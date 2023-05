[合同会社スマートルーチェ]

フラスコオンラインEXPO(運営会社:合同会社スマートルーチェ)が主催するオンライン展示会『ナチュラルstyleマーケット』では、5月30日(火)18時~21時にてスピンオフイベントを開催します。



特別ゲストには、全盲でありながら太平洋横断を成し遂げた海洋冒険家の岩本光弘氏をお招きして「共存するために必要なこととは?」をテーマに講演会および懇親会を実施。普段はアメリカ在住である岩本氏が来日する貴重なタイミングに合わせ、フラスコオンラインEXPOの理念でもある”Share the World(R)”をテーマに、「共存するために必要なこととは?」とのタイトルで講演会を行います。











〇”Share the World(R)”を感じる、ナチュラルstyleマーケット・スピンオフイベント



フラスコオンラインEXPO(合同会社スマートルーチェ運営/東京都渋谷区)が主催する展示会のひとつであるナチュラルstyleマーケットは”Share the world(R)”という理念のもとビジネスを応援し合う活動をしています。



”Share the world(R)︎”とは、自分の世界をシェアすることでお互いの人生を豊かにしていく生き方のこと。コロナで時代が変わり、これからの生き方は競争ではなく共存することが最も大切だと考えます。



こうした時代背景の中で、ナチュラルstyleマーケットでは、生きる環境や仕事、年齢が異なるさまざまな層の皆さまに、スピンオフイベントを通して「心が揺さぶられる体験」をお届けします。





〇スペシャルゲストは全盲海洋冒険家・岩本光弘氏



今回のスピンオフイベントの特別ゲストは、全盲でありながら太平洋横断を成し遂げた海洋冒険家の岩本光弘氏。世間からは無謀なチャレンジだと言われ続けながら、“太平洋横断”という目標を2度目のチャレンジで達成し、視覚障害者として初の快挙を成し遂げました。



今回は、岩本氏より「共存するために必要なこととは?」をテーマに講演をしていただき、人生、ビジネス、人間関係などにおける「ヒント(光)」や、生きる勇気と希望をお伝えします。



イベントのテーマは、フラスコの理念でもある”Share the World(R)”です。「自分も楽しみながら与えることのすばらしさを感じてみる」との観点から「共存するために必要なこととは?」とのタイトルで講演会を行います。講演会は、リアル開催に加えてZoomでも配信されます(後日、録画での配信も予定)。



また、講演会後には懇親会を開催。飲食を共にしながら、岩本氏との会話を楽しんだり、他の参加者との交流を図ったりしながら、”Share the World(R)”をぜひ体感してみてください。





<略歴>

岩本光弘/全盲海洋冒険家



1966年熊本県天草市生まれ。

13歳で残存視力を失い始め、16歳で全盲になる。

橋の上から飛び降りようとするが断念。



熊本県盲学校専攻科理療科およびアメリカ サンフランシスコ大学を卒業後、

筑波大学附属盲学校で教員として勤務。



その傍ら、生徒の心に寄り添うために、

青山学院大学にて心理学を学ぶ。



2002年からヨットをはじめ、2006年にはアメリカ・カリフォルニア州へ移住。

2013年にニュースキャスター辛坊治郎氏と太平洋ヨット横断に挑戦し話題を呼ぶ。

鯨に衝突して途中で断念するも、2019年リベンジ達成。

ダグラス・スミス氏とヨットでの無寄港太平洋横断に成功する(視覚障害者として世界初)。



人生のテーマは『見えないからこそ見えた“光”』。

現在は、日米にてモチベーショナルスピーカー、

企業研修はじめ個人向けのタフメンタルトレーニングを行う。



・岩本光弘氏オフィシャルサイト

https://hiroiwamoto.com/





・NHKハートネット「岩本光弘氏出演回・ダイジェスト版」

https://fb.watch/krYDhGkiFr/





・岩本光弘氏の初著作『見えないからこそ見えた光 絶望を希望に変える生き方』

~明るい朝が来ない夜などない~

数々の絶望を経験し、そのたびに立ち上がってきた経験から培われた「絶望を希望へ変える生き方」を教えてくれる一冊です。絶望にさいなまれたとき、自分の進むべき道をそっと照らしてくれます。















〇スピンオフイベントの開催経緯



今回のスピンオフイベントは、ナチュラルstyleマーケットの出展メンバーである中山雪子氏が岩本光弘氏の活動サポーターであることから企画が実現しました。



音声SNSである「クラブハウス」で勇気と感動を日々発信してきた両者。全盲でありながら太平洋横断を成し遂げた岩本氏のストーリーが、フラスコオンラインEXPOの理念である”Share the World(R)”に通じるものがあることから、岩本氏の来日のタイミングに合わせてオフラインの場を設け、”自分も楽しみながら与えることのすばらしさ”を存分に語っていただきます。









〇特別講演を主催するのは「ナチュラルstyleマーケット」



ナチュラルstyleマーケットは、「ナチュラル」をキーワードに美容、ファッション、食品などを扱うプロフェッショナルが集結したEXPOです。



ナチュラルという柔らかなイメージでありながら、自然や宇宙の叡智を感じる深いエピソードと生活が豊かになるになるヒントが満載!ありふれた日常にちょっとした幸せをプラスするエッセンスがたっぷり詰まったイベントです。



開催日時は、毎月第三日曜日の9時~12時となっており、参加費は無料、入退室自由で、どなたでも参加できます。



ナチュラルstyleマーケット 公式サイト

https://foex.online/natural/





〇フラスコオンラインEXPOとは?

フラスコオンライン EXPOは「世界をシェアしよう」を理念に作られた実験と創造の展示会です。

オンライン上での出展にチャレンジする事業者を応援し、自分の世界をシェアすることで仲間とともにビジネスを発展させていくことを目指しています。スローガンである”Share the World(R)”は、フラスコオンラインEXPO(通称FOEX)の登録商標です。



フラスコオンラインEXPO 公式サイト

https://foex.online/



主催:一般社団法人日本オンラインイベント推進協会(JOEPA)

運営管理:株式会社ビーダッシュ・合同会社スマートルーチェ





【申し込み方法】

下記URLより、お申し込みください。

https://sites.google.com/view/natural-link-festival/?pli=1

※講演会のリアル参加は30名限定となります。

お早めにお席を確保されることをおすすめします。

※Zoom参加の場合には人数制限はありません。

※お申し込み締め切りは5月28日です。





【この件に関するお問い合わせ先】

運営者 :ナチュスタspin-offイベント実行委員会

メールアドレス:f.journey.e@gmail.com

もしくはナチュラルStyle .マーケット 出展者まで



