サンゲツが提案する5つのデザインテーマを空間に表現



株式会社サンゲツ(本社:愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員:安田正介)は、2023年11月15日(水)~17日(金)に東京ビッグサイトで開催される第42回 JAPANTEX 2023の企画「Interior Trend Square」に出展します。







ブース外観イメージ(東展示ホール4 JT-A06)



JAPANTEXは、1982年から開催されている日本最大級の国際インテリア見本市です。今年は「暮らしが変わる、インテリアの力」をテーマとして、商品展示や技術紹介、トークセッションといったさまざまなコンテンツを通じ、インテリアの「今」を発信します。中でも、国内外のファブリックメーカーの新作が一堂に会するトレンドエリア「Interior Trend Square」は、最新のデザインやアイデアなどの価値ある情報が満載の人気企画です。

当社は、この「Interior Trend Square」において、当社主催のトレンドセミナー「Sangetsu Design Talks 2023」で発表した5つのデザインテーマをもとに、当社デザイナーによる一歩先を見据えたインテリア空間を提案します。また、インテリア選びのヒントになる「着せ替えシミュレーション マイコーデ」や「みんなの#マイサンゲツ」などのデジタルコンテンツを紹介し、自由な発想で空間を創造する楽しさをご体感いただきます。



JAPANTEX 2023 サンゲツ展示概要

開催期間 :2023年11月15日(水)~17日(金) 10:00~17:00

開催場所 :東京ビッグサイト 東展示ホール4

展示ブース:Interior Trend Square JT-A06

展示内容 :サンゲツ主催のトレンドセミナー「Sangetsu Design Talks 2023」で発表した、5つのデザインテーマを表現した空間提案とともに新商品をはじめとした各マテリアルを展示。

公式WEBサイト:https://japantex.jp/

※来場には事前登録が必要です。https://www.jma-exhibition.com/autumn/jp_jtx/registration.php





デザイントレンドセミナー「Sangetsu Design Talks 2023」の内容をテーマとした空間展示

当社は、スペースクリエーション企業を目指す取り組みの一つとして、社会情勢の変化やトレンドを分析しながら一歩先を見据えた空間提案を行うトレンドセミナー、「Sangetsu Design Talks」を今年からスタートしました。

今年のテーマは“Cultivate Our Life ―より深く、よりよい方へ”。社会的な不安要素が多い中でも、自身の生活をより良いものにするために、少し先の明るい未来を想像しながら自己と深く向き合い、自分にとっての幸福とは何か、心地の良い状態とは何かを探求することをテーマと位置付けました。そして、「FLEXIBLE & SMART」「SELF CARE」「FOCUS THE STORY」「CREATE NEW SCENE」「ACTIVE CHOICE」の5つを主要なデザインテーマとして、レジデンシャル、ホテル、医療、福祉、オフィス、商業といった各種施設における空間トレンド、プロダクト CMF+P※など、さまざまな角度からトレンドを分析し、オリジナルのムードボードに仕上げました。

JAPANTEX 2023では、これらの上記5つのデザインテーマに沿った空間提案をご覧いただけます。

※CMF+Pとは、Color(色)、Material(素材)、Finish(加工)とPattern(柄)のこと



「Sangetsu Design Talks 2023」のデザインテーマの一つ「FOCUS THE STORY」をイメージしたムードボード

各テーマのムードボードをブース内に展示予定





インテリア選びのヒントになるデジタルコンテンツ

「着せ替えシミュレーション マイコーデ」は、幅広いシーンと豊富な商品バリエーションから、自由にコーディネートが楽しめるシミュレーションコンテンツです。「リビング」や「子ども部屋」といったお部屋の種類や、「モダン」「ナチュラル」といったお好みのインテリアスタイルから、壁紙・床材・カーテン※はもちろん、アクセントクロスを用いた壁面の貼り分けもシミュレーションすることができます。プロユーザーから一般のお客さままで、誰でも楽しく自由に、理想のコーディネートイメージからお気に入りの商品を選ぶことができます。

また、「みんなの#マイサンゲツ」では、サンゲツ商品を使用したインスタグラムの投稿をピックアップして掲載しており、リアルなコーディネート事例を幅広く紹介しています。JAPANTEX 2023では、これらのデジタルコンテンツの内容や活用方法についてご紹介します。

※透過性のあるカーテン(レースなど)は対象外です。



■着せ替えシミュレーション マイコーデはこちら

https://ss.sangetsu.co.jp/



■みんなの#マイサンゲツはこちら

https://www.sangetsu.co.jp/mysangetsu/







◆株式会社サンゲツについて

住宅から非住宅分野まで、人々の暮らしに利用される壁装材(国内シェアの約50%)、床材、ファブリック(カーテン・椅子生地)を中心に、自社での商品企画・開発、販売を行っています。ブランドステートメント「Joy of Design」を掲げ、新しい空間を創りだす人々にデザインするよろこびを提供しています。

社名:株式会社サンゲツ(Sangetsu Corporation)

代表者名:代表取締役 社長執行役員 安田 正介

売上高(連結):1,760億円(2023年3月期)

本社所在地:愛知県名古屋市西区幅下一丁目4番1号

https://www.sangetsu.co.jp/



