────────────

分野別に行うパワーマッチングに参加する有望スタートアップとの交流会。各会では今回のパワーマッチングの大手企業からの人気トップ3スタートアップを分野別に発表し各社によるピッチを披露。

■ビッグトレンド交流会

<11月29日>

AI・ビッグデータ・ブロックチェーン[1部][2部]、センシング/通信/5G・6G/IoT/M2M

<11月30日>

ロボット/モビリティー/ウェアラブルデバイス/ スマートデバイス、半導体/電子部品/電池/フォトニクス

<12月1日>

化学/材料、医療機器/遠隔医療/再生医療/創薬、VR/AR/MR

<12月2日>

金融/保険/仮想通貨/サイバーセキュリティ/クラウドコンピューティング、再生可能エネルギー/脱炭素/スマートグリッド/建設/不動産/スマートシティ、デジタルヘルス/介護/予防医療/バイオテック/ フードテック/アグリテック

▼詳細はこちら

https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=seminar&c0=networking&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=sentyaku1108



◇参加登録(無料)はこちら

https://ils.tokyo/event_10th/?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=sentyaku1108



┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

◇第10回 ILS 開催概要

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

日時：2022年11月29日(火)～12月2日(金) 10:00 - 18:00

場所：虎ノ門ヒルズ 森タワー ５階 ※一部オンラインで同時配信

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

主催：イノベーションリーダーズサミット実行委員会（SEOU会/プロジェクトニッポン）

協賛：EY Japan / 株式会社三菱UFJ銀行 / 株式会社NTTデータ / 森ビル株式会社

後援：新エネルギー・産業技術総合開発機構(予定) / 経済産業省（予定） / 日本政策金融公庫（予定） / オーストラリア大使館（予定）

特別後援：NEDO



◇事前申込はこちら

https://ils.tokyo/event_10th/?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=sentyaku1108



【ILS イノベーションリーダーズサミットとは】

大手企業のアセットとスタートアップのアイデアやテクノロジをマッチングし、グローバルイノベーションを生み出すことを目的に2014年に発足。前回は1万4000名以上が参加。メインの「パワーマッチング」は、国内外の主要VCや政府機関・外国機関など約110機関のILSアドバイザリーボードが推薦する600社以上の有望スタートアップと100社以上の大手企業が参加する新事業・協業マッチングプログラム。

前回は、3,088件の商談が行われ、その中から1,111件の協業案件を創出。既にＭ＆Ａや資本業務提携、共同研究なども活発に行われるなど大手、スタートアップ双方にとって飛躍的な成長機会となっている。



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/12-21:40）