[株式会社ベスト-アニバーサリー]

~ ANTONIOの愛する母に向けた Mariコレクション~



株式会社ベスト-アニバーサリー(代表取締役社長 塚田 健斗:渋谷区東3-11-10)は、ドレスサロンDESTINY Line/デスティニー ライン(https://destinyline.jp/)ACQUA GRAZIE/アクア・グラツィエ(https://www.acquagrazie.com/)全国の店舗より

【ANTONIO RIVA】(アントニオ リーヴァ)の

2023年新作ドレス9モデルが2023年1月より順次到着いたします。











「ANTONIO RIVA」は、シンプル・美しいライン・強い個性を特徴とするモードスタイル、クラシカル、最高級生地を用いたどこから見ても「映える」フォトジェニックなウエディングドレスが特長。



2023年の新作は、純粋さと予想外のボリュームをもった魔法のようなコレクションであり、「無限の愛」と「魂を超えた魅惑的な感情」を作品で伝えた。中でも、デザイナーANTONIOの亡き母 に向けたモデル「Mari」は、環境再生型素材である細い糸の未使用部分を再生する生地である絹の羽毛で製作され、クラシカルさの中にパウダーピンクだからこそ叶う気高い可憐さはANTONIO RIVAならではの1着。



ドレープ、構築的なリボン、仕立ての構造など全てにおいて構造と流動性の完璧バランスを求めたメゾンクチュールの醍醐味が味わえます。







2023年新作ドレスコレクションラインナップ 税込価格









No. Deanna(AR0052)

Color. Ivory

Price. ¥583,000

※ ベスト-アニバーサリー エクスクルーシブモデル





No. Delfina(AR0057)

Color. Off White

Price. ¥616,000







No. Delia(AR0055)

Color. Ivory

Price. ¥583,000

※ベスト-アニバーサリ エクスクルーシブモデル





No. Deva(AR0056)

Color. Ivory

Price. ¥528,000

※ベスト-アニバーサリ エクスクルーシブモデル









No. Dianora(AR0059)

Color. Off White

Price. ¥517,000







No. Donata(AR0054)

Color. Off White

Price. ¥594,000

※ベスト-アニバーサリ エクスクルーシブモデル





ANTONIOの愛する母に向けた Mari









No. Mari(AR0058)

Color. Nude pink

Price. ¥616,000



環境再生型素材である細い糸の未使用部分を再生する生地である絹の羽毛で製作され、クラシカルさの中に

パウダーピンクだからこそ叶う気高い可憐さはANTONIO RIVAならではの1着。



ANTONIO RIVA



幼少期より才能豊かで、若い頃は服のデザインに情勢を注ぎ、

その頃から完璧な形や線を追求していた。その後建築学を学び

今まで一つの線で捉えていた物を、三次元で立体的にとらえる

方法を身につけた。ブライダル業界へ転身後、二つの分野を

ドレスのデザインに取り入れた事でANTONIO RIVAの才能は国境を

越えて世界は瞬く間に広まった。

常に時代のトレンドにエレガントさを加えたクラシカルな

デザインは、偶然より生まれたものではなく、情熱と理性から

インスピレーションを受け、計算しつくした構築的なデザインです。











DESTINY Line 横浜

DESTINY Line 名古屋

DESTINY Line 梅田

DESTINY Line 博多

・Web site

https://destinyline.jp

・Instagram

https://www.instagram.com/destinyline_dress/?hl=ja





ACQUA GRAZIE 表参道グランドサロン

ACQUA GRAZIE 浦安

ACQUA GRAZIE 京都

ACQUA GRAZIE 仙台

・Web site

https://www.acquagrazie.com

・Instagram

https://www.instagram.com/acquagrazie/?hl=ja



