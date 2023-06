[株式会社サンコー]

サッカーにちなんだマナー啓発コピーを、男女トイレに各16種類掲出 2023年6月5日(月)~ 2024年5月末



トイレのお掃除グッズをはじめとする生活サポート用品を開発、製造、販売する株式会社サンコー(本社:和歌山県海南市/代表取締役:角谷太基)は、2023年6月5日(水)より、大阪市のヨドコウ桜スタジアムのメインスタンド2階南側男女トイレ内にて、企画展「トイレアスリート展 by サンコー」を開催いたします。







「マナー問題が原因で観戦中のトイレを我慢する」人は6割以上







スタジアムでサッカー観戦をする人660人に実施した調査では、7割以上の人が「スタジアムのトイレの使用マナーに問題を感じたことがある」と回答。また、6割以上が「マナーの問題が原因でトイレを我慢したことがある」と回答しました。※自社調査

ヨドコウ桜スタジアムのトイレを10年以上担当する清掃員さんによると、「男子トイレの個室で流れていないことがある」「タバコや食べ物のゴミが放置されている」「サニタリーボックスにペットボトルなどが捨てられている」など、使用マナーによって清掃に困ってしまうことがあるといいます。



公共トイレのマナーを問う「トイレアスリート展 by サンコー」





2022年の国際的なサッカー大会において、ゲーム終了後のスタジアムを日本人サポーターが自主的に清掃し、その姿は世界的に話題になりました。

サンコーは、こうしたスポーツマンシップの力を借りることで快適なスタジアムのトイレを実現できないかと考え、ヨドコウ桜スタジアム様のご協力のもと、一部トイレ内にて企画展「トイレアスリート展 by サンコー」を開催いたします。



本企画展では、「トイレも、競技だ。」をスローガンに掲げ、利用者の皆様のスポーツマンシップによって、日本一快適なスタジアムトイレを目指します。



コンセプト







トイレも、競技だ。

タイミングを見極め、狙いを定め、後をにごさず立ち去る。

トイレをすることは立派な競技であり、

我々は皆アスリートでなのである。

トイレそのものや、次に使う人、掃除をしてくれる人をリスペクトし、

スマートにトイレをきめよう。



今回、男女トイレそれぞれに、サッカーに関連した “トイレ名言”(マナー啓発コピー)を各16種類設置いたしました。また、本展の開催期間中には特設サイト及びSNSで、トイレ名言を一般募集いたします。



スタジアム利用者の皆様と共に、快適なスタジアムトイレを目指しながら、公共トイレの利用シーンが増えるこの夏に向けて、公共トイレの利用マナーのあり方を探ります。



概要





展示名:「トイレアスリート展 by サンコー」

開催期間:2024年5月末までの約1年間(ヨドコウ桜スタジアム メインスタンド2階南側男女トイレ内)

特設サイト:http://sanko-toiletathlete.com/



サンコーのトイレ関連活動







サンコーは今回の取組みのほか、公共トイレの清掃活動、子ども向けのトイレ使い方レクチャーや災害トイレ備蓄啓発、尿入りペットボトルの投棄問題に対する啓発活動など、トイレにまつわる様々な取組みを行っています。



「黄金のペットボトル」問題へのアプローチ



高速道路付近で、一部のドライバーがトイレに行くのが面倒である・渋滞などを理由にペットボトルに尿を排泄し、道路脇にポイ捨てされている状況が近年問題となっています。そこでサンコーの「緊急ミニトイレ」を和歌山県トラック協会様に寄付したり、SAで一般配布する活動を行いました。

【GWやお盆休みの渋滞に備えられる「緊急ミニトイレ」】



「おしっこ吸うパットマン」と学ぶトイレクイズ



サンコーのトイレ商品人気NO.1の「おしっこ吸う~パット」がキャラクターとなり、和歌山市の幼稚園でトイレについて学ぶクイズを行いました。その他、海南市の図書館にてワークショップを実施しました。

【小さなお子さんのトイレの失敗も怖くない!

トイレ掃除をお助けする「おしっこ吸う~パット」】



調査概要





回答対象者:スタジアムでサッカー観戦を「よくする」「たまにする」全国の男女660人



Q1.スタジアムでサッカーを観戦時、「トイレの使用マナー」に問題を感じたことはありますか?

(n=660)※単一回答



Q2.どのような点で、スタジアムの「トイレの使用マナー」に問題を感じましたか?

(n=608)※複数回答



Q3.前問で答えたマナー問題があるために、スタジアムでのトイレの利用を我慢したことがありますか?

(n=608)※単一回答





サンコーについて







弊社の生活サポート用品は90%以上が国内製造で、お客様がより快適に安心して使える商品を開発、製造、販売しております。

お客さまのさまざまな声を真摯に受け止め、住生活のあらゆるシーンに役立つオリジナル商品でニーズにお応えします。



会社概要





[会社名]株式会社サンコー [代表者]代表取締役 角谷太基(かくたに ふとき)

[所在地]和歌山県海南市大野中715 [設立]1967年4月1日 [資本金]9,500万円

