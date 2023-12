[GUCCI]

グッチの新たなフラッグシップショップは、伝統とコンテンポラリーなデザインを融合し、ミラノに息づくクリエイティビティと「メイド・イン・イタリー」の価値をたたえます。









モンテナポレオーネ通りのグッチ フラッグシップショップは、1951年にミラノ初のグッチショップとしてオープンして以来、ブランドの歴史とともに歩み、数え切れないほどのセレブリティやさまざまなゲストを迎え、素晴らしいショッピング体験を提供してきました。そしてこのたび、フルリノベーションを経て新たにオープンするショップは、グッチとミラノの街との長年にわたる絆をさらに深めていく場となります。ミラノはイタリアを代表する産業であるファッション、ラグジュアリー、アートの中心地であり、クリエイティビティを駆り立てる街です。グッチの新しいフラッグシップショップは、ミラノ、そしてイタリアに息づく美とクラフツマンシップにオマージュをささげてデザインされました。



新たに生まれ変わったショップのインテリアは、グッチのコレクションが際立つようにシンプルにデザインされ、その中にミラノに由来する多様なエレメントを取り入れています。クリーンなラインと控えめな色調が厳選されたマテリアルや調度品と心地よく響き合い、クオリティ、オーセンティックな美、そして独自のスタイルといったメイド・イン・イタリーの価値を際立たせながら、サバト・デ・サルノのコンテンポラリーな美学を体現しています。フロアにはチポリーノ大理石とバルディリオ大理石が複雑な幾何学パターンを描き出し、ミラノを象徴する建造物や家屋のインテリアを想起させます。さらにイタリアの伝統工芸へのオマージュとして、シェルフや設えのディテールには“Pulegoso”技法によるヴェネチアングラスが用いられています。ショップ内には、カッシーナ(Cassina)、B&B(B&B Italia)、リビング ディヴァーニ(Living Divani)、ミノッティ(Minotti)といったイタリアン デザインのアイコン的存在であり世界的なファニチャーブランドのアームチェアやソファ、テーブルが随所に配置され、サバト・デ・サルノのクリエイティブ コンセプトと見事に調和しています。





このショップには、アートに対するグッチの継続的な取り組みの一環として、キュレーターのトルス・ブラズモ(Truls Blaasmo)が選出したモダンアートとコンテンポラリーアートの作品が展示されています。グッチショップを巡る旅は、訪れた人々とアートの交流やエンゲージメントを深める視覚的な体験として、また新進気鋭のアーティストから著名なアーティストまでの多様なアーティスト間の対話を促す場として構想されました。ルーチョ・フォンタナ、ジェトゥリオ・アルヴィアーニ、フランコ・マッツケッリ、リリアーナ・モーロといったミラノと関係の深い巨匠たちの作品とともに、Nathlie Provosty、Jamie Poblete、Adji Dieye、 Augustas Serapinasといったさまざまな国籍のアーティストの作品も展示され、色彩とフォルムをめぐる対話が展開されています。







「このショップは、1951年から続くグッチとミラノの絆とその歴史に敬意を表しています。モンテナポレオーネ通りという、クリエイティビティを刺激し、ファッションをリードし、ラグジュアリーを体現する都市として名高いミラノの中心地にグッチのフラッグシップショップが再び幕を開けることは、本当に意義深いことです」と、グッチの社長兼CEOのジャン=フランソワ・パルーは述べています。「このフラッグシップショップは、コンテンポラリーアートとデザインに対するグッチの深い理解、そしてイタリアの美とクラフツマンシップの真髄を体現しています。卓越したクオリティを誇るグッチのアイテムをご紹介しながら、お客さまお一人おひとりを洗練された体験へとお招きします。ここは、イタリアン ファッションのリーダーとしてのグッチの魅力とタイムレスなラグジュアリーを堪能していただける場所です」



