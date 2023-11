[Okta Japan株式会社]

Okta Japan株式会社(本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 渡邉 崇)は、2023年11月9日(木)に、ベルサール御成門タワーとオンラインでのハイブリッド形式で、「Okta Identity Showcase Japan 2023」( https://regionalevents.okta.com/119oktashowcasejapan2023 )を開催することをお知らせいたします。本イベントでは、米国で開催されたOktaの年次イベント「Oktane 2023」で発表された最新情報に関する講演のほかに、Oktaのお客様による最新導入事例のご紹介やパネルディスカッションを開催いたします。







開催日:2023年11月9日(木)

時間:14:00 - 18:30

会場:ベルサール御成門タワー(会場参加またはオンライン参加は登録時に選択)

住所:〒105-0011 東京都港区芝公園1-1-1 住友不動産御成門タワー(アクセスはこちら [ https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shinagawa/bs_onarimontower/access/ ])

参加:無料(事前登録制)

お申し込み:https://regionalevents.okta.com/119oktashowcasejapan2023



当日のプログラム



基調講演:Oktaの最新戦略発表 ~アイデンティティがビジネスの成功を加速~

●Okta Inc. Senior Vice President, General Manager APJ, Ben Goodman(逐次通訳)

●Okta Japan株式会社 代表取締役社長 渡邉 崇



Best of Oktane:米国開催のOktaneにて発表されたアイデンティティ管理の最新情報をご紹介

●Okta Japan株式会社 エンタープライズ営業本部 本部長 中村 久春



Customer Identity Cloudお客様事例:日本英語検定協会のDXの歩みと今後の展開

●公益財団法人日本英語検定協会 ICT推進部長 山田 和弘 様



Workforce Identity Cloudお客様事例:DX推進に適合した次世代のIT基盤 Oktaを活用したゼロトラストネットワークの構築

●東急不動産ホールディングス株式会社 グループDX推進部 統括部長 青木 貴弘 様



Customer Identity Cloudお客様事例:Customer Identity Cloud powered by Auth0 を使ったマルチプロダクト構築の実践と総括

●株式会社Techouse 技術部 技術責任者 山崎 良祐 様



パネルディスカッション:Oktane最新情報を有識者に聞く! アイデンティティの未来と可能性

<パネリスト>

TC3株式会社 Topcoder事業部 ディレクター 事業戦略・ビジネスディベロップメント 中村 誠 様

ネクストモード株式会社 SaaS事業部 事業部長 久住 陽介 様

デロイト トーマツ サイバー合同会社 マネジャー 相馬 乃亜 様

<モデレーター>

Okta Japan株式会社 シニア・ソリューションズ・マーケティング・マネージャー 高橋 卓也



Oktaについて

Okta は、独立系アイデンティティ管理のリーディングカンパニーとして、あらゆる人があらゆる場所で、あらゆるデバイスやアプリで、あらゆるテクノロジーを安全に利用できるようにします。最も信頼されているブランド企業は、Oktaを信頼して安全なアクセス、認証、自動化を実現しています。OktaのWorkforce Identity CloudとCustomer Identity Cloudの中核には柔軟性と中立性があり、ビジネスリーダーや開発者はカスタマイズ可能なソリューションと7,500以上のアプリケーションとの事前統合により、イノベーションに集中し、デジタル変革を加速させることができます。私たちは、アイデンティティがお客様のものである世界を構築しています。詳しくは以下をご覧ください。

URL: https://www.okta.com/jp/



