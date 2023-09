[マクセル株式会社]

「第46回ダヴィンチマスターズ フィールドプログラム in マクセル アクアパーク品川」に参加



マクセル株式会社(以下、マクセル)は、子どもたちが楽しみながら“最後までやり抜く力”と“社会を生き抜く力”を養う体験型プログラム「第46回ダヴィンチマスターズ フィールドプログラム in マクセル アクアパーク品川」にプログラム提供企業として参加します。







マクセルの参加は今回で4回目となります。当日は水族館貸切り型イベントとして、マクセルが電池製造のリーディングカンパニーとして創業当時から磨いてきた「まぜる」技術に関連したプログラムを提供します。今回も小学3~4年生を対象に、モノづくりの楽しさ、奥深さを体験できる内容となっています。



1.名称 「第46回ダヴィンチマスターズ フィールドプログラム in マクセル アクアパーク品川」

2.主催 一般社団法人ダヴィンチマスターズ

3.日時・会場 2023年10月1日(日) 8:30~10:00 マクセル アクアパーク品川

4.費用 3,300円(事前予約制、入場料・材料キット・プログラム受講費を含む)

※同伴される際は別途、入場料が必要となります。

5.マクセルの提供プログラム(予定)

タイトル : マクセルと「まぜる」を科学で体感しよう!! (Aコース)

内容 : 電池製造のリーディングカンパニーであるマクセルが磨いてきた「まぜる」技術を学び、

科学を体感するプログラム。「ひかるベッタりん」を使った実験も行います。

※時間内に2回実施。各回約25分。各回定員27名。

対象学年・定員 : 小学3~4年生、54名



詳細は、ダヴィンチマスターズ公式サイト内募集ページをご確認ください。

https://davincimaster.com/report/46th-davincimasters/



■本件に関するお問い合わせ先

マクセル株式会社 コーポレート・コミュニケーション本部 ブランド推進部

お問い合わせフォーム:https://maxell.tayori.com/f/tayori-07/



以上



