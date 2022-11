[株式会社 FM802]



2022年11月21日にデビュー10周年を迎えるGENERATIONS from EXILE TRIBE。



10周年当日に開催される GENERATIONS LIVE TOUR 2022 “WONDER SQUARE”マリンメッセ福岡公演の模様をFM802で生中継することが決定しました。生中継特別番組内では、リスナーの皆さんからの「お祝いメッセージ」と「My FavoriteなGENERATIONSの1曲」を大募集!届いたあなたからのメッセージは生放送番組内で紹介をする他、メンバーの皆さんに責任をもってお届けします。コンサート会場を埋め尽くされるお祝いのお花のように、皆さんからのお祝いメッセージをFM802の放送を通して一緒にお届ける企画です。





また、生中継特別番組を前に11月14日(月)~11月20日(日)の1週間、FM802各番組でメンバーが、メンバーを紹介する数珠つなぎ企画「GENERATIONS WONDERリレー」を実施。10周年を前に、改めてメンバーそれぞれの素顔がわかるかも?詳細はFM802HP、SNSをご覧ください。



【番組情報】

GENERATIONS from EXILE TRIBE “WONDER SQUARE”LIVE ON AIR SPECIAL

●放送日時:2022年11月21日(月)19:00-21:00

●スタジオDJ: FM802DJ 吉村昌広

●現地レポーター:FM802DJ 内田絢子

●radikoリンク:http://radiko.jp/share/?sid=802&t=20221121190000

●詳細:https://funky802.com/pages/pickup_detail/6833



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/08-10:16)