ショップの1階には、グッチのシグネチャー ハンドバッグ ラインを中心にしたレザーグッズのフロアが広がります。このスペースの主役となっているのは、ホワイト アラバスターのウォールでバックライトに照らされているGucci Ancoraコレクションで発表された新作〔ジャッキー ノッテ〕バッグと〔グッチ シニョリーア〕スリングバック パンプスです。別のホワイト ウォールにはプレシャスなシルク スカーフがディスプレイされ、1960年代からグッチのコレクションにロマンティックな雰囲気をもたらし続けているフローラ プリントが彩りを添えます。また1階にはRosso Ancoraと名付けられたイマーシブかつ変幻自在な展示ルームがあり、カーペットから光沢を放つラッカー仕上げのウォールとシーリングまでスペース全体が深いレッドで彩られています。ここには〔ジャッキー ノッテ〕バッグを象ったオブジェ150点が展示され、グッチのコードとサバト・デ・サルノのコンテンポラリーなビジョンをたたえるかのように「Gucci Ancora」サインが光を放ちます。







グランドオープンを祝して、地下のフロアではGucci Ancora コレクションのプレビューを展開します。2024年春夏コレクションのランウェイで発表されたルックをいち早くご紹介し、プレオーダーも承ります。



2フロアからなる総床面積1,800平方メートルを超えるこのフラッグシップショップでは、メンズ&ウィメンズのウェアから、ハンドバッグ、ラゲージ、シューズ、シルク製品、アイウェア、ジュエリー、フレグランスまで取り揃えています。また、2つの独立したVIPラウンジも備え、パーソナルでラグジュアリーなショッピング体験をご堪能いただけます。



環境に配慮した取り組みやエネルギー効率の高いテクノロジーを世界中のグッチ ショップに導入、強化するというグッチのコミットメントに基づき、この新しいショップはLEEDのガイドラインと原則に従って設計されました。さらに、エネルギー効率をモニターし促進するためのビル管理システム(BMS)を導入しています。



注記

ファニチャー

Cassina: “Utrecht” armchair by Gerrit Thomas Rietveld; “Maralunga” sofa by Vico Magistretti - Cassina iMaestri Collection. B&B Italia: “La Bambola” armchair by Mario Bellini; “Tufty-Time” sofa system by Patricia Urquiola. Living Divani: “Rod” seat by Piero Lissoni. Minotti: “Gladstone” table by Rodolfo Dordoni.



アートワーク

1階 展示作品

Liliana Moro

Ascolto

2020

Courtesy of the Artist and Galleria de’ Foscherari



Jaime Poblete

Eden #4

2020-2023

Courtesy of the Artist



François Durel

Slit

2023

Courtesy of the Artist and Zaza’ Milano



Nathlie Provosty

Untitled (Red)

2016

Courtesy of the Artist and APALAZZO GALLERY



地下1階 展示作品

Lucio Fontana

Concetto Spaziale, Attesa

1959

Courtesy of Sergio Casoli and Francesca Cefis Casoli



Michael Rey

Kandofle

2016

Courtesy of the Artist and Galleria ZERO...



Herbert Hamak

H893N + H894N

2007

Courtesy of the Artist and Studio la Citta



Paolo Gonzato

Out of Stock (The geisha’s painting)

2019

Courtesy of the Artist and APALAZZO GALLERY



Nathlie Provosty

Untitled (i)

2021

Courtesy of the Artist and APALAZZO GALLERY



Franco Mazzucchelli

B.D.2020

2020

Courtesy of Private Collection, Milan and ChertLüdde Berlin



Getulio Alviani

Superficie a Testura Vibratile

1970s

Courtesy of Private Collection, Milan



Adji Dieye

Culture Lost and Learned by Heart: Memory

2020

Courtesy of the Artist



Annamarie Ho

Home Depot Painting #15

2019

Courtesy of the Artist



Augustas Serapinas

Roof of a House from Steponiu Village

2022

Courtesy of Filippo Pecora Collection and APALAZZO GALLERY



Lucio Fontana

Concetto Spaziale, Attese

1960

Courtesy of Sergio Casoli and Francesca Cefis Casoli



Lucio Fontana

Concetto Spaziale, Natura

1967

Courtesy of Sergio Casoli and Francesca Cefis Casoli



